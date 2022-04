Ausserrhoden: 36 neue Deponiestandorte bestimmt

Abfall- und Deponieplanung 36 neue Deponiestandorte für Appenzell Ausserrhoden bestimmt Weil viel gebaut wird, braucht Appenzell Ausserrhoden bis 2040 zusätzliche Deponien für unverschmutztes Aushubmaterial und Bauabfälle. Am 1. April ist der überarbeitete Richtplan mit potenziellen Standorten in Kraft getreten. Jesko Calderara 06.04.2022, 18.19 Uhr

Beim Kaien in Rehetobel ist zurzeit eine Aushubdeponie in Betrieb. Bild: APZ

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat in den vergangenen Jahren seine Abfall- und Deponieplanung überarbeitet. Unter anderem wurden 36 potenziell gut geeignete Standorte für Aushub- und Ausbruchmaterial (Typ A) sowie mineralische Bauabfälle (Typ B) festgelegt. Zudem ist das Kapitel Abfallbewirtschaftung des kantonalen Richtplans überarbeitet worden. Diese Anpassungen im Bereich der Abfall- und Deponieplanung hat der Bund nun genehmigt. Der Regierungsrat hat diese Richtplanänderungen auf den 1. April in Kraft gesetzt, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die Deponiestandorte wurden zur Vororientierung im Richtplan eingetragen. «Damit wird dokumentiert, dass der Standort grundsätzlich die Voraussetzungen für eine Deponie erfüllt», sagt Markus Fäh, Leiter des Amts für Raum und Wald. Basierend auf dem Koordinationsstand Vororientierung könne jedoch noch keine kantonale Nutzungsplanung erlassen werden. Die Standorte müssten zuerst planerisch weiterentwickelt und konkretisiert werden, sagt Fäh. Zudem brauche es auch das Einverständnis der betroffenen Grundeigentümerschaft.

Pro Gemeinde kann nur eine Deponie gleichzeitig betrieben werden

23 Standorte liegen im Hinterland, neun im Mittelland und vier im Vorderland. Besonders betroffen ist Stein. In der knapp 1500 Einwohner grossen Gemeinde sind nicht weniger als acht Gebiete eingetragen, wo künftig unverschmutzter Aushub oder Bauschutt gelagert werden könnte. «Der kantonale Richtplan stellt allerdings sicher, dass pro Gemeinde gleichzeitig höchstens eine Deponie betrieben werden kann», sagt Fäh.

Der Richtplan enthält darüber hinaus die wichtigsten Rahmenbedingungen für den Bau einer Aushubdeponie. Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat kürzlich dazu einen Leitfaden verfasst, welcher Unternehmern und Grundeigentümern eine Übersicht über die baulichen Auflagen gibt, um eine Deponie zu planen, zu errichten und abzuschliessen.

Planung für 20 Jahre

Die Abfallplanung zeigt grundsätzlich auf, wie Abfälle im Kanton vermieden und verwertet werden sollen. Die Entwicklung von der Abfall- zur Kreislaufwirtschaft soll weiter verstärkt werden. Bei der Ausserrhoder Planung stand dabei die Suche nach geeigneten Deponiestandorten der Typen A und B im Mittelpunkt. Jährlich wird in Appenzell Ausserrhoden ein Volumen von ungefähr 120'000 Kubikmetern benötigen. Die tatsächliche Nachfrage hängt von Faktoren wie dem Preis und der Verfügbarkeiten von regionalem Deponieraum ab.

Mit den potenziellen Standorten soll der Bedarf für die nächsten 20 Jahre in Ausserrhoden gedeckt werden. Aufgrund der weiterhin regen Bautätigkeit könnten nicht sämtliche Rückbaustoffe wiederverwertet werden, heisst es in der Mittelung weiter. Dies gelte insbesondere für Aushub, der in grossen Mengen anfällt. Dieser unbedenkliche Abfall soll aus ökologischen und ökonomischen Gründen möglichst nahe am Entstehungsort entsorgt werden können.

Zusammenarbeit mit St.Gallen bei der Kehrichtverwertung

Trotz des grossen Bedarfs konnten aber in den letzten Jahren kaum mehr neue Deponien errichtet werden. So musste viel Aushub ausserkantonal entsorgt werden. Zudem haben sich seit der letzten kantonalen Abfallplanung im Jahr 2000 die rechtlichen Vorgaben geändert. Eine Gesamtüberarbeitung des Planungsinstrumentes war deshalb nach Ansicht des Kantons angezeigt.

Bei der Kehrichtverwertung, einem anderen wichtigen Bereich der Abfallplanung, wird die Zusammenarbeit mit dem Kanton St.Gallen fortgeführt. Weitere Informationen zur Abfall- und Deponieplanung sind unter www.ar.ch/afu abrufbar.