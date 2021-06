Abschlussfeiern im Appenzellerland Mit viel Musik und Reden in einen neuen Lebensabschnitt: Ausserrhoder Schülerinnen und Schüler feierten ihren Abschluss Am Mittwoch fand die Abschlussfeier der Fachmittelschule Trogen statt. Dabei wurde die Fachmaturitätszeugnisse sowie die Fachmittelschulausweise verliehen. Die Feier wurde von den Lernenden grösstenteils selbst gestaltet. Lilli Schreiber Aktualisiert 24.06.2021, 12.00 Uhr

Die Maturitäts- und Fachmittelschulausweisfeiern werden an zwei Mittwochabenden in der reformierten Kirche in Trogen abgehalten. Bild: PD

In diesem besonderen Jahr, dem 200. Geburtstagsjahr der Kantonsschule Trogen, wurde die Stimmung weder von der reduzierten Gästezahl, die sich auf zwei Personen pro Schülerin oder Schüler beschränkte, noch von der anhaltenden Maskenpflicht getrübt.

Die Feier der 18 Fachmaturandinnen und Fachmaturanden der Klasse 4fm sowie der 20 Fachmittelschülerinnen und -schüler der Klasse 3fm wurde von den Lernenden mit selbst geschriebenen Reden und komponierten Musikeinlagen gestaltet. Zum Auftakt der Veranstaltung trugen eine Schülerin und ein Schüler ihr Lied vor, das mit dem Titel «We Were Strangers» an die prägende Zeit an der Fachmittelschule erinnern soll.

Nach der Ansprache der Rektorin der Kantonsschule Trogen, Elisabeth Steger Vogt, folgten zwei weitere musikalische Einlagen sowie zwei Reden aus dem Kreis der Gefeierten. Dabei wurde auf humoristische Weise die ein oder andere Anekdote aus der Schulzeit vorgetragen sowie die Lehrerschaft aufs Korn genommen. In besonders positiver Erinnerung dürfte dabei wohl die euphorische Rede von Fachmaturand Benjamin Lüthi geblieben sein.

Die Grussbotschaft und Gratulation der Regierung wurde von Regierungsrat Alfred Stricker überbracht. Anschliessend fand der Höhepunkt der Veranstaltung mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse statt. An der Preisverleihung für das beste Fachmaturitätszeugnis sowie für den besten Fachmittelschulausweis wurden Irena Schmid aus Gais mit einem Fachmaturitätsschnitt von 5,5 und Madita Mildner, ebenfalls aus Gais, mit einem Fachmittelschulausweisschnitt von 5,24, prämiert.

Mit Ausnahme der Zeugnisvergabe gilt die Maskenpflicht während der Abschlussfeier. Bild: PD

Kanti feierte eine Woche zuvor

Mittwoch letzter Woche konnte Rektorin Elisabeth Steger Vogt ebenfalls 70 Gymnasialschülerinnen und -schülern der Kantonsschule Trogen die Matura verleihen. Die Grussbotschaft und Gratulation der Regierung überbrachte auch hier Regierungsrat Alfred Stricker.

13 Lernende der Kantonsschule haben die zweisprachige Maturität in Deutsch und Englisch abgelegt. Drei Schülerinnen die zweisprachige Maturität in Deutsch und Französisch. Für den besten Aufsatz in Deutsch, Französisch oder Italienisch wird jeweils der Preis der Stiftung Kantonschule Trogen vergeben. In diesem Jahr erhielten Siri Löffel und Sarah Looser diese besondere Auszeichnung.

Eine Kantonsschülerin freut sich über das soeben erhaltene Maturitätszeugnis. Bild: PD