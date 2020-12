Analyse Genervte Zuschauer, gestresste Geldgeber: Die Ostschweizer Bilanz zur Session des Bundesparlaments Der Krach zwischen Bundesrat und Kantonen um die Pandemiebekämpfung beherrschte in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen. Das Bundesparlament konnte nur kommentieren – und weitere Hilfsgelder beschliessen. Ostschweizer Politiker waren an beidem massgeblich beteiligt. Adrian Vögele 19.12.2020, 05.00 Uhr

Adrian Vögele Bild Ralph Ribi

Geschafft: Das Bundesparlament hat die Session ohne grössere Corona-Ausbrüche in den eigenen Reihen überstanden. Zum Glück, denn einen tauglichen Notfallplan gibt es nicht. Die eilig gezimmerte Regelung, wonach Parlamentarier in Quarantäne oder Isolation via Internet abstimmen dürfen, ist halbherzig: Sie gilt nur für den Nationalrat, der Ständerat macht nicht mit. Auch ist es eine Sonderlösung nur für Coronafälle. Die St.Galler Nationalräte Thomas Brunner (GLP) und Lukas Reimann (SVP) verlangen zu Recht, dass sich das Parlament für künftige Krisenlagen besser organisiert. Sie sind nicht die Einzigen – die Gespräche in den zuständigen Kommissionen haben bereits begonnen.

Blick in den Nationalratssaal am Freitag. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Aus Ostschweizer Perspektive waren die drei vergangenen Sessionswochen eine verkehrte Welt: Normalerweise spielt die Regionalpolitik in Bern eher die zweite Geige. Diesmal aber beherrschte der unselige Streit zwischen Bundesrat und Kantonen um die Seuchenbekämpfung die Schlagzeilen. Hier die Musterknaben in der Romandie, dort die Deutschschweizer Spätzünder, denen die Regierung mit Zwangsmassnahmen drohte. Die Bundesparlamentarier konnten nicht mitbestimmen – nur mitreden.

St.Galler Ständeräte im Clinch

Selbst bei den Ratsmitgliedern aus St.Gallen, dem Kanton mit den höchsten Ansteckungszahlen, gingen die Meinungen weit auseinander. Ständerat Benedikt Würth (CVP) kritisierte scharf, dass der Bund die Kantone mit Massnahmen übersteuern wolle. Worauf sein Ratskollege Paul Rechsteiner (SP) vehement widersprach: «Besorgniserregend» sei die Lage in St.Gallen, und der Kurs des Bundesrats gerechtfertigt. SVP-Politiker wehrten sich währenddessen mit Händen und Füssen gegen einschneidende Massnahmen für Tourismus, Gewerbe und Privatbereich.

Hilfsgelder für die Wirtschaft im Eiltempo erhöht

Entscheiden konnte das Parlament in diesem Schlamassel dann aber nur über eines, nämlich das Geld zur Unterstützung der Wirtschaft. Spontan beantragte der Bundesrat weitere 1,5 Milliarden Franken im Covid-19-Gesetz. Die Wirtschaftskommission tagte fast permanent, und das Arbeitstempo war derart hoch, dass selbst Markus Ritter (CVP/SG) als hartgesottener Nationalrat zugab: «Momentan ist es sehr anspruchsvoll. Was gestern war, ist heute überholt und niemand weiss, was morgen Neues kommt.» Das Parlament raufte sich aber zusammen, und es ergaben sich ungewöhnliche Allianzen. So fordert die SP schon seit langem, dass die Kurzarbeitsentschädigung für die tiefen Löhne erhöht wird. Esther Friedli (SVP/SG) stellte hierfür einen Antrag – nicht zuletzt mit Blick auf die schwierige Lage des Gastgewerbes und seiner Mitarbeitenden – und beide Räte stimmten zu. Zudem erreichte Franziska Ryser (Grüne/SG), dass die Hürden für Selbstständige beim Corona-Erwerbsersatz gesenkt werden.

Ehe für alle: Nicht alle Ostschweizer zogen mit

Was nebst der Covid-Politik sonst noch geschah? Einer der wenigen Entscheide, die nicht in der zweiten Welle untergingen, war die Zustimmung zur Ehe für alle. Beim Beschluss des Ständerats zeigte sich die Ostschweiz nicht gerade als progressive Kraft – ihre sechs Stimmen waren geteilt. Daniel Fässler (CVP/AI), Benedikt Würth und Jakob Stark (SVP/TG) forderten weitere Abklärungen und einen Umweg über die Verfassung. Die Thurgauerin Brigitte Häberli-Koller sagte als einziges CVP-Ständeratsmitglied ganz direkt Ja zur Ehe für alle.

Apropos Umweg: Verkehrspolitisch ist der Stand der Dinge für die Ostschweiz durchzogen. Die Bodensee-Thurtal-Strasse und die Umfahrung Herisau sind nach wie vor nicht beschlossen, und der Zug von St.Gallen nach Bern hat seit dem Fahrplanwechsel länger als zuvor. Es sei denn, man steigt in Zürich um. Ostschweizer Politikern ist das bereits negativ aufgefallen. Mit der dringenden Empfehlung des Bundesrats vom Freitag ist das Problem immerhin kurzfristig gelöst: «Bleiben Sie zu Hause.»