ANALYSE ZUM BTS-DEBAKEL Nicht der Bundesrat, sondern die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag und ihre Planer haben die Bodensee-Thurtalstrasse in den Sand gesetzt Die Thurgauer Politik hadert zu Unrecht mit dem Bundesrat. Das Debakel um die Schnellstrasse BTS/OLS ist hausgemacht. Die Baudirektorin hat es zum Beispiel verpasst, die Lobbymaschine laufen zu lassen. David Angst 12.02.2022, 05.00 Uhr

Regierungsrätin Carmen Haag, Die Mitte. Benjamin Manser

Der Schock sitzt tief. Am Mittwoch gab es eine Krisen-Konferenz der zuständigen Regierungsrätin Carmen Haag (Mitte) mit Mitgliedern des Nationalen Parlaments, Vertreterinnen der IHK, des Gewerbeverbandes und der Landwirtschaft. Die Freisinnigen sammeln währenddessen Unterschriften für eine Petition. Die Devise: Retten, was noch zu retten ist.

Die Frage ist, ob überhaupt noch etwas zu retten ist.

Was war geschehen? Vor zwei Wochen stellte der Bundesrat sein Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step) vor, in dem alle Projekte enthalten sind, die er bis 2040 realisieren will. Nicht dabei die Bodensee-Thurtal-Strasse BTS. Dabei hatte man im Thurgau fest damit gerechnet. Übrig bleiben - je nach Quelle - acht bis zehn Millionen Franken an Planungskosten und ein politischer Scherbenhaufen.

Denn man muss es klar sehen:

Wird die BTS in den nächsten zehn Jahren nicht gebaut, wird sie nie mehr gebaut.

Und die Chance, dass die Schnellstrasse im Herbst vom Parlament doch noch ins Entwicklungsprogramm aufgenommen wird, wird von Politexperten als sehr klein eingeschätzt.

Die faktische Beerdigung der BTS ist für die Thurgauer Politik mit Abstand das grösste politische Debakel seit Beginn dieses Jahrhunderts. Und das Schlimme daran: Es ist hausgemacht. Wenn nun gewisse Oberthurgauer Politiker von einem Affront des Bundesrats gegen den Thurgau reden, so ist das nicht mehr als Spektakel für die Galerie. Tatsache ist, dass der Thurgau die Lobbyarbeit sträflich vernachlässigt hat.

Die Thurgauer Politikerinnen und Politiker haben es schlicht verhängt, sich in dieser so entscheidenden Phase an den richtigen Orten für das Projekt einzusetzen. In der Verantwortung steht der gesamte Regierungsrat, insbesondere aber das zuständige Departement DBU und seine Vorsteherin Carmen Haag.

In politisch interessierten Kreisen diskutiert man unterdessen fast schon offen darüber, ob die Baudirektorin überhaupt vorbehaltlos hinter dem Projekt steht.

Ob sie die Kontrolle darüber verloren hat. Oder ob sie die Gefahr schlicht unterschätzt hat, dass das passieren könnte, was nun passiert ist.

Dem Regierungsrat als Gremium ist es vorzuwerfen, dass er es versäumt hat, rechtzeitig Allianzen zu schmieden, zum Beispiel im Rahmen der Ostschweizer Regierungskonferenz. Fakt ist zudem: Der Thurgau tritt in Bern zu wenig selbstbewusst und fordernd auf.

Vor etwas mehr als zwei Jahren ging die N23, ehemals T 14, in die Zuständigkeit des Bundes über. Es handelt sich um die Hauptstrasse mitten durch den Thurgau, zwischen Bonau und Arbon.

5. Dezember 2019 in Frauenfeld: Kantonsingenieur Andy Heller, Regierungsrätin Carmen Haag und Gesamtprojektleiter Peter Imbach informieren über den damaligen Stand der Bodensee-Thurtal-Strasse. Reto Martin

Wie es scheint, haben die Planer im Baudepartement DBU seither dem Projekt eher geschadet als genützt. Beispielsweise 2019 mitten in der Thurebene noch schnell ein Viadukt eingeplant –, um es jetzt mitten in der entscheidenden Phase, kurz vor dem Entscheid des Bundes, wieder daraus zu entfernen. Das macht nicht den Eindruck, als ob sie wüssten, was sie wollen.

Dass das Projekt heute doppelt so teuer eingeschätzt wird wie zur Zeit der Volksabstimmung, ist nicht der Fehler der aktuellen Planer. Vor der Volksabstimmung im Jahr 2012 war man wohl einfach zu blauäugig.

Die Kosten sind denn auch nicht der einzige Grund für die Skepsis in Bundesbern. Der Bundesrat schreibt in seiner Botschaft, er habe «Zweifel», dass die BTS der richtige Ansatz sei. Beim Bundesamt für Strassen Astra erfährt man auf Anfrage, dass der Bund zuerst vertiefte Abklärungen machen wolle, ob sie wirklich nötig sei, oder ob es noch andere Lösungen gebe. Der Mediensprecher erwähnt die hohen Kosten von 1,7 Milliarden Franken, den Kulturlandverschleiss und mögliche Widerstände der Klimabewegung. Mit anderen Worten: Das Astra ist von diesem Projekt nicht überzeugt.

Was unter dieser Voraussetzung fatal ist: Die politische Lobbyarbeit wurde offenbar sträflich vernachlässigt. So sagen Mitglieder des Nationalrats aus anderen Kantonen, dass sie in letzter Zeit von niemandem aus dem Thurgau kontaktiert wurden. Selbst Mitglieder der wichtigen Verkehrskommission des Nationalrats können auf Anfrage nichts über dieses Projekt sagen. Das lässt aufhorchen.

Das Pech des Thurgaus: Als einzige Thurgauer Vertreterin sitzt just SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher in jener Kommission, Parteikollegin der zuständigen Bundesrätin Sommaruga. Und bekennende Gegnerin der BTS/OLS.

Das «temporäre» Viadukt von Weinfelden, Modell. Donato Caspari

Was man zu Carmen Haags Entlastung sagen muss: Die Thurgauer Volksvertretung im Nationalrat ist generell zu wenig geschlossen aufgestellt, um einem so schwierigen Unterfangen zum Durchbruch zu verhelfen.

Edith Graf (SP) und Kurt Egger (GP) sind klare Gegner der Schnellstrasse. Verena Herzog (SVP) und Christian Lohr (Mitte) haben andere Schwerpunktthemen. Und die beiden SVP-Abgeordneten Diana Gutjahr und Manuel Strupler sind noch nicht sehr lange im Parlament. Die FDP als klare Befürworterin der neuen Strasse ist in Bundesbern schon zum zweiten Mal seit 2011 nicht vertreten.

Was man aber Carmen Haag anlasten muss: Sie hat es versäumt, die Lobbymaschine in Gang zu setzen.

Jetzt versuchen interessierte Parteien und Gruppierungen, die BTS zu retten. Vielleicht schaffen es unsere Vertreter im National- und Ständerat, wenn das Nationalstrassenprogramm im kommenden Herbst ins Parlament kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber klein. Und das könnte der Anfang vom Ende der politischen Karriere Carmen Haags sein. Denn wie wollte sie sich dem Thurgauer Volk nächstes Jahr als Ständeratskandidatin präsentieren, wenn sie das wichtigste kantonale Anliegen der letzten Jahrzehnte in den Sand gesetzt hat?