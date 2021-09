Bahnhof Trogen: der Verzicht der Einzel-Unterschutzstellung

Abgelehnt Der Gemeinderat will den Bahnhof Trogen nicht unter Schutz stellen – was dieser Entscheid bedeutet Der Trogner Gemeinderat lehnt die Einzel-Unterschutzstellung des Bahnhofsgebäudes erneut ab. Doch was bedeutet dies genau? Gemeinderat Marc Fahrni spricht von unterschiedlichen Verfahren, die aktuell laufen. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.00 Uhr

Der Trogner Bahnhof soll, wenn es nach den Plänen der Appenzeller Bahnen geht, einem Neubau weichen. Bild: Archiv

Zurück auf Feld 1 – oder zumindest auf den Stand von Ende 2018. Damals entschied sich der Trogner Gemeinderat gegen eine Unterschutzstellung des alten Bahnhofsgebäudes. Gemäss einem Baugesuch der Appenzeller Bahnen soll dieser nämlich einem Neubau weichen. Im nachfolgenden Rechtsmittelverfahren hat das Departement Bau und Volkswirtschaft Appenzell Ausserrhoden jedoch die Verfügung des Gemeinderates aufsichtsrechtlich aufgehoben. Das hiess wiederum: Eine Neubeurteilung musste vorgenommen werden. Und jetzt die neueste Meldung: Erneut lehnt der Gemeinderat eine Einzel-Unterschutzstellung des Bahnhofsgebäudes ab. Eine entsprechende Verfügung wurde erlassen.

Was genau gegenübersteht, erklärt Gemeinderat Marc Fahrni, Präsident der Baubewilligungskommission, folgendermassen: Einerseits gibt es das Gutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege, welches besagt, dass das Bahnhofsgebäude unter Schutz zu stellen ist. Andererseits beantragte die Bahn, genau auf diese Unterschutzstellung zu verzichten. Dazu sagt Fahrni:

«Die verschiedenen öffentlichen und privaten Interessen haben wir nun erneut abgewogen und sind zum Entschluss gekommen, dass der Bahn entsprochen werden kann.»

Aufgrund der bereits bestehenden Ortsbildschutzzone und der Bauvorschriften bestünde die Gewähr, dass die unterschiedlichen Interessen am Bahnhofsgelände ausreichend berücksichtigt werden können.

Gegen diesen Entscheid rechtsmittelberechtigt sind lediglich die Appenzeller Bahnen. Aber Fahrni geht davon aus, dass solche nicht ergriffen werden, da der Entscheid dem Begehren der Bahn entspricht. Noch ist der Entscheid nicht in Rechtskraft erwachsen.

Zwei Verfahren, die laufen

Doch was ist mit all den Einsprachen, die gegen das Baugesuch bei der Gemeinde bereits eingegangen sind? Das Baugesuch der Appenzeller Bahnen ist aktuell sistiert. Ist der Schutzentscheid des Trogner Gemeinderats rechtskräftig, muss die Bahn entscheiden, ob sie an ihrem Bauvorhaben festhalten will. Ist dies der Fall, läuft das baurechtliche Verfahren dort weiter, wo das Departement für Bau und Volkswirtschaft die Mängel beim Baubewilligungsverfahren verortet hat.

Das Baugesuch lag bereits 2017 einmal öffentlich auf, die Einsprachen, die daraus resultierten, sind gemäss Fahrni immer noch aktuell. Der Schriftverkehr und die Augenscheine seien abgeschlossen, doch entschieden sind sie mit der Rückweisung des Departements noch nicht. Erst wenn diese abschliessend bearbeitet wurden, könne der Entscheid zur definitiven Erteilung der Baubewilligung gefällt werden. «Es sind somit zwei unterschiedliche Verfahren, die hier laufen», so Fahrni weiter. Die Rückweisung des Kantons des einstigen Gemeinderatsentscheids wie auch das der Baubewilligung mit all den privaten Einsprachen.