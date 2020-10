Anleitung zum Fusionieren für Thurgauer Gemeinden: Verband will kein «Fusions-Turbo» sein Das Thema soll enttabuisiert werden: Der Verband Thurgauer Gemeinden möchte einen Leitfaden für Gemeindefusionen aufgleisen. Vor allem die kleineren unter den gesamthaft 80 Thurgauer Gemeinden geraten in den Fokus. Christian Kamm 08.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeindezusammenschlüsse haben bei den betroffenen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern oft einen schweren Stand. Bild: Pius Amrein

In den 90er Jahren gab es im Kanton Thurgau eine grosse Gemeindereorganisation.

Seither wurde kein Gemeindezusammenschluss mehr realisiert.

Der Gemeindeverband ergreift jetzt die Initiative: Für 45'000 Franken soll ein Leitfaden für Fusionen in Auftrag gegeben werden.

Mit der grossen Gemeindereorganisation Mitte der 90er-Jahre hat der Thurgau schweizweit eine Vorzeigerolle gespielt. Nachher allerdings war in Sachen Gemeindefusionen in diesen Kanton Schluss − bis heute. Als Letztes scheiterte 2013 das Fusionsprojekt von Romanshorn und Salmsach an der Urne. Nun will der Verband Thurgauer Gemeinden (VTG) selber das Thema wiederbeleben: An seiner Delegiertenversammlung Ende Oktober sind 45'000 Franken für einen Projektauftrag «Leitfaden Gemeindefusion» traktandiert. Im Projektbeschrieb heisst es:

«Die Rahmenbedingungen und das Umfeld der Thurgauer Gemeinden haben sich in den letzten 25 Jahren verändert.»

Aufgrund der praktischen Erfahrungen sei offensichtlich, «dass kleinere Gemeinden vor grossen strukturellen Problemen stehen». Weil das mancherorts immer noch als Tabuthema behandelt werde, wolle der VTG aufklären und sensibilisieren, «ohne als Fusionsturbo wahrgenommen zu werden». Das Thema will man «enttabuisieren», die Diskussion fördern.

Das Heft selbst in die Hand nehmen

Kurt Baumann, Präsident Verband Thurgauer Gemeinden und Gemeindepräsident von Sirnach. Bild: Donato Caspari

«Wir wollen nicht warten, bis uns der Grosse Rat diktiert, wie wir unsere Strukturen anpassen sollen, sondern das Thema aus Sicht der Gemeinden angehen», erläutert VTG-Präsident Kurt Baumann auf Anfrage. Dabei werde die Gemeindeautonomie respektiert:

«Wir sagen nicht, wer wie fusionieren soll, sondern bieten einfach eine Hilfestellung.»

Das beginnt bereits beim Grundsätzlichen: So wird der künftige Leitfaden etwa eine Checkliste beinhalten, die Klarheit schafft, ob in einer Gemeinde eine Fusionsdiskussion überhaupt angebracht ist. Dazu kommen Informationen über Vor- und Nachteile von Zusammenschlüssen, über die rechtlichen Grundlagen, mögliche Argumente, No-Gos bei den ersten Schritten oder über die Kosten von Fusionsprojekten.

Ziel: Starke Gemeinden erhalten

Dass das Geld bei potenziellen Gemeindezusammenschlüssen eine Schlüsselrolle spielt, ist auch für Baumann klar. «Aber wir wollen nicht als Erstes über die Finanzen reden.» Sondern: «Starke Gemeinden zu erhalten, das ist unser Motor.» Zu diesem Zweck müsse da und dort etwas an den Strukturen geändert werden. Baumann räumt ein:

«Damit die Gemeinden ihre Aufgaben selbstständig erfüllen können, braucht es eine gewisse Grösse.»

Wenn der Prozess einmal in Gang gekommen ist, erwartet aber auch der Verbandspräsident, dass sich ein Topf finden wird, um Fusionen mit finanziellen Anreizen zu fördern: «Das würde der Thurgauer Politik gut anstehen.»

Die Angst vor finanziellen Folgen nehmen

Ueli Fisch, Thurgauer Kantonsrat GLP. Bild: Reto Martin

Zum geplanten Leitfaden sagt auch GLP-Kantonsrat Ueli Fisch:

«Ich begrüsse diesen Schritt»

Fisch hat sich beim Thema Gemeindefusion immer wieder engagiert. Und er ist weiterhin überzeugt: 40 Gemeinden anstelle der heute noch 80 wären genug. Doch auch Fisch setzt auf Freiwilligkeit. Im Unterschied etwa zum VTG-Präsidenten traue er sich aber, schneller übers Geld zu reden. Kleineren Gemeinden müsse im Zusammenhang mit Fusionen vor allem die Angst vor den finanziellen Folgen genommen werden. «Und hier kommt der Kanton ins Spiel.» Wenn zum Beispiel die steuerlichen Auswirkungen zu Beginn abgefedert werden könnten, wäre viel erreicht. Fisch glaubt:

«Der Rest sind alles Softfaktoren.»

Vorerst aber muss der Projektauftrag für den Leitfaden überhaupt beschlossen werden. Droht an der Delegiertenversammlung des VTG eine Grundsatzdiskussion? «Ich wünsche mir sogar eine Diskussion», sagt Baumann. «Schliesslich befehlen wir nichts, sondern wollen einzig ein Instrument für die kommenden Jahre bereitstellen.»