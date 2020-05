90-Jährige aus Speicher erfindet ihren Alltag neu – sie tritt in den Ruhestand: «Aber die beiden kleinen Nähmaschinen, die stehen schon noch bereit» Kriemhilde King wird von der Pendlerin zur Turnerin. Seit die 90-Jährige ihr St.Galler Nähatelier vor drei Wochen geschlossen hat, sind Übungen aus der Turnstunde ein fester Bestandteil ihres neuen Alltags. Den Entscheid zum Aufhören fasste sie «ruckzuck», aber mit dem neuen Tagesrhythmus hat sie sich bereits angefreundet. Peter Abegglen 14.05.2020, 17.41 Uhr

Am Freitag, 15. Mai, feiert Kriemhilde King zu Hause in ihrer Wohnung in Speicher ihren 90. Geburtstag und damit den Beginn einer neuen Lebensphase: Den Ruhestand. Vor drei Wochen hat sie ihr Nähatelier geschlossen, freiwillig zwar, aber doch ein bisschen mitverursacht durch die Coronakrise.

Wandel der Textilindustrie miterlebt

Kriemhilde King ist in Lochau am Bodensee aufgewachsen, erlebte dort die Kriegszeit und kam 1950 – für ein Jahr – in die Schweiz zum Arbeiten. Sie blieb und wurde Atelier-Leiterin im Modehaus Neuburger in St.Gallen. Der Wandel in der Textilindustrie traf auch die Konfektionsschneiderei, und so musste die Firma Neuburger 1990 schliessen. Obwohl sie damals 60 Jahre alt war, kam ein Ruhestand für Kriemhilde King nicht in Frage. Kurzerhand eröffnete sie ein eigenes Nähatelier, zunächst für drei Jahre im Feldliquartier und anschliessend an der Falkensteinstrasse in St.Gallen, wohin sie während 27 Jahren fast täglich mit Bahn und Bus pendelte.

Entscheid zum Aufhören «ruckzuck» gefasst

Obwohl ihr Leben und ihre Leidenschaft die Mass- respektive Konfektionsschneiderei ist, hat sie sich entschieden, ihr geliebtes Nähatelier aufzugeben. «Nach den ersten Wochen der Coronaquarantäne ging mir eines Nachts durch den Kopf, dass ich nun schon lange nicht mehr arbeiten gegangen bin.» Sie habe sich gefragt, ob sie vielleicht aufhören soll.

«Vor allem auch weil meine Stammkundschaft altersbedingt von Jahr zu Jahr immer weniger wird. Und so fasste ich ruckzuck den Entscheid zum Aufhören.»

Die Industrienähmaschine, die sie von ihrem früheren Arbeitgeber als Geschenk für die Selbstständigkeit erhalten hatte, übernahm eine ehemalige Kundin. Sohn und Schwiegertochter haben tatkräftig geholfen, das Atelier zu räumen.

Nonnen als Stammkundinnen

Zu Kings Kundinnen und Kunden zählten ältere, modebewusste Personen. King entwarf und konfektionierte auf Mass angefertigte Kleidungsstücke wie Mäntel, Jacken, Hosen, Röcke und so weiter. Auch Änderungen – sogar von Haute-Couture-Stücken – gehörten zu ihrem Angebot. Für jüngere Kundinnen ging es oft darum, Anpassungen für Kleider aus der Brockenstube vorzunehmen oder ein ganz besonderes Hochzeitskleid zu fertigen.

Sie habe eigentlich nur Stammkundinnen gehabt, sagt King. Mit diesen haben sich im Laufe der Jahre durch die häufigen und herzlichen Kontakte viele Freundschaften ergeben. Eine besondere Freude in ihrem Kundenkreis waren die Nonnen aus dem Kloster Notkersegg. Für die Klosterfrauen war sie die Modeschöpferin, nachdem dort die Schneiderei und Näherei aufgegeben werden musste. Neben der Kundschaft im Atelier hat Kriemhilde King Sohn, Schwiegertochter, Enkelkinder und sich selber über Jahrzehnte ausstaffiert.

Jede neue Situation, bietet neue Chancen

Die Änderung im jahrzehntelang gewohnten Tagesablauf empfindet sie als radikal: Schluss mit Pendeln in Zug und Bus, keine Kundschaft mehr, kein Einkaufen mehr von Stoffen und Zubehör, einfach nur noch zu Hause bleiben. King sagt, sie habe in ihrem Leben Entscheide immer schnell getroffen, manchmal seien es wohl auch glückliche Fügungen gewesen. Voller Zuversicht meint sie:

«Ich habe das Glück und das Vertrauen, dass jede neue Situation auch wieder neue Chancen bietet, die man einfach packen muss; selbstbewusst und unabhängig.»

Mit dem neuen Tagesrhythmus habe sie sich bereits angefreundet: Später aufstehen als früher, dann am offenen Fenster tief Luft holen mit Armheben und -senken. Ebenfalls ein fester Bestandteil des täglichen Programms ist die Seniorenstunde auf TVO um 10 Uhr.

Spaziergänge, Krimi und Kreuzworträtsel

Ihre vielen Kontakte pflegt King ausgiebig per Telefon und ein täglicher Spaziergang ersetzt den früheren Arbeitsweg. Die Nachmittage sind ausgefüllt mit dem Schauen eines Fernsehkrimis oder mit dem Lösen von Kreuzworträtseln, das halte die grauen Zellen in Bewegung. Mit einem schalkhaften Lächeln fügt King gleich hinzu:

«Zurzeit bin ich ja sehr folgsam und bleibe zu Hause. Aber die beiden kleinen Nähmaschinen, die stehen schon noch bereit.»

Sie sagt: «Schliesslich braucht der Urenkel in den USA auch mal eine Hose, und weil er im Wachstum ist, immer wieder etwas Neues!» Sobald dann ein grösserer Bewegungsradius wieder erlaubt sei, werde sie ihre Freundschaften auch wieder in direktem Kontakt pflegen, werde einen Bummel in der Stadt machen, natürlich vor allem um die Schaufenster der Modehäuser genau zu studieren.

«Dann werde ich auch die kleine Nähgruppe wieder pflegen, in deren Rahmen sich vier Frauen wöchentlich mit mir treffen und meinen Rat für Näharbeiten einholen.» Coronabedingt kann Kriemhilde King ihren Geburtstag nicht im Kreise von lieben Bekannten und der Familie verbringen. Die nunmehr 90-Jährige ist aber kein Kind von Traurigkeit und sagt: «Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben!»