Umbau Abbrucharbeiten im A.Vogel-Gesundheitszentrum in Teufen: Alle Gebäude ausser dem Besucherzentrum werden abgerissen Im Gesundheitszentrum von Alfred Vogel in Teufen stehen Bauarbeiten an. Drei Häuser werden abgebrochen und neu erstellt. Im Frühling 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Schaugarten bleibt für die Besucherinnen und Besucher während der Bauphase zugänglich. Astrid Zysset 23.09.2022, 17.00 Uhr

Links das Besucherzentrum. Die drei Häuser rechts werden neu erstellt. Bild: Matthias Wagner

Mit dem Neubau des Besucherzentrums vor zwei Jahren wurde eine grosse Umbauphase im Gesundheitszentrum von Alfred Vogel (1902 - 1996) in Teufen eingeläutet. Diese geht nun in Phase zwei. In dieser erhalten die übrigen Gebäude auf dem Hätschen eine neue Optik. «Die ursprüngliche Idee war, die Häuser zu sanieren. Doch die Bausubstanz erwies sich als zu schlecht. Darum werden die Gebäude nun abgerissen und neu gebaut», so Bauleiter Roger Wälchli. Genau genommen werden aus den drei verbliebenen Häusern zwei. Das Verlagshaus wurde 1947 erbaut. Es wird an gleicher Stelle neu errichtet. Das grosse Wohnhaus weiter oben hatte der Naturheilkundepionier 1937 bezogen. Dort erteilte er den Patienten Ratschläge für eine naturgemässe Ernährungs- und Lebensweise. Gleich nebenan entstand das «Laboratorium Bioforce», das Gebäude, welches heute das A.Vogel Museum beherbergt. Diese beiden Häuser verschmelzen nun zu einem. Gemäss Wälchli bleibt das Gesamtvolumen dasselbe. Durch die neue Raumaufteilung erhalte das Museum im Untergeschoss jedoch mehr Platz. Im Obergeschoss entstehen funktionale Räume und eine Wohnung. Der Bauleiter führt weiter aus, dass mit der Zusammenlegung der Häuser auch die Grenzabstände zum Wald eingehalten werden können. Dies ist aktuell nicht der Fall.

Zwei Neubauten, eineinhalb Jahre Bauzeit

Die Baubewilligung traf vor ein paar Tagen ein. Anfangs Oktober erfolgt der Spatenstich und somit der Startschuss für die Abbrucharbeiten. Zuerst erfolgt die Schadstoffsanierung. «Geringe Mengen an Asbest müssen entfernt werden», so Wälchli weiter. Der Abbruch und der Aushub der Baugrube sollen in den kommenden Monaten erfolgen, sodass im Frühjahr mit den Neubauten begonnen werden kann. Bereits im Frühling 2024 sollen die Häuser bezugsbereit sein. «Die Zeit ist knapp bemessen, doch wir sind optimistisch, dass wir rechtzeitig fertig sein werden.» Optisch werden die Neubauten an das Besucherzentrum angelehnt: unten erfahren sie eine Massivbauweise, oben entstehen Holzgeschosse, das Äussere prägt eine Schindelfassade.

Bauleiter Roger Wälchli, Wälchli Baumanagement GmbH. Bild: Astrid Zysset

Die Gebäude wurden vergangene Woche komplett geräumt. Der Verlag und die Lagerräumlichkeiten sind mittlerweile in einem Provisorium an der Alten Haslenstrasse untergebracht. Gemäss Verlagsleiter Clemens Umbricht werde mit verschiedenen Kulturinstitutionen das Material gesichtet, um es im Bedarfsfall dem Museumsbestand zu überführen. Die Gebäude selbst werden bis zum Start der Abbrucharbeiten der Feuerwehr zu Übungszwecken überlassen. Die ersten Löschzüge haben den Ernstfall bereits geprobt. Mottbrände unter dem Dach wurden simuliert, Ziegel abgetragen und Schneisen in die Dächer gesägt, um die Hitze abziehen zu lassen. 40 bis 50 Mann waren bei den ersten Übungen vor Ort. Am Montag ist eine weitere geplant.

Wie viel die Alfred-Vogel-Stiftung in das Bauprojekt investiert, will sie nicht verraten. In der Pressemitteilung ist lediglich von einem «namhaften Millionenbetrag» die Rede. Wälchli führt aus, dass bei den Bauarbeiten vor allem regionale Unternehmen berücksichtigt werden sollen. Darauf lege die Stiftung Wert. Mehr wird zur Investition nicht dargelegt.

Rund 5‘000 Personen besuchen jährlich den A.Vogel Heilpflanzen-Schaugarten. Der Garten wie auch das Besucherzentrum sollen während der Bauzeit für Besucherinnen und Besucher uneingeschränkt zugänglich bleiben. Die Baustellen werden mittels einer Trennwand vom Publikumsbereich getrennt.