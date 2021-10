Zaunkämpfe und Heimatschutz: Die Ostschweizer Bilanz zur Session

Analyse Zaunkämpfe und Heimatschutz: Die Ostschweizer Bilanz zur Herbstsession des Bundesparlaments Einkaufstourismus, Lokalradios, öffentlicher Verkehr: Was die Ostschweizer Politikerinnen und Politiker in dieser Session bewegt haben. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 01.10.2021, 18.51 Uhr

Das Bundesparlament will den Einkaufstourismus bremsen. Ob es in der Praxis gelingt, die Zollfreigrenze aufzuheben, ist aber noch offen. Bild: Reto Martin

Die Stimmung in Bundesbern ist seltsam. Einerseits bemühen sich alle um Normalität. Das Bundeshaus schien während der Herbstsession so offen zu sein wie noch selten seit Beginn der Pandemie. In der Wandelhalle tummelten sich viele Gäste, draussen standen Schulklassen Schlange. Andererseits herrscht spürbare Nervosität. Die Sicherheitskontrollen wurden verschärft. Die Polizei hat ihre Präsenz im Regierungsviertel erhöht, überall stehen Absperrgitter bereit.

Das prägende Bild dieser Session sind die Demonstrationen jener, die das Leben in der Schweiz aktuell für eine Zumutung halten, weil die Regierung ihren Job ernst nimmt und weiterhin versucht, die Bevölkerung vor einem gefährlichen Virus zu schützen sowie den Kollaps der Spitäler zu verhindern. Im Getöse der Proteste gehen andere Stimmen unter, zum Beispiel jene einer Intensivpflegerin aus dem Sarganserland, die in einem Interview diese Woche deutlich sagte: «Wir sind am Anschlag.»

Absperrungen vor dem Bundeshaus am vergangenen Donnerstag. Bild: Marcel Bieri / KEYSTONE

Im Parlament gab es in dieser Sache vernünftige und weniger vernünftige Vorschläge. So wollte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi wissen, warum der Bundesrat nicht einfach das Personal der Intensivstationen aufgestockt habe. Als ob nicht längst bekannt wäre, dass es unmöglich ist, solche Fachkräfte innert kurzer Zeit zu rekrutieren und auszubilden. Pragmatischere Vorschläge machten Ostschweizer Parlamentsmitglieder, etwa zum Thema Impfen: So verlangten Marcel Dobler (FDP/SG), Verena Herzog (SVP/TG) und David Zuberbühler (SVP/AR), dass der Bund rasch einen weiteren Impfstoff zur Verfügung stellt, um mehr Leute zur Impfung gegen Covid zu bewegen. Diese Lieferungen sind nun unterwegs.

Ostschweiz blieb hartnäckig – jetzt fällt die 300-Franken-Freigrenze

Nebst Corona und grossen politischen Geschäften wie der AHV-Reform befassten sich die Ostschweizerinnen und Ostschweizer auch mit regionalpolitischen Themen. Ein Meilenstein war der Entscheid des Ständerats zum Einkaufstourismus: Der Bund muss die 300-Franken-Freigrenze aufheben oder zumindest senken – dies hatten die Kantone St. Gallen und Thurgau gefordert. Über Jahre hinweg hatten sich dann Ostschweizer Politikerinnen und Politiker in Bern dafür eingesetzt, quer durch die Parteien – von Kurt Egger (Grüne/TG) bis Esther Friedli (SVP/SG). Dass der Einkaufstourismus, der dem hiesigen Detailhandel stark schadet, nicht noch steuerlich begünstigt werden soll, ist richtig. Das ist Heimatschutz, aber nur in kleiner Dosis. Offen bleibt, ob der Bund eine Lösung findet, die in der Praxis tatsächlich funktioniert.

Blick in den Nationalratssaal während der Herbstsession. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Problemwölfe und Prämienanstieg: Direkter Draht der Kantone nach Bern

Dass die Verbindung zwischen den Ostschweizer Regierungen und der Delegation in Bern gut funktioniert, zeigen zwei Beispiele: Erstens nehmen in St. Gallen die Konflikte mit Wölfen zu. Die Regierung hält eine Verschärfung des Jagdgesetzes für nötig. Nun hat Nicolo Paganini (Die Mitte/SG) eine parlamentarische Initiative eingereicht: Erwachsene Wölfe, die sich problematisch verhalten, sollen rascher geschossen werden dürfen. Zweitens steigen in der Ostschweiz die Krankenkassenprämien – entgegen dem nationalen Trend. Der Thurgauer Gesundheitschef Urs Martin (SVP) vermutet eine Umverteilung von Geld in die Westschweiz. Nationalrat Mike Egger (SVP/SG) hat den Ball aufgenommen und will eine Erklärung vom Bundesrat.

Noch immer endet die Schweiz nicht in Winterthur

Auch neue Verteilkämpfe um den Service public zeichnen sich ab. Thomas Rechsteiner (Die Mitte/AI) befürchtet, Randregionen wie Innerrhoden könnten beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs vernachlässigt werden. Der Thurgau bangt währenddessen um seine Medienvielfalt. Der Bund sieht eine neue Gebietseinteilung für die regionalen Radio- und TV-Sender vor. Geplant ist eine scharfe Grenze zwischen der Ostschweiz und dem Raum Zürich. Edith Graf-Litscher (SP/TG) hat in Bern interveniert. Zu Recht. Das Vorurteil, die Ostschweiz sei ein eigenbrötlerisches Gebilde irgendwo hinter Winterthur, muss man stets aufs Neue bekämpfen.