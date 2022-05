Totalrevision der Gemeindeordnung in Speicher ist umstritten

Abstimmung am 15. Mai Wegen Abschaffung des obligatorischen Referendums bei Reglementsänderungen: Neue Gemeindeordnung in Speicher ist umstritten Die Totalrevision der Speicherer Gemeindeordnung wirft hohe Wellen. Standpunkt und SP empfehlen, am 15. Mai die Vorlage an der Urne abzulehnen. Gemeindepräsident Paul König erläutert, warum die Änderungen wichtig sind. Astrid Zysset 05.05.2022, 17.00 Uhr

In Speicher wird am 15. Mai nebst dem Überbauungsplan Unterdorf auch über die Totalrevision der Gemeindeordnung abgestimmt. Beide Vorlagen sind umstritten. Martina Basista

Am 15. Mai kommt in Speicher die Totalrevision der Gemeindeordnung an die Urne. Und die ist umstritten. Die SP wie auch der Standpunkt empfehlen die Ablehnung der Vorlage, lediglich die FDP ist dafür. Hauptkritikpunkt der Gegner ist die «Einschränkung der politischen Grundrechte», wie der Standpunkt es in einer Mitteilung nennt. Mit der neuen Gemeindeordnung ist die Abschaffung des obligatorischen Referendums für Gesetzes- beziehungsweise Reglementsänderungen vorgesehen. Vom Gemeinderat beschlossene Vorlagen würden automatisch in Kraft treten, ohne dass das Volk dazu befragt werden müsste – ausgenommen bleibt der Weg über das fakultative Referendum.

Paul König ist Gemeindepräsident von Speicher. Bild: Archiv

Speichers Gemeindepräsident Paul König zeigt Verständnis dafür, dass die geplante Änderung auf Unmut stösst. Er verweist jedoch auf andere Gemeinden wie Walzenhausen, welche diese Anpassung schon länger vorgenommen haben. «Viel würde sich auch bei uns nicht ändern», so König. Alle Reglementsänderungen würden, nach erfolgter Vorprüfung beim Kanton, zur Mitwirkung verabschiedet, die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung aufgenommen. Ist dies erfolgt, bekommen alle Bürgerinnen und Bürger einen erläuternden Bericht zugestellt, die Änderung würde im Gemeindeblatt publiziert und analog zur Jahresrechnung noch an einer öffentlichen Orientierung darüber informiert. «Einzig die obligatorische Abstimmung entfällt.»

Die Änderung in der Gemeindeordnung sei angezeigt, so König, da viele Entscheidungen nur formeller Natur sind. Er verweist auf die Zweckverbandsvereinbarung des Abwasserverbandes Altenrhein. Nach dem Beitritt Walds und Trogens musste die Vereinbarung angepasst werden. Im April 2019 lag der entsprechende Antrag vor. Die St.Galler Gemeinderäte gaben im Mai desselben Jahres die Zustimmung. In Speicher war erst im November die Abstimmung angesetzt gewesen.

Gleichstellung aus Gemeindeordnung gestrichen

Kritisiert wird von den Parteien auch, dass die geplante Streichung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit und der Gleichstellung von Mann und Frau nicht ausreichend begründet werde. König verweist auf das übergeordnete Recht, in welchem diese Grundsätze verankert sind. In der neuen Kantonsverfassung gebe es viele Artikel, welche explizit diese Themen umfassen, so der Gemeindepräsident weiter. Auf kommunaler Stufe werden diese zudem in den Legislaturzielen erwähnt. «Und dort spielt die Musik. Dort werden messbare Ziele definiert. Die Gemeindeordnung beinhaltet lediglich die Rahmenbedingungen.» Der Standpunkt schreibt in einer Stellungnahme jedoch, dass die Gemeindeordnung als Verfassung der Gemeinde lesbar sein soll, ohne dass andere Erlasse beigezogen werden müssten.

Was geschieht nun, wenn die Totalrevision am 15. Mai abgelehnt wird? König weiss darauf noch keine Antwort. Er gibt an, dass man in jenem Fall «über die Bücher gehen müsste». Denkbar wäre, dass die unumstrittenen Punkte anschliessend in einer Teilrevision bearbeitet werden. Doch wie genau es weiter geht, ist offen. Die bisherige Fassung behielte auf jeden Fall ihre Gültigkeit.