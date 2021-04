Angepasste Finanzierung Kanton St.Gallen passt Härtefallhilfe für Betriebe an Der Bundesrat hat vor Ostern Änderungen an der Covid-19-Härtefallverordnung vorgenommen. Der Kanton St.Gallen reagiert ebenfalls darauf und aktualisiert sein Härtefallprogramm. Neu müssen Unternehmen vor dem 1. Oktober 2020 gegründet sein, um einen Antrag auf Unterstützung stellen zu können. 09.04.2021, 10.21 Uhr

Im Kanton St.Gallen wurden bisher über 71 Millionen Franken in Form von A-fonds-perdu Beiträgen oder als Solidarbürgschaften ausbezahlt. PD

(pd/lex) Der Kanton St.Gallen orientiert sich bei der Ausgestaltung seines Härtefallprogramms grundlegend an den Vorgaben des Bundes. Nachdem das Parlament im März Änderungen am Covid-19-Gesetz vorgenommen und der Bundesrat vor Ostern die nötigen Anpassungen an der Covid-19-Härtefallverordnung beschlossen hatte, hat auch die St.Galler Regierung am vergangenen Dienstag das kantonale Härtefallprogramm aktualisiert. Wie der Kanton in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, wurde die entsprechende dringliche Verordnung rückwirkend auf den 1. April 2021 erlassen.