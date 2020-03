«Ich sage den Leuten immer, dass sie wohl nicht an diesem Virus sterben» – Wie Ostschweizer Apotheken mit der Pandemie umgehen Kunden hamstern Medikamente, Alkohol für Desinfektionsmittel wird knapp. Gleichzeitig versuchen Apothekerinnen und Apotheker, ihr Personal vor dem Virus zu schützen. Adrian Lemmenmeier und Andri Rostetter 19.03.2020, 20.13 Uhr

In der Stern-Apotheke in der St.Galler Altstadt gelten strikte Verhaltensregeln. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 19. März 2020)

Im Labor der Stern-Apotheke in St.Gallen stehen kistenweise kleine, braune Flaschen auf einer Ablage. Auf der Waage daneben ein Plastikgefäss voll mit Alkohol. Andreas Alther hat gerade Desinfektionsmittel angerührt und abgefüllt. Die Fläschchen sind momentan das gefragteste Produkt in seiner Apotheke. 100 Milliliter Desinfektionsmittel haben in einer Flasche Platz. Den Verkauf hat Alther rationiert: ein Fläschchen pro Person.

Andreas Alther führt die Sternen-Apotheke am Spisertor in St.Gallen. Urs Bucher

Egoismus. Das sei das grösste Problem, mit dem er als Apotheker derzeit konfrontiert sei, sagt Alther. «Viele Leute wollen nicht ein Fläschchen Desinfektionsmittel, sondern zehn.» Auch Schmerzmittel seien gehamstert worden, ehe sie der Bund am Mittwoch rationierte. «Ich sage den Leuten immer, dass sie wohl nicht an diesem Virus sterben.» Nerven behalten. Anweisungen befolgen. Das sei jetzt das einzig Richtige.

Jede Minute klingelt das Telefon

Die Apotheken erleben derzeit einen beispiellosen Ansturm. Alther hat doppelt so viele Kunden wie üblich. «In den letzten Tagen klingelte jede Minute das Telefon.» Am Boden der Stern-Apotheke markiert Klebeband den Abstand, den die Kunden einhalten sollen. Auf einer Tafel steht in fetten Lettern: «Masken ausverkauft.» Darunter: «Thermometer ausverkauft.» Ein Schild am Eingang weist Kunden daraufhin, den Besuch in der Apotheke möglichst kurz zu halten. Die Verhaltensregeln seien sein wichtigstes Mittel, um sich und seine Angestellten zu schützen, sagt Alther. Zwei Mitarbeiterinnen tragen ausserdem eine Hygiene-Maske, um niemanden anzustecken. «Sie haben Kinder zu Hause, die einen Schnupfen haben.» Alther ist seit 1977 Apotheker. Eine vergleichbare Situation habe er noch nie erlebt.

Urs Bucher

Urs Bucher

Ähnlich geht es Claudia Meier. Die Präsidentin des Apothekerverbandes St.Gallen Appenzell betreibt eine Apotheke in Gossau. «Wir Apotheker werden in diesem Tagen zu Krisenmanagern.» Sie sei derzeit vor allem damit beschäftigt, Kunden zu beruhigen und ihnen nahezulegen, dass sie keine Medikamente hamstern sollen. Auch rezeptpflichtige Arzneimittel würden derzeit in auf Vorrat gekauft. Antibiotika, Mittel gegen Asthma oder solche, die das Immunsystem unterdrücken. «Diese Medikamente können lebensnotwendig sein. Sie zu hamstern ist absolut unverantwortlich.»

Einige Apotheken bauen den Verkaufsbereich um

Urs Künzle ist Leiter der Kantonsapotheke St.Gallen und somit zuständig für die Überwachung und Kontrolle der öffentlichen und privaten Apotheken im Kanton. Für ihn ist klar: «Hamsterkäufe in den Apotheken sind problematisch.» Deckten sich nun Privatkunden übermässig mit Arzneimitteln ein, um diese zu horten, dann fehlten diese Produkte ebenfalls dort, wo sie dringend gebraucht werden. «Desinfektionsmittel müssen Apotheken jetzt an ­Arztpraxen, Altersheime und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens liefern können, weil der Grosshandel mit Lieferengpässen zu kämpfen hat.»

Urs Künzle, Kantonsapotheker St.Gallen Michel Canonica

Das Personal in den Apotheken sei derzeit stark gefordert, so Künzle. Viele hätten Plexiglas-Wände installiert, um sich und die Kunden vor einer Ansteckung zu schützen. Künzle weiss von Apotheken, die kurzerhand einen Schreiner beauftragt haben, um den Verkaufsbereich entsprechend umzubauen.

Apotheken erhalten derzeit keinen Alkohol

Desinfektionsmittel sind seit Ausbruch der Pandemie Mangelware. Das Bundesamt für Gesundheit erlaubt deshalb seit Anfang März Apotheken, selber Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis herzustellen. Nun wird allerdings auch der Alkohol knapp, Hersteller melden Engpässe, bis Ende März erhalten viele Apotheken keinen Rohalkohol (siehe Kasten).

Andreas Alther von der Stern-Apotheke nimmt die Lieferverzögerung gelassen. Er habe noch mehr als zehn Liter Rezepturalkohol und zehn Liter Brennsprit im Keller. «Das dürfte bis Ende Monat reichen.»