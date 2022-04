Gemeinde Teufen startet in Abstimmungskampf

Abstimmung am 15. Mai Gemeinde Teufen propagiert Zustimmung zur Doppelspur – Tunnelbefürworter pochen auf Entflechtung des Verkehrs Am 15. Mai wird in Teufen über eine Tunnellösung abgestimmt. Beim Informationsanlass der Gemeinde zeigte sich: Die Meinungen sind gemacht. Und die Tunnelbefürworter haben die Vergangenheit nicht vergessen. Astrid Zysset 29.04.2022, 17.13 Uhr

Auch Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen, stellte sich den Vorwürfen der Tunnelbefürworter. Bild: Astrid Zysset

Eines muss man den Tunnelbefürwortern in Teufen lassen: Sie sind engagiert. Als am Donnerstagabend die Gemeinde zu einem Informationsanlass in den Lindensaal lud, war dieser nicht etwa gefüllt mit Personen, die sich ein Bild über die kommende Abstimmungsvorlage machen wollten, sondern mit Tunnelbefürwortern, welche die Gelegenheit nutzten, die Vorgeschichte mit der einstigen Kostenexplosion der Doppelspur nochmals aufzurollen. Bereits am Montagabend fand in Teufen ein Informationsanlass zur Tunnelfrage statt. Damals lud die IG Tüüfner Engpass in den Lindensaal. Und auch damals sassen fast ausschliesslich Tunnelbefürworter in den Rängen.

Vorteile des Projekts überwiegen

Gemeindepräsident Reto Altherr legte am Donnerstagabend den Standpunkt der Gemeinde dar. Jene empfiehlt nämlich am 15. Mai die Ablehnung der Initiative, welche in Form einer allgemeinen Anregung eine Abstimmung über einen Objektkredit von 35 Millionen Franken für einen Tunnel beinhaltet. Altherr machte deutlich, dass bei einem Ja an der Urne noch mindestens zwei Abstimmungen folgen werden, bis ein konkretes Bauprojekt gutgeheissen ist. Erst müsste über einen Projektierungskredit und anschliessend über einen Objektkredit befunden werden. Trotzdem warnte der Gemeindepräsident davor, nun einfach mal prophylaktisch der Initiative zuzustimmen, da damit eine Verzögerung der Umsetzung der Doppelspur wie auch Folgekosten ausgelöst würden.

Für die Gemeinde überwiegen die Vorteile des Projekts, da jenes zeitnaher umgesetzt werden und damit eine gemäss Altherr «massive Verbesserung gegenüber dem jetzigen Zustand» rasch erzielt werden könnte. Immerhin: Die Tunnelvariante mit möglichen Kosten von rund 100 Millionen Franken könnte Teufen finanzieren, so der Gemeindepräsident weiter. Dies mit dem Risiko, dass die Verschuldung eine kritische Grösse erreichen und andere Investitionen zurückgestellt würden.

Äpfel mit Äpfeln vergleichen

Auch eine Plattform erhielt die IG Tüüfner Engpass. Sie führte den Sicherheitsaspekt ins Feld. In ihren Augen birgt die Doppelspur-Variante Gefahren für Fussgänger und Velofahrer. So gab IG-Mitglied Andreas Baumann zu bedenken, dass gemäss Suva-Statistik 7,5 Prozent aller Radfahrerunfälle auf Gleisanlagen zurückzuführen seien. «Die Bagatellunfälle sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt.» Felix Gmünder, ebenfalls Mitglied der IG, betonte, dass die Korridorstudie des Bundesamtes für Verkehr, welche vergangenen Herbst die Doppelspurvariante bestätigte, lediglich Fahrplan und Kosten berücksichtigte.

Weitere Aspekte seien aussen vor geblieben. So würde die Idylle des Dorfes mit der Zugsdurchfahrt erheblich gestört. Gmünder legte den Anwesenden nahe, der Initiative zuzustimmen. Mit einem Ja würde das Tunnelprojekt ausgearbeitet. Darauf warte man in Teufen schon lange, so das IG-Mitglied weiter. Und: «Dann könnte endlich ein fairer Projekt- und Kostenvergleich zwischen beiden Varianten erfolgen.»

Die Voten aus dem Publikum zielten dahin gehend, dass der Schätzung von 100 Millionen nicht getraut werde. Schon einmal hätte man mit den Kostenprognosen daneben gelegen, als die Doppelspur plötzlich markant teurer wurde. Auch wurde ins Feld geführt, dass ein Tunnel sicherer für den Schulweg vieler Kinder wäre und mit dem Verschwinden des Zuges auch die Erschütterungen im Dorf abnehmen würden. Ein Votant meldete sich und gab zu bedenken, dass bei einer Tunnellösung die Autos womöglich schneller durchs Zentrum fahren würden. Applaus blieb aus. Zu gross war an diesem Abend die Unterstützung für die Tunnellösung.