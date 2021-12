2G und 2G-Plus-Zertifikatsplicht schadet Bädern und Beizen

2G und 2G-Plus So wirken sich die neuen Regeln auf Bäder und Beizen im Appenzellerland aus Neu gilt in öffentlichen Einrichtungen, wo keine Maske getragen werden kann, 2G-plus. Von Letzterem betroffen sind Bäder und Wellnessanlagen. Auch in der Gastronomie kommt die Regel teilweise zur Anwendung. Karin Erni Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Im Appenzeller Heilbad kann man sich neuerdings vor dem Besuch direkt testen lassen. Daniel Ammann

2G bedeutet geimpft oder genesen. Bei der 2G-plus-Regel erhält nur Eintritt, wenn Impfung oder Erkrankung nicht länger als vier Monate her sind. Ansonsten ist ein Test fällig. Eine Umfrage in verschiedenen Betrieben im Appenzellerland zeigt, dass diese Regelung bei der Kundschaft nicht sehr gut ankommt.

Besonders stark von der jüngsten Massnahmenverschärfung betroffen sind Bade- und Wellnessbetriebe. Sandro Agosti, der Geschäftsführer des Appenzeller Heilbads in Unterrechstein, sagt: «Diese Massnahme kommt für uns zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Über Weihnachten und Neujahr haben wir normalerweise die stärksten Besucherfrequenzen.» Die Pandemie beeinträchtige das Bad schon länger, sagt Agosti. «Vor einem Jahr mussten wir um diese Zeit geschlossen haben. Es folgte eine relative erfreuliche Sommersaison, in welcher das Bad wegen des schlechten Wetters gut genutzt wurde. Aber die Umsätze reichen nie an jene im Winter heran.»

Neue Regelung verursacht Mehraufwand

Die 3G-Regelung im September habe mit einem Umsatzeinbruch von 20 Prozent einen ersten Dämpfer gebracht. 2G-plus sei nun aber ein «Hammer», sagt Agosti. «Mit 2G hätten wir leben können. Auch Kapazitätsbeschränkungen wären kein grosses Problem, da wir diese schon bislang freiwillig eingehalten haben.» Die aktuelle Regelung verursache zudem einen enormen administrativen Aufwand, weil die hinterlegten Zertifikate angepasst werden müssen.

Sie hätten nun Lösung mit einem Testcenter vor Ort, so Agosti. «Wenn alles rundläuft, können sich die Besucher ab Sonntag bei uns in einem Container kostenlos testen lassen.» Ob das Angebot genutzt wird, muss sich noch weisen. Die Geimpften seien es nicht gewohnt, sich testen lassen zu müssen, so Agosti. «Es könnte aber sein, dass sich das ändert. Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass sich die Leute an 2G-plus gewöhnen.» Eine Schliessung des Bades komme zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage, sagt Agosti. Sollten die Frequenzen aber längerfristig tief bleiben, müssen wir diese Möglichkeit in Betracht ziehen.»

Sportzentrum Herisau verliert noch mehr Umsatz

Kathrin Weber, Abteilungsleiterin Sport in Herisau, ist konsterniert: «Die Auswirkungen der Verschärfungen auf das Sportzentrum sind zwar nicht katastrophal, aber sie treffen uns hart. Wir hatten schon das ganze Jahr nur noch zwei Drittel der üblichen Besucherzahl. Nun kommen noch weniger Leute.» Eine Schliessung des Bade- und Wellnessbereichs sei aber derzeit keine Option, so Weber. «Solange es geht, wollen wir unseren Stammgästen ermöglichen, ihre täglichen Runden zu schwimmen und etwas für ihre Gesundheit zu tun.» Derzeit sei man digital wieder am Aufrüsten, so Weber. «Wir müssen die Gültigkeitsdauer der hinterlegten Zertifikate von Abonnementskunden nach der Boosterimpfung manuell ändern, weil sie nur noch vier Monate gültig sind. Das ist ein sehr grosser Zusatzaufwand.» Dazu komme erschwerend, dass es unter den Mitarbeitenden zu vielen Krankheitsfällen gekommen sei. Für die Kinderschwimmkurse, die im Januar wieder beginnen, habe man mit dem Kanton eine Ausnahmeregelung gefunden, so Weber. «Eltern ohne Zertifikat dürfen die Kinder hinein- und wieder hinausbegleiten.»

