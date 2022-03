Amadeus, Angel's, Böhl-City - wie wird die Beizenfasnacht erlebt?

5. Jahreszeit «Die Normalität gepaart mit der Abnormalität bringt uns mehr Gäste»: Wie Gastronomen die Beizenfasnacht erleben Die Anzahl dekorierter Beizen in der Region nimmt stetig ab. Während einzelne in diesem Jahr auf das Dekorieren verzichten, hat sich in Waldstatt gar eigens für eine Fasnachtsbeiz ein Verein gegründet. Ramona Koller Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Die Amadeus Bar an der Kasernenstrasse in Herisau steht dieser Tage unter dem Motto «Hollywood». Bild: rak

Wer in diesen Tagen die Amadeus Bar an der Kasernenstrasse in Herisau betritt, tut dies über einen roten Teppich - ganz wie ein Filmstar. Auch im Innern ist alles getreu dem Motto «Hollywood» dekoriert. Ein Highlight ist, wortwörtlich, der beleuchtete Schriftzug vor der Bar. Die Dekoration kommt für einmal nicht von einem professionellen Dekorateur, sondern von Inhaber und Betreiber Stefan Kull. Gemeinsam mit seinen Eltern Ingrid und Marcel hat er seine Bar in das Zentrum der US-amerikanischen Filmindustrie verwandelt.

30 Arbeitsstunden haben die drei investiert. Eine professionelle Dekoration kostet den Beizer in Anbetracht der Grösse seiner Bar jeweils zwischen 6000 und 8000 Franken. «Wegen Corona habe ich mich deshalb dazu entschieden, selbst zu dekorieren», erklärt Kull. Da er einiges von befreundeten Wirten ausleihen konnte, musste er nur wenig kaufen. Einen Teil der Dekoration hat die Familie extra hergestellt. So wurde Kull beispielsweise von seiner Mutter mit dem «Hollywood»-Schriftzug vor der Bar überrascht.

Die Freude der Gäste sei gross. Gemeinsam mit dem Wegfallen der Zertifikatspflicht hat ihm die Beizenfasnacht bis jetzt mehr Umsatz eingebracht. Kull sagt:

«Die Normalität, ohne Zertifikat in die Beiz zu dürfen, gepaart mit der Abnormalität der Beizenfasnacht bringt uns viel mehr Gäste.»

Obwohl die Beizenfasnacht nicht mehr ganz dasselbe ist, wie vor ein paar Jahren, werde er auch künftig dekorieren. «Die Leute freuen sich. Sie wollen die Stimmung und auch den Lärm», so Kull. Während der Fasnacht spielen diverse Guggen in der Amadeus Bar.

Während früher über die Fasnachtszeit ein Grossteil oder gar das ganze Personal durch Aushilfen aus Deutschland und Österreich ausgetauscht wurde, hat Kull in den letzten Jahren jeweils nur noch eine oder zwei Barmaids aus den Nachbarländern im Einsatz. «Es wird von den Gästen erwartet. Die Frauen haben aber auch nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher», so Kull. Die Beizenfasnacht sei nicht in Gefahr. «Gerade nach einer Zeit mit so vielen Einschränkungen ist sie eine willkommene Möglichkeit, um aus dem Alltag auszubrechen», erklärt der Gastronom. Die Amadeus Bar ist noch bis und mit Blochmontag dekoriert.

In der Angel's Bar an der Gossauerstrasse in Herisau wähnt man sich in einer fremden «Galaxy». Bild: rak

Die Angel's Bar an der Gossauerstrasse setzt während der Fasnacht auf diverse Veranstaltungen. Die Bar kommt während der Fasnacht als Galaxie daher. Wirtin Nicole Stamm begrüsste ihre Gäste in den vergangenen Tagen zur Hüttengaudi, 80er Jahre Bad Taste Party oder zur Karaoke Night. An vielen Abenden legt zudem ein DJ auf. Vom Mittwoch bis am Samstag ist die Angel's Bar, wie die Amadeus Bar, zudem im Narrendorf in der Chälblihalle zu Gast.

Einige Restaurants bieten ausserdem Themenabende zur Fasnacht an. Im Restaurant Engel in Herisau beispielsweise ist zwar nicht dekoriert, am 5. März findet jedoch ein Fasnachtsabend unter dem Motto «Gummistiefel» statt. Mit traditionellen Fasnachtsspeisen, Guggenauftritten und musikalischer Unterhaltung sollen die Gäste in fasnächtliche Stimmung versetzt werden.

