Der Thurgauer Industrielle Daniel Model ist ein Phänomen

Annäherung «Sein Ziel ist nicht, beliebt zu sein»: Wirtschaftsleute und Weggefährten über den exzentrischen Thurgauer Industriellen Daniel Model Wer ist dieser Mann, der erfolgreich ein internationales Unternehmen führt, sich aber mit Staatsverweigerern einlässt? Wirtschaftsleute und Weggefährten zeichnen ein anderes Bild des provokanten Thurgauer Industriellen als es in den letzten Jahren in den Schlagzeilen erschien. Ida Sandl Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Model vor dem fast fertigen Modelhof. Archivbild vom Mai 2012. Bild: Reto Martin

Die einen tun ihn als wirren Spinner ab, andere bewundern seine Unabhängigkeit. Den Thurgauer Industriellen Daniel Model auf das Techtelmechtel mit den österreichischen Staatsverweigerern und die Ausrufung seines eigenen Staates zu reduzieren, greift zu kurz. Der 62-Jährige ist ein kompromissloser Liberaler, weit rechts im wirtschaftlichen Sinne, der auch gerne provoziert. Er ist aber kein Reichsbürger, und schon gar kein Dummkopf. Wirtschaftsleute aus dem Thurgau und Weggefährten beschreiben einen anderen Daniel Model, als den, der in der Öffentlichkeit in jüngster Vergangenheit Schlagzeilen gemacht hat. Viele scheuen sich über ihn ein Statement abzugeben, oder wollen zumindest nicht namentlich genannt werden.

Talent und Leistung faszinieren den ehemaligen Spitzen-Curler

Vor Modelhof und Avalon war die «Kid's Charity Gala». Ein Abend mit Dresscode und Glamour. 2002 ins Leben gerufen. Model nutzte seine Beziehungen, versammelte die Schönen und Reichen aus Wirtschaft und Politik, die sich wiederum spendabel zeigten. Das Geld kam Hilfsorganisationen für Kinder und Jugendliche zu Gute, sowie Sport- und Musikprojekten. Talent und Leistung faszinieren Model, der selber in jungen Jahren zweifacher Schweizer Meister im Curling war.

Die Gemeindepräsidenten waren gar nicht erfreut

«Daniel Model hat viel für die Region Weinfelden und den Thurgau geleistet», sagt ein guter Bekannter. Das gehe in diesen Tagen leicht vergessen. Zehn Jahre lang war Model Präsident des Arbeitgeberverbandes (AGV) Mittelthurgau und 16 Jahre Vorstandsmitglied der IHK Thurgau. «Er war ein sehr engagierter Präsident», erinnert sich ein Weggefährte. Model habe die Gemeinden dazu gebracht, ihre Finanzkennzahlen öffentlich zu machen. Heute eine Selbstverständlichkeit, damals empfanden das viele Gemeindepräsidenten als Affront und Einmischung in ihre Angelegenheiten. Der Weggefährte erinnert sich:

«Erboste Anrufe aus den Gemeindehäusern waren noch das Wenigste.»

Daniel Model 2005 bei der Verleihung des Motivationspreises «Thurgauer Apfel». Archivbild: Susann Basler

Doch Daniel Model sei eben schon immer ein unabhängiger Kopf gewesen. Sein Ziel sei nicht, beliebt zu sein, und es sei ihm auch nicht so wichtig, was man von ihm denkt. Model gehe es um die Sache. Sogar als dem Verpackungsunternehmen 2005 der Motivationspreis «Thurgauer Apfel» für seine wirtschaftlichen Verdienste verliehen wird, hält Model nicht mit harscher Kritik an Regierung und Staat zurück. Obwohl auch der Kanton am Preis beteiligt ist.

Model leidet am Schweizer Wohlfahrtsstaat. Er ist ein Unternehmer durch und durch, sein Credo ist die Eigenverantwortung. So nervt er sich, dass er alle paar Jahre seine Autos zur KfZ-Prüfung vorfahren muss. Für ihn ein Beleg dafür, dass der Staat seinen Bürgern misstraut. Es sei Sache des Einzelnen, für ein fahrtüchtiges Auto zu sorgen. Wären alle so wie Model, dann würde es auch klappen. «Er funktioniert so», sagt ein Mitstreiter. Doch nicht alle Menschen ticken derart verantwortungsvoll. Auch das lastet Model dem Staat an. Dieser erziehe seine Bürger zur Unselbstständigkeit.

