Anonyme «Klima-Kleber» auf St.Galler Wahlplakaten: FDP prüft rechtliche Schritte Am Dienstag haben die Umweltverbände ein Rating zur Umweltfreundlichkeit von Wahlkandidaten veröffentlicht. Heute nun sind auf Wahlplakaten Aufkleber mit Zahlen aus dem Rating aufgetaucht. Die FDP ist verärgert. Adrian Vögele

Die orangen «Klima-Kleber» auf einem FDP-Plakat. (Bild: PD)

Das ging schnell. Am Dienstag veröffentlichten die grossen Umweltverbände ein Politiker-Rating. Darin wird die Umweltfreundlichkeit der Politiker in Prozentzahlen angegeben. Heute nun finden sich Daten aus dem Rating auf Wahlplakaten in der Region. Gesehen wurde beispielsweise der Hinweis «22 Prozent klimaverträglich» auf Plakaten der FDP. Gemäss dem Rating der Umweltallianz hat die FDP-Fraktion im Nationalrat in den letzten vier Jahren zu 22 Prozent umweltfreundlich abgestimmt.

Wer die Aufkleber angebracht hat, ist unklar. Das Ostschweizer Regiobüro des WWF, das am Dienstag eine regionale Auswertung des Umweltratings publiziert hatte, war vorerst nicht erreichbar, das Kollektiv Klimastreik Ostschweiz liess eine Anfrage unbeantwortet. Die Grünen des Kantons St.Gallen sind nicht an der Aktion beteiligt, wie Präsident Thomas Schwager sagt.

Zweifel an der Methodik der Umweltratings

Die FDP Kanton St.Gallen zeigt sich in einer Medienmitteilung verärgert. Man vermute «grüne Kreise und Klimaaktivisten» als Urheber. «Mit dieser Aktion haben besagte Gruppen gezeigt, dass sie aus politischen Gründen auch vor fremdem Eigentum nicht Halt machen. Das ist trotz jugendlichem oder grünem Eifer nicht zu entschuldigen.» Die FDP prüfe deshalb rechtliche Schritte. Die Partei stellt die Methodik der Umweltratings grundsätzlich in Frage. «So ist nur klimafreundlich, wer für Verbote und massive staatliche Eingriffe stimmt. Wer sich für Innovationen und nachhaltig finanzierbare Lösungen einsetzt, erhält schlechte Noten.»

Die FDP beobachtet den Umgang mit Wahlwerbung mit grosser Sorge, wie sie weiter schreibt – und erinnert an sexistische Schmierereien, mit denen im Frühjahr Plakate von Ständeratskandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher verunstaltet wurden. Die Freisinnigen rufen zu einer «harten, aber sachlichen Diskussion» auf. Die erwähnten Aktionen im Verborgenen seien unrechtmässig und demokratiefeindlich.