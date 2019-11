Angst vor einem Papiertiger: St.Galler Kantonsparlament vertagt Entscheid über Verbot von Nazikonzerten

Nebst dem Veranstaltungsverbot hat das Parlament weitere Anpassungen im Polizeigesetz beraten, die weitgehend unbestritten waren. So erhält die Polizei mehr Möglichkeiten, Stalking-Opfer zu schützen. Sie kann künftig Wegweisungen aussprechen sowie Annäherungs-, Kontakt- und Rayonverbote gegen Stalker verfügen. Der Kanton wird eine Koordinationsgruppe bilden, die Hochrisikofälle im Bereich Stalking und Häusliche Gewalt beurteilen und Empfehlungen an die Behörden abgeben soll. Weiter will das Parlament die Instrumente der Polizei bei der erkennungsdienstlichen Behandlung erweitern: Wenn die Polizei Personen mit Gegenständen antrifft, die auf eine mögliche Straftat hinweisen – etwa Einbruchswerkzeug – soll sie deren Daten aufnehmen dürfen, auch wenn kein konkreter Tatverdacht vorliegt. Die Linke warnte vor einem zu starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und verlangte eine Änderung des Artikels, jedoch ohne Erfolg. Die zweite Lesung des Gesetzes steht noch bevor. (av)