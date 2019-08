60 Tonnen schwer, 5 Millionen Franken teuer - das ist die neue Stopfmaschine

Das neue Hochleistungsgerät der Sersa Schweiz trägt den Namen «Säntis» und wird im Appenzellerland eingesetzt. Simon Huber

Die neue Stopfmaschine wurde auf den Namen "Säntis" getauft. (Bild: Simon Huber)

Derzeit bauen die Appenzeller Bahnen (AB) ihre Bahnhöfe um. Dafür kaufen sie die Leistungen der neuen Stopfmaschine B40UM-5 der Sersa Schweiz, welche am Montag in Appenzell getauft wurde. Die Umbauten sorgen dafür, dass auch Fahrgäste im ländlichen Raum einen verbesserten Zugang zu den Zügen haben und das Behindertengleichstellungsgesetz erfolgreich umgesetzt werden kann.

Am Beispiel der Baustelle Weissbad, wurde gezeigt, dass die Anpassungen für eine behindertengerechte Perronanlage nur ein kleiner Teil der Umbauten sind. Denn nebst diesen Anpassungen werden auch Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen. Und die Gleise werden teils entfernt, mit einem Lastwagen abtransportiert und durch neue ersetzt.

«Für uns ist es vor allem wichtig, dass diese Umbauten so sicher, schnell und günstig wie möglich verlaufen.»

Für die optimale Platzierung und Stabilisierung sorgt dann die Stopfmaschine, indem sie die benötigten Werte berechnet und anschliessend die Gleise stopft. «Für uns ist es vor allem wichtig, dass diese Umbauten so sicher, schnell und günstig wie möglich verlaufen», sagte Richard Signer, AB-Projektleiter Infrastruktur. Die provisorischen Haltestellen sollen so kurz wie möglich benutzt werden müssen.

Sanierungen für angenehmeren Bahneinstieg

Die geplanten Sanierungen beinhalten die Erhöhung der Perrons auf 32 Zentimeter, damit der Einstieg in den Zug mit dem Rollstuhl oder dem Kinderwagen erleichtert wird. «Im Falle Weissbad belaufen sich die Umbaukosten auf 2,5 bis 3 Millionen Franken. Wobei eine halbe Million in die behindertengerechte Perronanlage investiert wurde», so Signer. Von Weissbad aus ging es wieder zurück nach Appenzell, wo die Maschinentaufe stattfand.

Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen begrüsste, die rund 30 Anwesenden mit ein paar Worten zur Kooperation seines Unternehmens und der Sersa Group AG (Schweiz). Danach übergab er das Wort an Mirko Sennhauser, dem Geschäftsführer der Sersa Schweiz. «Die Magnetschienenbremse sorgt für den neuesten Sicherheitsstandard», so Sennhauser.

Anschliessend wurde die Taufpatin Astrid Schmid nach vorne gebeten. Christian Schnyder, Geschäftsleitungsmitglied der Sersa Schweiz, übergab ihr eine Flasche Champagner, welche an einer Schnur befestigt war. Diese sollte sie auf traditionelle Art und Weise and der Stopfmaschinenleiter zerschlagen. Doch auch nach dem zehnten Versuch wollte die Flasche nicht zerbrechen. So entschied man sich für einen Korkenschuss.

Schmid taufte die neue Stopfmaschine auf den Namen «Säntis». Danach stiessen alle Teammitglieder, welche an der Stopfmaschine gearbeitet hatte, miteinander an. Die Stopfmaschine wurde damit als jüngstes Mitglied in der Flotte der Maschinengeneration der Sersa Schweiz aufgenommen. Christian Schnyder äusserte sich zum Preis der Maschine folgendermassen: «Die «Säntis» hat rund fünf Millionen Franken gekostet, sollte aber auch für 20 bis 25 Jahre brauchbar sein». Im Anschluss gab es einen Apéro mit Bratwurst vom Grill.