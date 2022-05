Schmid sichert sich vierten Rang am Abendschwinget

Abendschwinget Schmid sichert sich den vierten Rang, auch Florian Neff überzeugt in Engelburg Die Nordostschweizer Schwinger verblieben nach dem vorherigen auch dieses Wochenende ohne Kranzfesteinsatz. Mit dem Abendschwinget des Stadtverbands St.Gallen wurde ihnen in Engelburg dennoch die Möglichkeit geboten, sich in einem trainingsähnlichen Wettkampf messen zu können. Thomas Mock 16.05.2022, 13.00 Uhr

Patrick Schmid (oben) klassierte sich in Engelburg auf dem vierten Schlussrang. Bild: Lorenz Reifler

Als bester Appenzeller klassierte sich beim Abendschwinget des Stadtverbands St.Gallen der Eggerstandner Patrick Schmid mit vier Siegen auf dem vierten Schlussrang. Allerdings missglückte Schmid das Anschwingen komplett. Nach einem gestellten Auftakt gegen den Kranzschwinger Urs Schäppi, musste er gegen den Nichtkranzer Aron Kister gleich im Anschluss überraschend als Verlierer vom Platz. Dies gab Schmid allerdings den Anstoss, das Feld von nun an von hinten aufzurollen. Seine vier Siege, unter anderem auch gegen den Teilverbandskranzer Pascal Heierli, bescherten ihm letztendlich doch ein zufriedenstellendes Endergebnis.

Ebenfalls einen erfreulichen Wettkampf konnte der Innerrhoder Florian Neff vorweisen. Während des gesamten Wettkampfes musste er keine einzige Niederlage hinnehmen, wenngleich ihm drei Punkteteilungen eine bessere Klassierung verhinderten. Zusammen mit den restlichen drei Siegen resultierte dies im achten Schlussrang.

Hersche schrammt am Schlussgang vorbei

Vor Wochenfrist brillierte der Innerrhoder Eidgenosse Martin Hersche noch mit dem zweiten Schlussrang am Gonzenschwinget. Dennoch musste er sich nun in Engelburg eingestehen, dass sich die fehlende Schwingpraxis nicht ganz so leicht ausblenden lässt. Nach dem gestellten Auftakt gegen den St.Galler Andy Signer folgten deren drei Siege, welche ihm im fünften Gang die Möglichkeit für eine mögliche Schlussgangqualifikation geboten hätten. Allerdings gelang ihm dieses Unterfangen nicht wunschgemäss. Nach der Niederlage gegen den unbequemen Zürcher Kranzschwinger Nicola Wey, kam er auch im sechsten Gang gegen den Thurgauer Teilverbandskranzer This Kolb nicht mehr über einen gestellten Gang hinaus. Der vermutlich auch für ihn eher unbefriedigende Ausstich spülte ihn letzten Endes ins Mittelfeld auf den zehnten Schlussrang. An gleicher Stelle klassierte sich auch sein Klubkollege Andreas Inauen mit ebenfalls drei Siegen.

Souveräner Festsieger blieb einmal mehr der Thurgauer Samuel Giger. In all seinen Gängen blieb er stets erfolgreich, in deren vier gar mit der Maximalnote. Im Schlussgang kam es zum erneuten Duell mit Hersche-Bezwinger Nicola Wey, welchen er bereits im zweiten Gang zu besiegen vermochte. Auch in der finalen Endausmarchung war es Giger, welcher nach rund 40 Sekunden die Entscheidung mittels Kurz herbeiführen konnte. Die knapp 100 angetretenen Schwinger genossen vor knapp 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein sehr gut besuchtes Abendschwinget. Die nächsten Kranzfeste stehen bereits vor der Tür und man darf gespannt sein, inwieweit sich der derzeitige Formstand der Appenzeller deuten lässt. Im Endeffekt gilt es den Höchststand der Leistung Ende August am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln abzurufen, wenngleich das nötige Vertrauen schon im Verlaufe der Saison getankt werden könnte.