160 Plätze, vier Geschosse: Zwei Investoren planen in Heiden die grösste Parkgarage im Appenzellerland Rolf Schubiger und Heiri Heller wollen auf dem «Krone»-Areal in Heiden eine Tiefgarage bauen. Ob das Projekt wie geplant realisiert wird, hängt vom Ausgang der Bushof-Abstimmung ab. Jesko Calderara 23.09.2020, 05.00 Uhr

Die Ein- und Ausfahrt zur Parkgarage beim ehemaligen Hotel Krone in Heiden würde dort erfolgen, wo heute der Kiosk steht. Bild: David Scarano

Heiri Heller ist Bauunternehmer. Bild: PD

Dem Unternehmer Rolf Schubiger gehört das ehemalige Hotel Krone in Heiden. Bild: PD

In Heiden könnte die grösste Parkgarage im Appenzellerland entstehen. Sie soll auf dem «Krone»-Areal realisiert werden und Platz für rund 160 Autos bieten. Zum Vergleich: Die Tiefgarage beim Gutenberg-Zentrum in Herisau verfügt über 80 Plätze. Hinter dem Projekt in der Vorderländer Gemeinde stehen die beiden Unternehmer Heiri Heller und Rolf Schubiger. Sie besitzen im Zentrum mehrere Grundstücke, darunter das kürzlich eröffnete Café im Glück und das ehemalige Hotel Krone.

Die tatsächliche Grösse der Parkgarage hängt davon ab, ob der geplante Bushof beim Bahnhof realisiert wird. Über diese Vorlage entscheiden die Heidler Stimmberechtigten am kommenden Sonntag. Ungefähr 90 der 160 Parkplätze sind für die sogenannte Park-and-ride-Anlage vorgesehen. Reisende könnten so künftig in Heiden ihr Auto parkieren und auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Heller betont:

«Ein solches Angebot fehlt bisher in der Gemeinde und wäre für das ganze Vorderland interessant.»

Seiner Ansicht nach könnte die Parkgarage abgesehen davon eine wichtige Scharnierfunktion zwischen der geplanten Busumsteigeanlage und dem Dorfzentrum übernehmen. So hätten die Fussgänger vom Bahnhof einen ebenen Zugang in die Tiefgarage. Von dort käme man mit dem Lift vier Geschosse nach oben und würde hinter der «Krone» das Niveau des Dorfplatzes erreichen. Speziell im Winter und für ältere Menschen würde dies die Anbindung ans Zentrum verbessern, sagt Heller.

In Heiden fehlen Parkplätze für Dauermieter

Nebst Reisenden und Hotelgästen haben die Investoren auch Dauermieter im Fokus. Dies könnten beispielsweise Gemeindeangestellte oder Mieter sein, die im Zentrum wohnen und keinen Parkplatz haben. Für sie sind 20 Plätze vorgesehen. Heller zeigt sich überzeugt, dass der Bedarf dafür im Biedermeierdorf vorhanden ist. Wohnungen im Zentrum liessen sich ohne Parkmöglichkeiten erfahrungsgemäss kaum vermieten, sagt er. Die restlichen 40 bis 50 Parkplätze sind für die Mieter der eingangs erwähnten Liegenschaften der zwei Projektinitianten vorgesehen. Darüber hinaus sind Ladestationen für Elektrofahrzeuge und ein Standort für Mobility-Autos geplant. Die Ein- und Ausfahrt zur neuen Parkgarage wird beim Kiosk erfolgen. Dieser muss deshalb weichen. Langfristig wird es möglicherweise beim Bahnhof eine zusätzliche Ausfahrt auf die Brunhaldenstrasse geben. Heller sagt:

«Dadurch könnte das Dorfzentrum vom Verkehr entlastet werden.»

Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass das Projekt grundsätzlich realisierbar ist, auch aus geologischer Sicht. Falls es am Sonntag ein Ja zum Bushof gibt, wollen die beiden Investoren die Planungen vorantreiben. Dazu gehört auch die Überbauung über der Tiefgarage. Hinter der «Krone»-Liegenschaft, wo heute Parkplätze im Freien sind, sollen einige Wohnungen entstehen. Zumindest eine temporäre Lösung gibt es zudem für die Räumlichkeiten im Erdgeschoss der «Krone», wo zuletzt ein Restaurant war. Hier hat sich das Henry-Dunant-Museum für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen eingemietet.

Bei einer Ablehnung der Bushof-Vorlage ist der Bau der Tiefgarage in der angedachten Grösse wohl vom Tisch. In diesem Fall würden die Unternehmer das Projekt wahrscheinlich redimensionieren und nur Parkplätze für den Eigenbedarf bauen.

Gemeinderat prüft Beteiligung an der Parkgarage

Gallus Pfister ist Gemeindepräsident von Heiden. Bild: APZ

Der Gemeinderat Heiden begrüsst die privaten Parkhaus-Pläne. Denkbar ist, dass sich die öffentliche Hand am Vorhaben beteiligen wird. Gemeindepräsident Gallus Pfister sagt:

«Wir prüfen, ob die Gemeinde allenfalls einige Parkplätze kaufen oder mieten kann.»

In den letzten Jahren war der Bau einer Tiefgarage in Heiden immer wieder ein Thema, vor allem im Zusammenhang mit der einst geplanten Aufwertung der Seeallee und dem gescheiterten Hotelprojekt Park. Verschiedene Standorte wurden geprüft, etwa unter dem Spielplatz und der Seeallee sowie im Bad. Nicht zuletzt aus finanziellen Gründen wurden diese Varianten wieder verworfen. Der Standort hinter der Krone erachtet Pfister als ideal. Dadurch könne das Zentrum erschlossen werden. Gemäss Pfister soll geprüft werden, ob die Tiefgarage, sofern sie denn realisiert wird, in die Parkplatzbewirtschaftung der Gemeinde integriert werden kann. Zurzeit wird in Heiden ein Parkierungskonzept erarbeitet, das bis Ende Jahr vorliegen soll.