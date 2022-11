Das Jahrbuch der AGG beleuchtet die Beziehung Mensch - Tier

149. Jahrbuch Löwen, Bären und ein zerfleischter Dompteur: Das aktuelle Jahrbuch der AGG beleuchtet die Beziehung Mensch–Tier im Appenzellerland Die Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft (AGG) hat ihr 149. Jahrbuch veröffentlicht. Dieses Mal geht es um die Beziehung Mensch–Tier. Ein Thema, das reichhaltiger ist als angenommen. Es handelt von Tierfotografen, von Bären in Walzenhausen und von einem Dompteur, der schliesslich von Löwen gefressen wurde. Astrid Zysset 22.11.2022, 17.00 Uhr

Ein Braunbär im Tierpark Tanne in Wald. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1965. Bild: Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden/ Foto Gross

Im Juni 1818 hatte der Naturforscher und Volksaufklärer Johann Georg Schläpfer aus Trogen, der vor allem aufgrund seines Naturalienkabinetts und seines zoologischen Gartens Berühmtheit erlangte, in Venedig eine grüne Meerkatze gekauft. Er hielt den kleinen Affen an einer langen Schnur angebunden oder freilaufend in seinen Räumen. Der Naturforscher dokumentierte in seinen Abhandlungen, wie das Tier den Weingeist aus seinen Präparategläsern trank, vertraulich mit dem Hühnerhund umging und Todesangst hatte, wenn er eine Schlange an dessen Schnur band. Es «schrie angsthaft, sprang damit wüthend herum, zitterte und bekam epileptische Convulsionen».

1886 machte dann Emil Schläpfer aus Rehetobel von sich reden. Er war «Thierbändiger» in der Menagerie von Wilhelm Böhme, die in Heiden zu Gast war. Menagerien waren mobile Kleinzoos, welche damals von Ort zu Ort zogen und als Vorläufer der heutigen Zirkusse und Zoos gelten. 1887 kam Schläpfer in der Rheinpfalz zu Tode; der Dompteur wurde von seinen vier Löwen zerfleischt. Doch nicht nur Löwen finden sich in der zoologischen Vergangenheit des Appenzellerlands: In den 1960er-Jahren versuchten Restaurants wie der Rosenberg in Walzenhausen oder die Tanne in Wald mit Tierparks ihre Attraktivität zu steigern und Familienausflügler mit Autos anzulocken.

Appenzellisches Jahrbuch zum Thema «Mensch und Tier»

Bärengraben mit zwei Kragenbären im Ferienhotel Rosenberg in Walzenhausen, 1967. Bild: Andreas Eggenberger

Die Beziehung zwischen Mensch und Tier beleuchtet die neuste Ausgabe des Jahrbuchs der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft (AGG). Seit über 120 Jahren wird dieses durch die Kantonsbibliothek erarbeitet. Heidi Eisenhut leitet seit sechzehn Jahren die redaktionellen Arbeiten, seit elf Jahren zusammen mit Hanspeter Spörri. Für sie ist das Thema Tier naheliegend. Im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung, hat sich die Idee, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung sei, verwissenschaftlicht. Das sei auch im Umgang mit den Tieren ersichtlich gewesen. Dieses Selbstverständnis hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte stark gewandelt. «Das ist insofern ein spannendes Phänomen, als es unsere veränderte Beziehung zu den Lebewesen und zur Natur betrifft und gesamtgesellschaftlich von Bedeutung ist», so Eisenhut.

Umschlag für das Jahrbuch gestaltet von Harlis Schweizer Hadjidj. Bild: PD

Das Jahrbuch ist immer ähnlich aufgebaut. Der thematische Teil umfasst rund 100 Seiten und beinhaltet nebst der historischen Rückschau auch die Gegenwart. Um den Wandel im Umgang mit den Tieren zu veranschaulichen, finden sich aktuelle Beiträge zum jungen Bühlerer Tierfotografen Levi Fitze und dessen Arbeitsweise wie auch ein Gespräch mit dem Ausserrhoder Wildhüter Silvan Eugster über die Herausforderungen seiner Arbeit. Im zweiten Teil des Buchs folgen die Chroniken der beiden Kantone, Gemeinden und Stände sowie die Nekrologe. Eisenhut umschreibt das Jahrbuch als «Nachschlagewerk, das einen hohen Wert in der Rückschau hat». Alle seit 1854 erschienenen Bücher sind online über e-periodica.ch verfügbar (appenzelldigital.ch/appenzellische-jahrbuecher), das jüngste Buch jeweils auch im Buchhandel.

Mitgliederversammlung Am 26. November findet um 9.45 Uhr die 190. Hauptversammlung der AGG statt. Dieses Mal im Vereinssaal in Oberegg. Um 11.15 Uhr folgt die öffentliche Gesprächsrunde (auch Nichtmitglieder sind eingeladen). Heidi Eisenhut und Hanspeter Spörri führen mit zwei Gästen ein Gespräch über Tiere und Menschen, über Natur und Kultur. René E. Honegger (Jg. 1936) und Levi Fitze (Jg. 2004), haben je einen Beitrag zum Jahrbuch geleistet. Der eine war jahrelang Kurator im Zoo Zürich. Er verfasste den Aufsatz über den Naturforscher Johann Georg Schläpfer (1797–1835), der in Trogen einen der ersten Zoos der Schweiz betrieb. Der andere ist in der Lehre als Fotofachmann, hat mit seinen Tier- und Naturfotografien aber bereits Aufsehen erregt. Weitere Infos unter www.aggesellschaft.ch (pd)

Heidi Eisenhut, Kantonsbibliothekarin Kanton Appenzell Ausserrhoden. Bild: Hanspeter Schiess

Zugestellt bekommen es alljährlich die 1700 Mitglieder der AGG. Die Anzahl sei seit längerer Zeit stabil, freut sich Eisenhut. Nicht selbstverständlich für einen Verein, doch die AGG geniesst eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. 1832 gegründet steht sie nicht nur für das historische Gedächtnis der beiden Kantone, sondern auch für Engagement im Gemeinnützigen Bereich. Die AGG war (Mit-)Initiatorin zahlreicher Institutionen für benachteiligte Menschen. Die Institution «d’Stääg, wohne und schaffe», Appenzell, die Schule Roth-Haus, Teufen, die Dreischiibe Herisau, die Pro Senectute AR und AI, das Wohnheim Kreuzstrasse oder das Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik in Gonten zeugen davon. Heute ist die AGG vor allem im Feld der Direkthilfe tätig. Menschen in sozialer Not werden mit Geld aus einem Etat unterstützt.

Das aktuelle Jahrbuch ist die 149. Ausgabe. Nächstes Jahr folgt Nummer 150. Erste Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe laufen bereits. Die Kantonsbibliothekarin lässt sich in die Karten blicken: «Wir möchten das Thema ‹Verantwortung› avisieren, verbunden mit Gemeinnützigkeit, die nicht nur das Hier und Jetzt betrifft, sondern das, was unsere Lebenszeit überdauert.»