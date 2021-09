St.Gallen: Linke und Bürgerliche kommen sich beim Verkehr näher

Analyse zur Verkehrspolitik in der Stadt St.Gallen Die Bürgerlichen machen Zugeständnisse und kommen den Linken beim Verkehr langsam näher: Das ist ganz im Sinne der Stadtbewohner und der vielen Pendler In der 80'000-Einwohner-Stadt St.Gallen ist der Verkehr ein Dauerthema. Obschon: Die Stadt versinkt nicht im täglichen Verkehrschaos. Die Zeit für eine verkehrspolitische Neuausrichtung ist vorhanden. Es braucht eine gute Bündelung massvoller Neuerungen. Daniel Wirth 11.09.2021, 05.00 Uhr

Die St.-Leonhard-Strasse zwischen Neumarkt und Hauptpost. Wie die innerstädtische Hauptverkehrsachse neu gestaltet werden soll, ist offen. Es gibt Kräfte, die wollen mehr Bäume pflanzen und Tempo 30 einführen.

Bild: Benjamin Manser

Verkehrspolitisch rollt gerade einiges auf die Stadt St.Gallen zu: die Sanierung der Stadtautobahn, deren Ausbau mit einer dritten Tunnelröhre durch den Rosenberg, eine Teilspange vom Güterbahnhof hinauf zur Liebegg an der Grenze zu Appenzell Ausserrhoden, die Initiativen für eine zukunftsfähige Mobilität (Zukunfts-Initiative) und für ein gesundes Stadtklima (Gute-Luft-Initiative) des Vereins «umverkehR» und die Mobilitätsstudie «2040» von Wirtschaft, Gewerbe, Hauseigentümerverband und TCS.

Um das alles transportieren und ins Ziel zu bringen, braucht es einen 40-Tonnen-Camion oder noch besser: einen Güterzug.



Die Sanierung der Stadtautobahn tut not und ist im Gang. Das Bundesamt für Strassen begleitet die Arbeiten mit einer Kampagne. Buntspecht Fredi Vogl informiert regelmässig, um Staus zu verhindern.

Dritte Röhre durch den Rosenberg ist nicht umstritten

Die dritte Röhre durch den Rosenberg ist an sich nicht umstritten; selbst Links-Grün wehrt sich nicht dagegen. Der Rosenbergtunnel ist die am meisten befahrene Strasse im Kanton und stösst zuweilen an ihre Kapazitätsgrenze. Ein Ausbau ist zweckmässig.



Umstritten ist die geplante Teilspange vom Güterbahnhof hinauf zur Liebegg. 2016 wurde die SP-Initiative «Für ein lebendiges Areal Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss» mit 17'270 zu 10'092 Stimmen zwar abgelehnt. Damit sagten die Stimmberechtigten im Grundsatz Ja zu einem neuen Autobahnanschluss. Gleichwohl sind SP, Grüne und Grünliberale weiterhin dagegen. Grünen-Präsident Christian Huber hat bei seinem Antritt angekündigt, den geplanten Autobahnanschluss nötigenfalls mit einer neuen Initiative zu bekämpfen. Das ist das gute Recht von Links-Grün. Aber auch ein wenig eine Zwängerei und eine Missachtung des Volkswillens.



Das Güterbahnhofareal: Hier ist ein neuer Autobahnanschluss geplant. Bild: Hanspeter Schiess

Der Verein «umverkehR» hat Unterschriften gesammelt für zwei Initiativen. Sie werden voraussichtlich am 21. September im Stadtparlament behandelt. Die Initiantinnen und Initianten wollen jährlich ein halbes Prozent der Strassenflächen im Stadtgebiet in Flächen für den Fussverkehr, den Veloverkehr sowie in Flächen mit Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs umwandeln. Zum Schutz des Klimas sollen Grünflächen geschaffen und Bäume gepflanzt werden. Diese Ideen sind gut. Bäume schaden einer Stadt nie – auch wenn St.Gallen kein Moloch wie Tokio oder São Paulo ist. Der Stadtrat lehnt die Volksbegehren denn auch nicht ab. Er unterbreitet dem Parlament Gegenvorschläge, welche die Anliegen der Initianten aufnehmen, aber weniger radikal sind. Die zwei Gegenvorschläge sind ein sinnvoller Kompromiss.



