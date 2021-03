Absage Landsgemeinde Widerstand aus dem Verborgenen: Auch Urheber der Innerrhoder Stimmrechtsbeschwerde wollen anonym bleiben In Appenzell Innerrhoden ist der Unmut über die abgesagte Landsgemeinde gross. Nun haben drei Personen beim Bundesgericht eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Sich outen wollen sie allerdings nicht. Es gehe hier um die Sache, nicht um die Personen, sagt eine Auskunftsperson. Claudio Weder 24.03.2021, 18.19 Uhr

Die Landsgemeinde wurde wegen Corona abgesagt. Stattdessen findet am 9. Mai ein Urnengang statt. Bild: Hanspeter Schiess

In Innerrhoden hält der Unmut wegen der abgesagten Landsgemeinde an. Mehrere anonyme Gruppierungen fordern trotz Corona eine Landsgemeinde. Ein Plan mit einem möglichen Durchführungsort wurde in der Fasnachtszeitung sowie auf der Website der Gruppe für Innerrhoden (GFI) veröffentlicht. Gleichzeitig gab es Andeutungen, dass rechtliche Schritte gegen den Entscheid der Regierung geplant sind.