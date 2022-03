Tag der offenen Tür bei der Appenzeller Zeitung in Herisau

1. Frühlingserwachen Herisauer Frühlingserwachen: Auch die «Appenzeller Zeitung» lädt zu einem Tag der offenen Tür ein Am Wochenende findet das erste Herisauer Frühlingserwachen statt. Diverse Betriebe im Dorf laden in dessen Rahmen zu einem Tag der offenen Tür ein. Auch die «Appenzeller Zeitung» nutzt den Anlass, um der Bevölkerung den Herisauer Standort zu präsentieren. 31.03.2022, 05.00 Uhr

Mit zwei Arbeitsplätzen und einem Konferenztisch ausgestattet, findet sich der Herisauer Standort der «Appenzeller Zeitung» im Treffpunkt an der Bahnhofstrasse 2 im 2. Stock, direkt neben dem Büro der Zündschnur Marketingkommunikation GmbH. Bild: Ramona Koller

Vor zwei Jahren wurde die Redaktion der «Appenzeller Zeitung» im Rahmen von Umstrukturierungen in die Zentralredaktion nach St.Gallen gezügelt. Gross waren das Bedauern und die Befürchtungen der Bevölkerung, dass die Zeitung ihre Verbindung zum Dorfgeschehen in Herisau verliere.

Die Nähe zum Appenzellerland sowie das Bekenntnis zum Standort Herisau waren und sind von unbestreitbarer Wichtigkeit für die «Appenzeller Zeitung». Seit August schreibt die Ur-Herisauerin Ramona Koller vorwiegend über die grösste Gemeinde in Ausserrhoden. Vor zwei Jahren wurde ein Büro im Treffpunkt, gegenüber vom Regierungsgebäude und mit Sicht auf den Obstmarkt und die Dorfkirche als zweiter Standort für die Redaktion bezogen. «Gerne hätten wir das Büro der Bevölkerung bereits früher, etwa im Rahmen einer kleinen Feier präsentiert. Die Coronapandemie hat dies jedoch verhindert», erklärt David Scarano, Redaktionsleiter der «Appenzeller Zeitung».

Herisauer-Quiz und Primeli

Das Frühlingserwachen, bei dem diverse Betriebe in Herisau ihre Türen am kommenden Wochenende öffnen werden, sei nun der ideale Zeitpunkt, die Einweihung nachzuholen. Am Samstag und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr wird ein Teil der Redaktion und des Inserateverkaufsteams im Treffpunktgebäude anzutreffen sein. Interessierte haben die Möglichkeit, mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen, einen Einblick in deren Arbeitsweise zu erhalten und auch Inputs abzugeben. Die Besucherinnen und Besucher müssen den Herisauer Standort der «Appenzeller Zeitung» nicht mit leeren Händen verlassen. Neben einem Wettbewerb und attraktiven Probeaboangeboten dürfen sie sich auf kostenlose Primeli freuen.

Das weitere Programm

Neben der «Appenzeller Zeitung» laden diverse weitere Betriebe zum Tag der offenen Tür ein. Eine Liste der Teilnehmenden findet sich auf der Website www.gewerbe-herisau.ch. Am Sonntag findet zudem die erste grosse Frühlingsparade zwischen dem Obstmarkt und dem Migros-Kreisel statt. Auf dem Obstmarkt ist an beiden Tagen eine Obstmarkt-Beiz mit Grill, Rodeowettbewerb und einer Hüpfburg eingerichtet. Die Herisauer Garagen begrüssen an diesem Wochenende ihre Kunden zur Autoshow, während ei der Näf Service und Maschinen AG die traditionelle Frühlingsausstellung mit der Kleintierausstellung und musikalischer Unterhaltung in der Festwirtschaft stattfindet. (red)