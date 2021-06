Bilanz: Was die Ostschweizer an der Sommersession in Bern bewegte

Analyse Kleine Schritte statt grosse Sprünge – und ein blaues Kandidatenkarussell: Die Ostschweizer Bilanz zur Session des Bundesparlaments Ein Thurgauer Sieg im Streit um Schwarze Listen, eine St.Gallerin und ein Ausserrhoder im Fokus für das FDP-Präsidium, ein Innerrhoder Erfolg für die Schweizer Wälder: Was die Ostschweizer während der Sommersession in Bern bewegte. Adrian Vögele 17.06.2021, 16.57 Uhr

Als Anfang Woche die Diskussion um die Nachfolge von FDP-Präsidentin Petra Gössi begann, wurden sie beide sofort genannt: Die St.Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher und der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Es ist nicht die Zeit der grossen politischen Würfe für die Schweiz. Das Rahmenabkommen mit der EU ist tot, das CO 2 -Gesetz an der Urne gescheitert. Die Scherbenhaufen haben auch das Bundesparlament in den letzten drei Wochen intensiv beschäftigt. Zum ersten Mal seit über einem Jahr schien nicht mehr die Pandemie das vollends dominierende Thema im Bundeshaus zu sein.

Nach dem Abstimmungssonntag folgte bei der FDP der Paukenschlag. Präsidentin Petra Gössi kündigte den Rücktritt an, und sogleich standen für die Nachfolge auch zwei prominente Ostschweizer Namen im Fokus: Andrea Caroni, Ständerat und Vizepräsident der Partei, und Susanne Vincenz-Stauffacher, Nationalrätin und Präsidentin der FDP-Frauen.

Der Erste hat sich am Dienstag bereits aus dem Rennen genommen – unter anderem aus familiären Gründen. Vincenz lässt offen, ob sie sich bewirbt. Sicher ist: Die Partei wird zuerst klären müssen, wo die neue Führungsfigur inhaltlich stehen soll – vorher sind Zusagen von Interessierten eher unwahrscheinlich.

Während Caroni Vizepräsident der FDP bleiben will, tritt Barbara Gysi bei der SP von dieser Position zurück. Die St.Galler Nationalrätin möchte sich stärker auf ihre sozialpolitische und gewerkschaftliche Arbeit konzentrieren. Im Parlament bleibt sie ihren Kernthemen treu: An vorderster Front kämpfte Gysi in dieser Session gegen die Erhöhung des AHV-Rentenalters für die Frauen. Die Bürgerlichen setzten sich allerdings durch.

Im Kampf um die AHV-Reform steht sie an vorderster Front: Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Auch bei mehreren Geschäften, welche die Ostschweiz besonders betreffen, unterlag die Linke. Im Ständerat erreichten die Thurgauer Mitglieder Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte) und Jakob Stark (SVP), dass die Kantone weiterhin Listen mit säumigen Prämienzahlern führen dürfen. Die Gesundheitskommission – präsidiert von Paul Rechsteiner (SP/SG) – hatte zunächst vorgesehen, diese Listen zu verbieten. Häberli gelang es, die Meinung in der Kommission zu drehen: Das Beispiel des Kantons Thurgau zeige, dass die Listen wirksam seien. Am Ende entschied der Ständerat knapp zu Gunsten der Listen – entgegen dem Willen von Gesundheitsminister Alain Berset (SP). Damit bleibt dem Thurgau voraussichtlich erlaubt, seine Praxis fortzuführen. Im Kanton St. Gallen allerdings, wo die Liste gerade erst abgeschafft wurde, dürfte das Thema vom Tisch sein, trotz der Diskussion in Bern.

Ebenso knapp, mit einer Stimme Unterschied nämlich, sagte der Nationalrat Ja zu einer St.Galler Standesinitiative, die verlangt, dass Morde nie verjähren. Der Vorstoss ist sozusagen das politische Gesellenstück von Mike Egger (SVP); er hatte die Initiative vor Jahren im St.Galler Kantonsrat initiiert. Das Ja kam überraschend, nachdem der Ständerat die Initiative bereits abgelehnt hatte. Nun muss sich die kleine Kammer ein zweites Mal damit befassen.

Eindeutig sind hingegen die Mehrheiten, wenn es um den Waffenplatz Frauenfeld geht: Das Bundesparlament eine weitere Tranche von 69 Millionen für dessen Modernisierung bewilligt. Links-Grün scheiterte mit Anträgen für höhere Energiestandards bei den Gebäuden.

Erzielte einen Erfolg für die Schweizer Wälder: Daniel Fässler, Innerrhoder Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Indessen hat Ständerat Daniel Fässler (Die Mitte/AI) einen umweltpolitischen Erfolg erzielt: Für die Pflege der Schweizer Wälder, die stark vom Klimawandel geplagt sind, gibt es 100 Millionen Franken Soforthilfe vom Bund: Die Räte haben Fässlers Motion zugestimmt. Die Kantone tragen ihrerseits weitere 100 Millionen bei.