Im Bereich der Eishalle, wo die 2G-Regel gilt, habe sie eine regelrechte Absagewelle erreicht, so die Zentrumsleiterin. «Der Eishockey-Nachwuchs hat alle Trainings abgesagt. Das hat immerhin den positiven Effekt, dass nun mehr Zeitfenster für den öffentlichen Eislauf zur Verfügung stehen.» Das Sportzentrum Herisau ist über Neujahr geöffnet. Die genauen Zeiten sind unter www.sportzentrum-herisau.ch/festtage ersichtlich.

Speiserestaurants verlieren Gruppengeschäft

Vorstandsmitglied Ralph Frischknecht vom Landgasthof Sternen in Bühler unterscheidet bei den Auswirkungen zwischen Individual- und Gruppengast. «Firmen- und Familienanlässe vor und über Weihnachten wurden bei uns praktisch alle abgesagt.» Er vermutet, dass dies vor allem mit der tiefen Impfquote in Ausserrhoden zu tun hat. «Wenn in einer Gruppe einige ohne 2G-Zertifikat sind, wird auf eine Durchführung des Anlasses verzichtet.» Er selbst habe einen Teil dieser Ausfälle mit einem Take-away-Angebot kompensieren können. «Manche Firmen holten das Essen bei uns und machten die Weihnachtsfeier in der Firma.»

Bei den A-la-carte-Gästen am Abend spüre er im «Sternen» dagegen kaum einen Rückgang, so Frischknecht. «In diesem Bereich haben wir ein grösseres Einzugsgebiet.» Stark betroffen von der neuen Regelung seien die einfacheren Beizen, wo sich die Leute tagsüber zum Jassen oder Kaffeetrinken treffen, ist der Gastronom überzeugt. «Auch jene Betriebe, die Mittagmenus, Znüni oder Zvieri für Arbeiter anbieten, haben grosse Einbussen zu verzeichnen. Darunter fallen beispielsweise auch Bäckereien mit einem Restaurationsangebot.»

2G-Partys an Silvester

Paddy Schai, Vizepräsident von Gastro AR, schätzt den Gästerückgang in der Gastronomie aufgrund der neuen Regelung auf 40 bis 50 Prozent über alle Betriebe hinweg. Es seien aber nicht alle gleichermassen betroffen, da nicht überall dieselben Regeln zur Anwendung kommen. In Restaurants gilt mit Sitzpflicht und Maske die 2G-Regel. So dürften Speiserestaurants, insbesondere jene «Leuchttürme», die immer Gäste haben, weniger Umsatzverlust haben, vermutet der Gastronom. «Bei Clubs und Partys macht nur 2G-plus Sinn. Da wird es schwierig, denn Otto-Normalgeimpft ist nicht bereit, einen Test machen zu lassen», so Schai. «Viele Leute verstehen die neue Regelung schlicht nicht.»

Die kommenden Tage mit Partys an Silvester würden zeigen, ob sich mit den neuen Regelungen überhaupt noch Anlässe durchführen lassen, so Schai. Er findet, dass andernfalls wieder Härtefallgelder ausbezahlt werden müssten.

Unterstützung für Betriebe in Sicht

Daniel Lehmann, Leiter des Ausserrhoder Amts für Wirtschaft und Arbeit, kennt die Sorgen der betroffenen Branchen, zu denen auch Fitnessstudios, die Reise-, Transport- und Eventbranche gehören. Er sagt, aktuell werde auf Bundesebene geprüft, wie Unternehmen, die wegen der Covid-Pandemie in Not geraten, auch 2022 mit Härtefallhilfen unterstützt werden können. Auf eine generelle Entschädigung von Umsatzeinbussen soll wie bis anhin verzichtet werden. «Als Kanton befürworten wir ein weiteres Unterstützungspaket, fordern aber auch gleichzeitig eine nationale Lösung. Diese wird zwischen Bund und Kantonen erarbeitet. Wir erwarten, dass zu Beginn des neuen Jahres die ersten gesetzlichen Rahmenbedingungen bekannt sein werden.»

