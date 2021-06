Warum nur mRNA? Bundesrat rechtfertigt Vorgehen bei Impfstoffen

Anti-Corona-Impfung «Vor allem jüngere Menschen sind kritisch»: Warum setzt die Schweiz fast nur auf Impfstoffe mit mRNA? So rechtfertigt sich der Bundesrat Pfizer und Moderna: Diese Namen hört man am häufigsten, wenn es um Coronaimpfungen in der Schweiz geht. Die Thurgauer Nationalräte Christian Lohr und Verena Herzog wollten dazu Genaueres wissen. Adrian Vögele 16.06.2021, 12.13 Uhr

Gesundheitsminister Alain Berset (SP). Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Zahl der Geimpften steigt: Über 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben inzwischen zumindest eine von zwei Impfungen erhalten. Eine Knappheit an Impfstoff herrscht nicht mehr. Im Bundesparlament werden dennoch weitere kritische Fragen zur Impfstrategie gestellt.

Christian Lohr, Thurgauer Mitte-Nationalrat. Bild: KEYSTONE

Nationalrat Christian Lohr (Die Mitte/TG) wollte vom Bundesrat Genaueres zu den Impfstoffvarianten wissen. Die Regierung habe verlauten lassen, sie werde bei der Beschaffung der Coronaimpfstoffe in den kommenden Jahren praktisch ausschliesslich auf die sogenannten mRNA-Wirkstoffe setzen. (Lesen Sie hier, was mRNA bedeutet und wie das Verfahren funktioniert.) «Das schränkt das Herstellerfeld auf Pfizer/Biontech und Moderna ein und schränkt den Verhandlungsspielraum ohne Not drastisch ein», schrieb Lohr in seiner Anfrage. «Spielen weitere Wirkstoffe in der kommenden Impfstoffbeschaffung keine Rolle mehr?»

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

In eine ähnliche Richtung geht eine Anfrage von Verena Herzog (SVP/TG): «Da Langzeiterfahrungen fehlen, sind vor allem jüngere Menschen kritisch gegenüber mRNA-Impfstoffen. Viele würden sich jedoch gerne mit alternativem Impfstoff gegen Covid-19 schützen.» Herzog wollte daher wissen, ob der Bundesrat sich aktiv bemühe, auch alternativen Impfstoff zu beschaffen. Sie erkundigt sich nach dem Entwicklungsstand bei den Wirkstoffen von Janssen und Novaxa.

Zu Pfizer und Moderna kommt Curevac hinzu

Der Bundesrat hat nun auf beide Anfragen mit einer identischen Stellungnahme geantwortet. Er betont, sämtliche Impfstoffe würden ein strenges und geregeltes Zulassungsverfahren durchlaufen. Der Bund habe von Beginn weg auf unterschiedliche Impfstoffplattformen und Hersteller gesetzt.

«Die mRNA-Impfstoffe erwiesen sich im Vergleich mit anderen Impfstoffen als besonders wirksam. Sie schützen zuverlässig gegen alle bekannten Virusvarianten und können bei Bedarf rascher als andere Impfstoffe an neue Varianten angepasst werden.»

Pfizer und Moderna seien aber nicht die einzigen Hersteller solcher Impfstoffe. «Mit dem Hersteller Curevac hat die Schweiz in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union einen Kaufvertrag über 5 Millionen Dosen abgeschlossen.» Damit würden Abhängigkeiten und Ausfallrisiken minimiert.

Verträge mit weiteren Herstellern abgeschlossen

Die Schweiz setze jedoch nicht ausschliesslich auf Impfstoffe mit mRNA-Verfahren, so der Bundesrat. So habe man Verträge oder Vorverträge mit Herstellern von sogenannten vektor- oder proteinbasierten Impfstoffen abgeschlossen. «Diese sind gemäss Studienergebnissen weniger wirksam und deshalb in erster Linie für Personen vorgesehen, die sich nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können.»

Zulassung von Novavax im Herbst

Konkret habe der Bund einen Vorvertrag mit Novavax (proteinbasiert) und einen Kaufvertrag mit Astrazeneca (vektorbasiert) abgeschlossen. «Der Impfstoff von Astrazeneca befindet sich in der Zulassungsphase bei Swissmedic. Der Gesuchseingang des Novavax-Impfstoffes wird im dritten Quartal 2021 erwartet.» Bereits zugelassen sei der vektorbasierte Impfstoff von Johnson & Johnson (Janssen).

Bei alternativen Impfstoffen steht Astrazeneca im Vordergrund

Derzeit prüfe das Bundesamt für Gesundheit verschiedene Optionen, um den Bedarf für diese alternativen Impfstoffe abzudecken. «Im Vordergrund steht dabei der Impfstoff von Astrazeneca, für den ein Beschaffungsvertrag über 5,3 Millionen Dosen besteht», schreibt der Bundesrat. Zudem habe die Schweiz die Möglichkeit, weitere Impfstoffe im Rahmen der Covax-Initiative zu beziehen.