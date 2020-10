Apfelkönig Albert Forster zeigt seinen Obstgarten: «Jedes Kind in Gossau soll wissen, woher der Süssmost kommt» Gossau ist nicht Mostindien. In diesen Höhenlagen müssen die wärmeliebenden Apfelbäume auch mal gegen einen fiesen Frost kämpfen. Landwirt Albert Forster macht das Beste draus – und presst einen preisgekrönten Süssmost. Melissa Müller 16.10.2020, 17.00 Uhr

Albert Forster in seiner Apfelkultur in der Sommerau. Bild: Tobias Garcia (15. Oktober 2020)

In Gummistiefeln geht Albert Forster an seinen Apfelbäumen in der Sommerau entlang. Die Äste beugen sich unter der Last der knackigen Früchte. Rote Äpfel leuchten im Gras. Sie verströmen ein liebliches, frisches Parfum. Begreiflich, dass die Schlange Eva mit einem Apfel verführte. Glaubt Albert Forster an den Sündenfall? «Ich habe keine Zeit, über solche Sachen nachzudenken, ich muss arbeiten», sagt der Gossauer. Jetzt sei für ihn die intensivste Zeit des Jahres: Die Zeit der Apfelernte.