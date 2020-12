5G-Technologie In Speicher regt sich Widerstand gegen geplante 5G-Antenne Hans-Rudolf Höhener hat eine Interessengemeinschaft gegründet, die gegen eine geplante 5G-Antenne der Swisscom kämpfen will. Der Speicherer ist der Ansicht, dass es 5G in der Mittelländer Gemeinde nicht braucht. Astrid Zysset 11.12.2020, 12.04 Uhr

In unmittelbarer Nähe der Swisscom-Antenne befinden sich zwei Schulanlagen und ein Kindergarten. Höhener ist sich sicher, dass sich die geplanten adaptiven 5G-Antennen schädlich auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen auswirken werden. Bild: Astrid Zysset

Von seinem Balkon aus sieht man auf der einen Seite auf die rund 300 Meter entfernte Sunrise-Antenne. Auf der anderen Seite schweift der Blick auf den Antennenmast der Swisscom an der Buchenstrasse 11, der rund 380 Meter entfernt liegt. «Wir stehen mitten im Kreuzfeuer beider Strahlungen», seufzt Hans-Rudolf Höhener. Zusammen mit seiner Lebenspartnerin lebt der Historiker seit elf Jahren im Dachgeschoss eines Wohnhauses an der Wies. Eigentlich gefällt es dem Paar dort sehr gut. Doch die Angst vor der Strahlung macht den beiden zu schaffen. Vor kurzem wurde die Sunrise-Antenne auf 1800 und 2100 Megahertz aufgerüstet. Und die Swisscom plant bei ihrem Masten den Einbau dreier adaptiver Antennen mit einer Frequenz von 3600 Megahertz. Ein entsprechendes Baugesuch wurde im November eingereicht. Die Einsprachefrist läuft bis zum 16. Dezember.

Für Hans-Rudolf Höhener ist klar, dass er gegen dieses Bauvorhaben kämpfen will. Die Tatsache, dass im Baugesuch nicht offen deklariert wurde, dass es sich um eine 5G-Anlage handelt, erachtet er als unfair. Speicher brauche 5G nicht, ist seine feste Überzeugung, mit der er sich nicht allein sieht. Kommt die persönliche Situation hinzu: «Es würde zu einer unzumutbaren Kumulierung der Strahlenbelastung bei uns zu Hause kommen.»

Höhener ist sich sicher, dass die Belastung durch die Mobilfunkstrahlung respektive die Frequenzen, die für 5G verwendet werden, schädlich für die Gesundheit sind, besonders für diejenige von Kindern und Jugendlichen. Um möglichst viele Menschen über die geplante 5G-Anlage zu informieren, hat er nun eine Interessengemeinschaft gegründet, die vorerst rund 20 Leute umfasst. Zusätzlich wurde eine Website aufgeschaltet. Unter www.ig-speicher-nein-zu-5G.ch sind Informationen über das Projekt und zur 5G-Technologie aufgeschaltet, wie auch die Aufforderung, gegen das Bauvorhaben Einsprache einzulegen.

Brief an Bundesrätin verfasst

Hans-Rudolf Höhener erachtet die 5G-Technologie als nicht notwendig. Bild: Astrid Zysset

Hans-Rudolf Höhener hat der zunehmende Elektrosmog schon seit längerer Zeit beunruhigt. Vergangenes Jahr, nachdem elektrohypersensiblen Freunden in Steffisburg (BE) eine 5G-Antenne fast vors Haus gesetzt wurde, begann sich der Speicherer intensiv mit der Thematik der Strahlenbelastung auseinanderzusetzen. 1000 Seiten an Studien hatte er während dreier Monate gewälzt. Das Resultat war ein offener Brief an Bundesrätin Simonetta Sommaruga, in dem er unter anderem ein Moratorium beim Ausbau der 5G-Technologie forderte.

Eine Antwort bleibt auch heute, fast 18 Monate später, aus. Aber Hans-Rudolf Höhener kann das verschmerzen. Ihn lässt das Thema nicht mehr los. Immer tiefer hat er sich in die Materie eingearbeitet. Argumente der Gegenseite, dass stichhaltige Beweise für eine gesundheitliche Beeinträchtigung fehlen würden, weist er mit den Worten von sich, dies sei der Verschleierungstaktik der Mobilfunkanbieter zuzuschreiben. Und auch das Argument, welches die Mobilfunkanbieter immer wieder ins Feld führen, die Grenzwerte würden eingehalten, ringt Höhener nur ein Kopfschütteln ab. Er zückt unabhängige Studien, welche eine gesundheitliche Belastung auch weit unterhalb des Grenzwertes belegen sollen.

Höhener selbst leidet unter Schlafproblemen. Er zählt dies als Symptom auf, das durch Mobilfunkstrahlung ausgelöst werde. Schwerwiegendere seien Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen bis hin zur Bildung von Gehirntumoren. Ob seine Schlafprobleme wirklich auf die Strahlung zurückzuführen sind, weiss Höhener nicht. Das gibt er auch offen zu. In seinem Zuhause finden sich ein mit dem Glasfasernetz verbundener PC, zwei verkabelte Drucker wie auch ein Mobiltelefon, das er nur selten nutzt. «Ich entsage nicht jeglicher Technik. Und ich bin auch nicht überängstlich», so der Speicherer. Aber er sehe die Gefahren einer Dauerbelastung. «Es ist unfair, Menschen, die sensibel auf Mobilfunkstrahlung reagieren, mit einseitigen Studien mundtot machen zu wollen.» Die Menschen seien hochempfindliche bioelektromagnetische Lebewesen. Und wie die neuen 5G-Frequenzen sich auf unsere Organismen auswirken, sei noch ungeklärt.

Swisscom weist gesundheitliche Schäden von sich

Die Swisscom bestätigt, dass die bestehende Antenne an der Buchenstrasse mit 5G+ aufgerüstet wird. Für die Bedenken der Bevölkerung zeigt das Unternehmen Verständnis, wenn auch deutlich gemacht wird, dass diese unbegründet seien. In einer Stellungnahme heisst es: «Die restriktiven Grenzwerte in der Schweiz (rund zehnmal strenger als in der EU und von der WHO empfohlen) geben zusätzliche Sicherheit zu den internationalen Untersuchungen. Diese haben keine Schäden wissenschaftlich belegen können, die von einer Antenne ausgehen, die sich an die Grenzwerte hält. Die fünfte Generation ist eine Fortsetzung der Vorgängergenerationen 2G, 3G und 4G – insofern haben wir schon jahrzehntelange Erfahrung, auf die wir uns stützen können.»