Mitte August haben die Wirtschaft und das Gewerbe sowie der Hauseigentümerverband und der Touring Club Schweiz ihre Mobilitätsstudie «2040» präsentiert – eine Ideensammlung aus dem Füllhorn geschüttet und als Diskussionsgrundlage gedacht. Die Bürgerlichen schlagen dabei erstaunlich sanfte Töne an. Es scheint, als hätten sie aus der Niederlage, die sie 2018 mit ihrer Mobilitäts-Initiative einfuhren, gelernt. Seinerzeit sollte die Plafonierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) ausgehebelt werden, die vor gut zehn Jahren nach dem Ja zur Städte-Initiative im städtischen Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung verankert worden war.



Bürgerliche fordern ÖV-Hubs

Neu fordern sie sechs Hubs für den öffentlichen Verkehr, damit nicht alle Busse bis ins Zentrum fahren müssen, eine Priorisierung der S-Bahn gegenüber den Bussen, einen Ausbau der Velostrecken und sie wehren sich nicht einmal mehr gegen die Aufhebung von Parkplätzen im Stadtzentrum. Die Bürgerlichen haben die Zeichen der Zeit erkannt; sie haben gemerkt, dass in der Stadt St. Gallen, mit links-grünen Mehrheiten in der Exekutive und in der Legislative, Strassenräume je länger, je mehr als Lebensräume betrachtet werden.

Links-Grün ist in der Verkehrspolitik radikaler unterwegs als die Bürgerlichen, die mittlerweile Zugeständnisse machen. Allein: Die Forderungen nach einem Ausbau der Velostrecken, nach Schaffung neuer Ladestationen für Autos mit Elektromotor, nach einem echten Viertelstundentakt in der S-Bahn – sie kommen heute nicht mehr nur von Links-Grün. Und das ist gut so.



Eine Schnellbahn mit einem echten Viertelstundentakt: das fordern Bürgerliche und Linke gleichermassen. Bild: Ralph Ribi

In einem Punkt jedoch schiessen die Bürgerlichen mit ihrer neusten Studie über das Ziel hinaus. Ein unterirdischer S-Bahn-Halt bei den Olma-Messen ist eine Vision, die in einer Studie Platz haben darf, aber deren Realisierung finanziell nicht zu stemmen ist. Die ÖV-Hubs im Zentrum der Stadt und an deren Peripherie sind keine Erfindung der Verfasser der Studie; sie sind seit langer Zeit ein Thema.



Staus sind die Ausnahme, normalerweise rollte der Verkehr

Positiv ist: Links-Grün und Bürgerliche kommen sich in der Verkehrspolitik näher. Das ist im Sinne der Städterinnen und Städter. Und das ist auch im Sinne der mehreren Zehntausend Pendler, die in der Stadt ihren Arbeitsplatz haben. Zeit für eine nachhaltige Neuausrichtung der städtischen Verkehrsströme ist vorhanden: St. Gallen erstickt nicht im täglichen Chaos, die Pendler müssen nicht wie in anderen Städten Reservezeit wegen Staus einplanen, Ausnahmen bei Unfällen in der Rushhour bestätigen die Regel.

St. Gallen braucht keinen sofortigen Befreiungsschlag gegen einen Verkehrskollaps. Die Stadt braucht massvolle, mehrheitsfähige und finanzierbare Verbesserungen. Diese müssen gebündelt, mit guten Argumenten untermauert und bei Kanton und Bund über die Parteigrenzen hinweg deponiert und hartnäckig eingefordert werden. Mobilität und Klimaziele sollten dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden, beides trägt wesentlich zur Prosperität und zur Lebensqualität in einer Kleinstadt wie St. Gallen bei.