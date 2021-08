St.Galler SVP fordert Abschuss von Wölfen - die Grünen kontern

Angriffe auf Nutztiere «Reine Stimmungsmache»: St.Galler SVP will Wölfe sofort zum Abschuss freigeben – was die Grünen dazu sagen Nach Angriffen auf Nutztiere im St.Galler Berggebiet fordert die SVP, dass sofort mehrere Wölfe zum Abschuss freigegeben werden. Der Präsident der Grünen kontert – und schlägt eine andere Lösung vor. Adrian Vögele 11.08.2021, 17.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein Alpsommer ohne Aufregung um die Wölfe: Die Schadensbilanz des Kantons St.Gallen gibt zu reden. Bild: Benjamin Manser

Walter Gartmann, Präsident SVP Kanton St.Gallen Bild: Benjamin Manser

Ein verletztes Rind im Murgtal, 15 getötete Schafe im Weisstannental, 25 weitere Nutztierrisse in Flums, Werdenberg und Obertoggenburg: Der Wolf macht sich auch in diesem Alpsommer im St.Galler Berggebiet bemerkbar. Nachdem die Kantone Wallis und Graubünden bereits Abschüsse verfügt haben – der Bund hat die Regeln per Mitte Juli gelockert – kocht das Thema auch in St.Gallen wieder hoch.