Keine Fasnacht, dafür Oktoberfest

Gänzlich auf die Dekoration verzichtet wird dieses Jahr im Bierkeller. Die Bar an der Schmiedgasse ist bekannt dafür, dass es an der Fasnacht heiss zu und her geht – inklusive viel nackter Haut. Der Inhaber und der Betreiber haben gemeinsam entschieden, dieses Jahr auf die Dekoration, sowie auf Unterstützung aus Deutschland hinter der Bar zu verzichten. «Die Planungssicherheit war einfach nicht gegeben», erklärt das Bierkeller-Team. Man hoffe darauf, dass der Bierkeller im nächsten Jahr wieder wie gewohnt dekoriert werden kann. Auf die Mädels, die üblicherweise nur an der Fasnacht im Bierkeller arbeiten, müssen die Gäste aber auch in diesem Jahr nicht ganz verzichten. «Am Oktoberfest, das wir für dieses Jahr geplant haben, werden sie der Hingucker sein», so die Verantwortlichen.

Neuer Verein belebt Waldstätter Fasnacht

In Waldstatt hat ein im letzten Jahr gegründeter Verein die Alternative ergriffen und eine Fasnachtsbeiz im Partyraum Böhl-City eröffnet. Pascal Frischknecht ist Präsident des neunköpfigen Vereins Fasnachtshöckler Waldstatt. Der Verein wurde mit dem Ziel gegründet, die Waldstätter Fasnacht zu beleben. «Leider läuft in Waldstatt Beizenfasnacht-technisch nicht viel. Wir wollen das ändern», erklärt Frischknecht. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, im Freizeitclub Böhl-City, der unter www.partyraum-ostschweiz.ch gemietet werden kann, eine Fasnachtsbeiz auf die Beine zu stellen.

Das Böhl-City in Waldstatt kommt während der Fasnacht als Werkhof daher. Bild: PD

An sechs Samstagen haben die Vereinsmitglieder, die sich alle aus dem Turnverein Waldstatt kennen, das Böhl-City in einen Werkhof verwandelt. In der Fasnachtsbeiz findet sich neben dem üblichen Getränkeangebot und Raclette auch ein kulinarisches Highlight, wie Frischknecht erklärt. «Wir haben drei spezielle Hot-Dog-Kreationen im Angebot. Die kommen bei den Gästen sehr gut an», so der Präsident. Die Fasnachtshöckler-Beiz ist jeweils Freitags und Samstags ab 17 Uhr geöffnet und erfreue sich grosser Beliebtheit. Während die Freitage sehr gut laufen würden, merke man an den Samstagen die Konkurrenz durch Fasnachtspartys und Maskenbälle, sagt Frischknecht. Bisher sei man mit dem Projekt zufrieden. Der Präsident erklärt:

«Wenn die Rahmenbedingungen stimmen wollen wir ab jetzt jedes Jahr eine Fasnachtsbeiz eröffnen»

Am Aschermittwoch öffnen die Fasnachtshöckler die Türen bereits um 14 Uhr. In dieser Woche ist die Beiz anschliessend von Donnerstag bis Samstag ab 17 Uhr offen.

Die Fasnachtshöckler Waldstatt wurden letztes Jahr gegründet. Bild: PD

Nachfrage nach Beizenfasnacht gross

In Appenzell Innerrhoden ist die Fasnacht bereits wieder Geschichte. Anders als in Ausserrhoden hatten die dekorierten Beizen hier bereits vor dem Fall der Zertifikatspflicht eine Woche geöffnet. Paddy Schai, Inhaber des Pubs Appenzell und der Bäumli Bar, blickt auf «unglaubliche» Wochen zurück. Schai sagt:

«Die Leute wollen raus, sie wollen Fasnacht. Das zeigen auch die Umsatzzahlen.»

Die Entscheidung, für die Beizenfasnacht zu dekorieren, musste Schai bereits im Dezember fällen. Den Unterbau für die Dekoration baut er jeweils mit Mitarbeitern in zwei bis drei Tagen selbst. «Die Dekoration selbst kommt aber aus professionellen Händen – und muss frühzeitig reserviert werden», erklärt Schai. Im Pub wähnten sich die Gäste in einem Zirkus, während die Bäumli Bar unter dem Motto «Schiff Ahoi» stand. Für das Bäumli war die «Ustrinkete» am Fasnachtssamstag zugleich auch der letzte Tag unter Schai. Die Feierabendbeiz schliesst ihre Türen. Schai hofft, dass eine junge, motivierte Person die Bar übernimmt. «Frischer Wind würde der Gastroszene guttun. Das gilt auch für die Beizenfasnacht», erklärt Schai.

Gerade einmal drei Beizen, zusätzlich zu den bereits erwähnten das MountAIn, sind in diesem Jahr dekoriert. Vor Corona seien es sechs gewesen. Schai hofft, dass die Beizenfasnacht in den kommenden Jahren ein Revival erlebt. «Dann kann man auch wieder eine richtige Tour durch die dekorierten Beizen machen. Das ist für die Fasnacht in Appenzell enorm wichtig», so Schai.

