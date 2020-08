Ende der Sommerferien: 160 Appenzeller befinden sich derzeit in Quarantäne Im Appenzellerland gibt es 138 kumulierte Covid-19-Fälle. Ausserrhoden rechnet mit einer Zunahme im Herbst. Dann soll die zweite Ansteckungswelle auftreten. Im Zusammenhang mit den Grippeerkrankungen werden besondere Herausforderungen erwartet. Astrid Zysset 12.08.2020, 05.00 Uhr

Weder in Appenzell Ausserrhoden noch Innerrhoden wurden bislang Quarantäne-Sünder erwischt. Alle halten sich an die Weisungen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Ferienzeit 2020 ist vor allem mit drei Begriffen verknüpft: Sommer, Sonne und Quarantäne. Wer aus einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko in die Schweiz zurückkehrt, muss für zehn Tage in Quarantäne. Die Kantone überwachen die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) angesetzte Weisung. Und bislang halten sich auch alle Reisenden daran. Weder in Appenzell Innerrhoden noch Ausserrhoden wurden Quarantäne-Sünder erwischt. Franz Bach, Leiter des Ausserrhoder Amtes für Gesundheit:

«Es gab vereinzelt Hinweise, welchen das Contact-Tracing-Team nachgegangen ist. Diese liessen sich aber alle klären.»

114 Reiserückkehrer aus Ausserrhoden unterliegen derzeit der Quarantäne-Massnahme, in Innerrhoden sind es 46. Diese weilten vor allem in innereuropäischen Risikogebieten wie Serbien, Bosnien, dem Kosovo und Montenegro. Während Bach angibt, dass die aktuellen Zahlen gut zu bewältigen sind, heisst es in Innerrhoden, dass die Anzahl Reiserückkehrer an der oberen Grenze der Erwartungen liegt.

Rückkehrer stehen unter Beobachtung des Kantons

Wer aus einem Risikogebiet in die Schweiz zurückkehrt, muss sich bei den Behörden melden. Diese nehmen die betroffene Person ins sogenannte Contact-Tracing auf und betreuen die Rückkehrer. Auch Covid-19-Erkrankte in Isolation stehen in ständigem Kontakt mit dem Contact-Tracing-Team. Appenzell Ausserrhoden vermeldet sechs infizierte Personen in Isolation, die kumulierte Anzahl Coronafälle beträgt derzeit 113. Innerrhoden meldet im Gegenzug 25 bestätigte Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie, drei befinden sich aufgrund eines engen Kontakts mit einer infizierten Person in Isolation.

Schulstart verlief ohne Schwierigkeiten

In Appenzell Ausserrhoden fand am Montag die Rückkehr in den Schulalltag statt, die Sommerferien waren zu Ende. Gemäss Angaben des Leiters des Amtes für Gesundheit verlief der Schulstart «unter Einhaltung der Schutzkonzepte problemlos». Nur vereinzelt hätte es Schülerinnen und Schüler gegeben, welche die ersten Tage Präsenzunterricht verpassten, da sie sich in Quarantäne befanden.

Die Situation allgemein im Kanton umschreibt Bach denn auch als «relativ stabil». Im Moment registriere man sehr wenig positive Covid-19-Fälle. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Nach wie vor werde die Lage laufend beobachtet und analysiert. Auf dem Schulbeginn liegt aktuell das Augenmerk. In den nächsten zwei bis drei Wochen werde sich zeigen, ob die Situation mit den aktuellen Schutzmassnahmen bewältigt werden kann, so Bach weiter. Und auch in den Alters- und Pflegeheimen werde der Stand der Dinge laufend unter die Lupe genommen und allfällige Schutzmassnahmen getroffen. Innerrhoden sieht hingegen als Krisenherde eher grössere Veranstaltungen wie auch die Reiserückkehrer an. Aber Anlass zur Sorge gibt es derzeit nicht. Der Kanton vermeldet seit längerem keine Neuansteckungen mehr.

Ausserrhoden rechnet mit mehr Fällen im Herbst

Eine Prognose zu einer möglichen zweiten Welle und deren Verlauf gibt es aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden trotzdem nicht. Auf Anfrage heisst es, da «Auftreten und Verlauf unwägbar seien», werden keine Spekulationen angestellt. Der Ausserrhoder Leiter des Amtes für Gesundheit, Franz Bach, sieht das ähnlich und gibt an, dass die zweite Welle «schwer abzuschätzen» ist. Eine Prognose wagt er dennoch:

«Im kommenden Herbst/Winter rechnen wir mit mehr Covid-19-Fällen. Auch wird die Kombination mit der normalen Grippe zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen.»

Die Erfahrungen aus der ersten Welle würden jedoch helfen, auf die künftige Situation besser reagieren zu können. Die Lage werde laufend beobachtet, und die Abstimmung mit den anderen Kantonen und dem BAG würden gut funktionieren.