Die Grossmutter hat einen legendären Ruf als Wohltäterin

Blick in den Modelhof mit Kuppel. ArchivBild: Nana Do Carmo

Daniel Model stammt aus einer Unternehmerfamilie. Er führt das Verpackungsunternehmen in vierter Generation und hat es international aufgestellt. Seine unternehmerischen Fähigkeiten sind unbestritten. Er selbst sagt im Interview mit der «Handelszeitung»: «Als Chef bin ich unberechenbar, weil je nach Sachlage das Verhalten im Spektrum zwischen Laisser-faire und autoritär angezeigt ist.» Von juristischen Arbeitsstreitigkeiten sei aber nichts bekannt, sagt ein Wirtschaftsvertreter. Angesichts der Grösse des Unternehmens sei dies «aussergewöhnlich». Ein Firmenchef, der einige von Models Kaderleuten kennt, meint:

«Wenn so gute Leute bei ihm arbeiten, kann er nicht alles falsch machen.»

Models Grossmutter Els Müller-Model, die nach dem Unfalltod ihres Mannes die Firma selber weiterführte, war eine unkonventionelle Frau. «Sie geniesst bis heute in Weinfelden einen legendären Ruf als Wohltäterin», sagt der Weinfelder Journalist und Autor Markus Schär. Als Schär noch Kind war und sein Vater schwer erkrankte, hätten er und sein Bruder, ein Klassengspänli von Daniel Models älterem Bruder, bei Models essen dürfen.

Schär hat einen Artikel über Daniel Model geschrieben, als dieser noch Weltklasse Curling spielte. Im 2003 habe er ihn dann für die «Bilanz» porträtiert als Beispiel eines Unternehmers, der die Osterweiterung der EU nutzt. Schär sagt:

Der Journalist und Autor Markus Schär. Bild: Mario Testa

«Daniel Model scheint ein guter Unternehmer zu sein, der wirklich etwas aus seinem Erbe gemacht hat. Er sieht allerdings überhaupt nicht, dass fast alle anderen, teils ebenso Fähigen und Tüchtigen, keine solche Chance haben wie er.»

Selbst enge Weggefährten können sich Models folgenreichen Flirt mit den österreichischen Staatsverweigerern nicht erklären. Ein guter Bekannter von Daniel Model sagt, es sei die Vergangenheit, die Model eingeholt habe und für die er sich in Graz vor Gericht habe verantworten müssen. Immerhin habe er sich bereits vor fünf Jahren von den Staatsverweigerern losgesagt. Ein letztes Überbleibsel, so scheint es, wurde erst jetzt im Handelsblatt vom 28. Januar 2022 getilgt. Darin wird der International Right Commission (IRC), der letzten der Fantasiegerichte und -organisationen, das Domizil im Modelhof entzogen.

«Daniel Model ist mittlerweile um einiges gemässigter geworden», sagt ein Mann, der ihn besser kennt. Ausserdem: «In der Schweiz würde er für solche Sachen nicht vor Gericht gestellt.»

Im Gerichtssaal in Graz zeigen sich auch kulturelle Unterschiede

Es zeigt sich tatsächlich ein kultureller Unterschied, wenn man die Gerichtsberichte und insbesondere die nahezu wörtlichen Protokolle der Gerichtsbeobachterin mit dem Pseudonym «Helvetia» liest. Einen eigenen Staat auszurufen, nimmt man hierzulande relativ gelassen, solange niemand zu Schaden kommt. Dass Model dann einen schlossähnlichen Prunkbau erstellen liess, um den sich allerhand skurrile Gerüchte ranken, wird als Marotte abgetan. Immerhin hat er einheimische Handwerker berücksichtigt. Andere Unternehmer bauen sich ihre Schlösser im Ausland mit Meeranschluss. Model baute im Thurgau für die Ewigkeit.

«Er macht Sachen, die kein anderer macht», sagt ein Wirtschaftsvertreter. Er könne Models Staatskritik zum Teil sehr gut nachvollziehen und «in vielen Punkten hat er auch recht». Er habe ihn immer bewundert «für seine scharfe Denkweise und sein ungeheueres Wissen». Als Model dann im Weinfelder Rathaus vor den versammelten Gemeindepräsidenten seinen eigenen Staat ausgerufen hat, habe er dies als Provokation abgetan.

Models Auswanderung wurde nicht von allen gut geheissen

Anfang 2014 siedelte das Ehepaar Model aus steuerlichen Gründen nach Liechtenstein über, dies sei allerdings nicht mehr von allen Unternehmerkollegen goutiert worden. Man kann kritisieren, man kann unbequem oder exzentrisch sein, aber man weiss, wo seine Scholle ist.

Die örtliche Trennung scheint sich nachhaltig ausgewirkt zu haben. Seitdem sei er im Thurgau bei Anlässen nicht mehr so oft gesehen worden, heisst es. Viele sagen, sie hätten in den letzten Jahren wenig oder keinen Kontakt mehr zu ihm. Es scheint, Daniel Model, der Unternehmer und Philosoph, ist noch rätselhafter geworden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen