Gossauer Erwin Sutter fordert: Lärmschutz für Quartiere am Gleis

Einfache Anfrage «Anwohnende werden aus dem Schlaf gerissen»: Gossauer Quartieren ist es zu laut am Gleis, sie fordern Lärmschutz Güterzüge würden in letzter Zeit häufiger durch Gossau fahren, die Lärmimmission in den Quartieren nah am Gleis hätten zugenommen. Flig-Stadtparlamentarier Erwin Sutter fragt bei der Stadt Gossau in einer Einfachen Anfrage nach Lösungen. Sabrina Manser 02.12.2021, 17.25 Uhr

Zu viel Lärm für die Quartiere am Gleis: Gossauer Stadtparlamentarier Erwin Sutter fordert Massnahmen für den Lärmschutz. Bild: Hannes Thalmann

Lärm ist und bleibt ein Thema in Gossau. Die St.Gallerstrasse ist eine der Verkehrsachsen mit den stärksten Emissionen. Auch bei der Autobahn setzt sich die Flig für einen Lärmschutzwall ein, die mit dem Projekt für die Deponie Weid entstehen würde. Die Quartiere Watt und Rosenau seien der starken Lärmbelastung ausgesetzt. Doch nicht nur die lauten Strassen belasten die Quartiere, auch die Bahnlinie.

Die Wohnquartiere Gozenberg, Büelwies und Büel liegen direkt am Gleis. Der Güterverkehr, eine laute Weiche und Unterhaltsarbeiten verursachen Immissionen. Die Wohnqualität sinke, eine Lösung müsse her. Mit diesem Anliegen reichte der Stadtparlamentarier Erwin Sutter der Flig eine Einfachen Anfrage ein.

Erwin Sutter, Stadtparlamentarier, Flig. Bild: PD

Ein ehemaliger Pfadi-Kollege hätte sich im Namen der Anwohnenden bei ihm gemeldet und über Immissionen geklagt. Erwin Sutter sagt auf Anfrage: «Die Situation hat sich in letzter Zeit verschärft.» Denn die Frequenz der Güterzüge habe zugenommen.

«Anwohnende werden regelrecht aus dem Schlaf gerissen, wenn ein Güterzug durchfährt.»

Zudem wurde vor etwa 15 auf der Höhe der Maurerlehrhalle eine Weiche, die beim Queren immense Geräusche verursache. Auch Kühlaggregate bei einzelnen Bahnwagen würden zusätzlichen Lärm verursachen. Die Zunahme des Bahnverkehrs ziehe des Weiteren vermehrte Unterhaltsarbeiten mit sich.

Zuerst das Gespräch mit dem Quartier suchen

Lösungen seien laut Erwin Sutter nicht ganz so einfach. Das Quartier auf der südlichen Seite grenze relativ nah an die Gleise. Für einen Lärmschutzwall dürfte der Platz nicht ausreichen. «Schallschutzwände, wie man sie von der Autobahn her kennt, oder Schallschutzfenster könnten eine Lösung sein», sagt Erwin Sutter. Mit der Einfachen Anfrage will der Stadtparlamentarier vom Stadtrat wissen, was Massnahmen für den Lärmschutz sein könnten und ob der Stadtrat mit der SBB wegen der genannten Problematik in Kontakt treten werde.

Eine Frage lautet auch, wie der Stadtrat vorgeht, um mit Anwohnenden ins Gespräch zu kommen. Erwin Sutter sagt:

«Es ist sehr wichtig, dass sich der Stadtrat zuerst einmal die Anliegen der Quartiere anhört und er dann Zukunftsvisionen aufzeigt.»

Doch auch dann ist es mit dem Lärm in der Stadt noch nicht vorbei. Erwin Sutter sagt: «Ein weiteres uraltes Thema wäre, die Lastwagen aus der Stadt zu bringen, denn auch hier entstehen erhebliche Immissionen.»