NATIONALFEIERTAG 1.-August-Brunch auf dem Bauernhof: Mit Essen und Unterhaltung den Nationalfeiertag geniessen Noch keine Ideen für den 1. August? In diesem Jahr finden trotz Schlechtwetter in Büriswilen, Heiden und Schachen bei Herisau die traditionellen Hof-Feste zum Nationalfeiertag wieder statt. Anmeldungen sind teilweise noch möglich. Damian Allenspach 29.07.2021, 17.00 Uhr

Auch in diesem Jahr haben Rolf und Judith Bischofberger vom «Sunnehof» ein Programm zusammengestellt. Bild: Eva Wenaweser

In ein paar Tagen ist es wieder soweit: Die Schweiz feiert ihren Geburtstag. Zu diesem Anlass finden auch die Brunchs auf dem «Sunnehof» in Büriswilen, dem «Kapis Hof» in Heiden und dem «Hof Baldenwil» in Schachen bei Herisau wieder statt. Bei den Produkten setzt man auf den eigenen Anbau. In Sachen Unterhaltung ist für Gross und Klein etwas dabei.