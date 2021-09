Apfelwochen Mit Altnauer Medaillen ausgezeichnet: «Namen des Dorfes über die regionalen Grenzen hinausgetragen» Der Herbstmarkt beschliesst auch dieses Jahr die Altnauer Apfelwochen. Als Höhepunkt erhalten ein Wirteehepaar und ein Frauenverein die Altnauer Medaillen. Die Apfelkönigin Larissa Häberli wiederum ist die Glücksfee bei der anschliessenden Ziehung der Lose. Manuela Olgiati 19.09.2021, 16.35 Uhr

Apfelkönigin Larissa Häberli und Gemeindepräsident Hans Feuz gratulieren den Altnauer Medaillengewinnern. Bild: Manuela Olgiati

Strahlender Sonnenschein. Gespannt warten die Altnauerinnen und Altnauer auf die Vergabe der Medaillen. Es ist der Höhepunkt des Herbstmarktes mit 32 Ständen. Die Altnauer Medaillen werden an Privatpersonen, Firmen und Vereine verliehen. Gemeinderätin Monika Brauchli-Wick sagt: «Eine solche erhält, wer den Namen des Dorfes auf positive Art und Weise über die regionalen Grenzen hinaustragen kann.»

Rosmarie und Werner Mazenauer erhalten eine Medaille.

«Das Wirteehepaar hat 36 Jahre lang in der vierten Generation die Wirtschaft zum Schwanen in Altnau geführt», sagt Gemeindepräsident Hans Feuz. Rosmarie Mazenauer ist seit Beginn an Marktfahrerin. Ihr Mann Werner bietet Kutschenfahrten an. Die zweite Medaille erhält der Gemeinnützige Frauenverein Altnau. Mahlzeitendienst, ein Fahrdienst, Altersheimbesuche und Spielnachmittage sind einige Aktivitäten des Vereins. Durch Spenden und Einnahmen werden jeweils Hilfsprojekte unterstützt. «Gegründet 1858 für wohltätige Zwecke, leisten die 117 Mitglieder auch heute viel für unser Dorf», sagt der Gemeindepräsident Feuz.

Larissa Häberli ist zum 2. Oktober noch die Thurgauer Apfelkönigin. Bild: Manuela Olgiati

Kinder und Erwachsene geniessen das bunte Markttreiben. Die Besucher fischen im Dorfbrunnen nach einer Flasche Süssmost. Einige tauschen sich mit der Apfelkönigin aus. An der WEGA 2019 feierte Larissa Häberli ihren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit. Ihr letzter wird in der kommenden Woche an der Berufsmesse in Weinfelden sein. Am 2. Oktober wird dann die neue Apfelkönigin gewählt. «Ich habe meine repräsentativen Aufgaben immer gerne gemacht», sagt Häberli.

Apfelkönigin als Glücksfee

Gemeinderätin Monika Brauchli-Wick: «Ich bin stolz auf unser Apfeldorf.» Bild: Manuela Olgiati

«25 lokale Gastronomie- und Gewerbebetriebe haben beim Apfelwettbewerb mitgemacht», sagt Monika Brauchli-Wick. 14 Obstbauern haben zwei Wochen lang Äpfel bereitgehalten. Insgesamt wurden zwei Tonnen knackige Äpfel an die Bevölkerung gratis abgegeben.

Die Thurgauer Apfelkönigin Larissa Häberli macht bei der anschliessenden Verlosung Martha Pfiffner aus Wilen zur glücklichen Siegerin des ersten Preises. Sie erhält Gutscheine vom Altnauer Gewerbe im Wert von 500 Franken. Daniel Nisple aus Altnau gewinnt einen Rundflug über Altnau und einen Gutschein in der Wirtschaft zum Schwanen. Über einen Gutschein für eine Übernachtung im Camping Ruderbaum im Wert von 150 Franken darf sich Yvonne Riner vom Camping Panorama Altnau freuen.