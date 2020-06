75 Jahre Industrieverein Ausserrhoden: Von der Textilmonokultur zur vielfältigen Industrie

Als «schwarzes Schaf» unter den Mitgliederfirmen prangerte der Industrieverein immer wieder die Lanker AG in Speicher an. Etwa weil diese die Lehrlingslöhne erhöhte und mit Zirkularen versuche, in den umliegenden Gemeinden Junge anzuwerben. Heftige Proteste des Industrievereins musste mehrmals auch die «Appenzeller Zeitung» einstecken, weil diese Inserate ausserkantonaler Firmen für junge Arbeitskräfte publizierte. Sogar der Regierungsrat wurde (vergeblich) eingeschaltet, der mit dem Entzug von Druckaufträgen drohen sollte, nachdem der Zeitungsherausgeber den Präsidenten des Industrievereins mehrmals abblitzen liess. Mit demselben Vorwurf nahm man das Kaufmännische Direktorium in St. Gallen ins Visier. (hps)