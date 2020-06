«An einer missionierenden Sekte hätten wir keine Freude»: In Wildhaus will eine religiöse Gruppe das alte Gemeindehaus umbauen – Aussteiger erzählen von Fronarbeit und Ausbeutung The Team ist eine christlich-fundamentalistische Gruppe, die heilige Orte einrichtet, an denen ihre Mitglieder vor den biblischen Plagen der Endzeit sicher sein sollen. Einer dieser Orte soll in Wildhaus sein. Adrian Lemmenmeier 06.06.2020, 05.00 Uhr

In diesem Haus in Wildhaus will eine radikal-religiöse Gruppe Wohnungen bauen – seit Jahren gibt es Widerstand. Illustration: Patric Sandri

Es ist ein unscheinbares Gebäude. Zweistöckig, grau-weiss verputzt, mit einem Giebeldach. An der Fassade prangt eine Satellitenschüssel, im Garten blüht der Wiesenklee. Das alte Gemeindehaus steht keine zweihundert Schritte vom Wildhauser Dorfplatz entfernt, wo die Ausflügler an Wochenenden ihre Autos abstellen, sich im Volg mit Proviant eindecken oder in einem der beiden Hotels einkehren. Blickt man nach Süden auf die grünen Hänge der Churfirsten, sieht man die Schanze, auf der Simon Ammann das Fliegen lernte. Im Norden thront der Säntis.

Rund ums Haus stehen Visiere. Bald soll umgebaut werden, ein dreistöckiger Bau mit acht Wohnungen ist geplant. Doch Einsprachen blockieren das Vorhaben, seit Jahren schon, wie Gemeindepräsident Rolf Züllig bestätigt.

«Das Projekt wird seit dem ersten Baugesuch 2017 extrem aggressiv bekämpft.»

Mittlerweile seien die Einsprachen so detailliert, dass dem Gemeinderat schlicht die Kompetenz fehle, sie fachgerecht zu beurteilen. «Wir haben einen externen Baurechtsexperten beiziehen müssen.» Demnächst muss der Gemeinderat ein weiteres Mal über Einsprachen entscheiden.

Ein sicherer Ort für Auserwählte?

Bauherrin ist eine Genossenschaft mit dem Namen Bionarc. Gemäss ihrer Website bietet sie ein breites Sammelsurium von Dienstleistungen und Produkten an: unter anderem nachhaltiges Bauen, Ernährungsberatung, Überwachungstechnik, Schulungen im Kranbau oder eine Software, die nie abstürzt. Aussteigern und dem «Beobachter» zufolge steht hinter dieser Genossenschaft eine radikal-religiöse Gruppe. Ihr Name: The Team. Ihr Anführer: Klaus Kurt Pesch, ein mittlerweile über 80-jähriger Deutscher, der sich König von Australien nennen soll und behauptet, er allein kenne die wahre Auslegung der Bibel.

Sektenexperte Georg Schmid von der Evangelischen Informationsstelle Relinfo kennt die Gemeinschaft. The Team sei eine «relativ kleine, christlich-fundamentalistische Gruppierung, die auf einer Sektencheckliste wohl mehrere Kriterien erfüllen würde.» Charakteristisch für die Gruppe sei, dass sie heilige Orte einrichte, an denen Erwählte zur Zeit eines Umbruchs sicher seien. Auch das alte Gemeindehaus in Wildhaus sei, «nach allem, was ich gehört habe», ein solch heiliger Ort.

Georg Schmid, Leiter der evangelischen Religionsinformationsstelle Relinfo

Über den Ursprung des Teams sei wenig bekannt, sagt Schmid.

«Es ist eine geschlossene Gruppe, die nicht öffentlich auftritt.»

Aussteiger hätten berichtet, sie hätten für die Gruppe Kredite aufnehmen müssen. Bekannt sei, dass The Team von ihren Anhängern verlange, den zehnten Teil ihrer Zeit und ihres Geldes für die Gemeinschaft einzusetzen.

Keine Freude an einer «missionierende Sekte»

Gemeindepräsident Züllig kennt den Hintergrund der Bionarc-Genossenschaft aus der Presse. Allerdings erst seit zwei Jahren, wie er sagt. «Wir haben das alte Gemeindehaus bereits 2013 an ein Ehepaar verkauft, das sich dort mit einer Grafikfirma eingemietet hatte.» Von einer Sekte sei damals weit und breit keine Rede gewesen.

Die Liegenschaft sei ganz gewöhnlich zum Verkauf ausgeschrieben gewesen, andere Interessenten habe es nicht gegeben. Fünf Jahre später habe das Ehepaar die Immobilie an die Bionarc-Genossenschaft veräussert, an der es selber beteiligt sei. «Das war ein rein zivilrechtlicher Akt, an dem die Gemeinde nicht beteiligt war.» Mit der Fusion von Wildhaus und Alt St.Johann 2010 ist das Verwaltungsgebäude, Baujahr 1959, überflüssig geworden.

Rolf Züllig, Gemeindepräsident

Wildhaus-Alt St. Johann

Für Züllig ist aber klar:

«An einer missionierenden Sekte hätte der Gemeinderat keine Freude.»

Gleichzeitig räumt er ein, dass er keine Handhabe sehe, gegen eine radikal-religiöse Gruppe im Dorf vorzugehen. «Als Behörde behandeln wir alle Baugesuche gleich; es zählen nur baurechtliche Kriterien.» Die Genossenschafter hätten ihm gegenüber gesagt, sie seien Unternehmer und dem christlichen Glauben verpflichtet. Mehr nicht.

Was für eine Organisation ist The Team tatsächlich? Und wer ist ihr Anführer Klaus Pesch? Nach Recherchen und Gesprächen mit mehreren ehemaligen Mitgliedern lässt sich die Geschichte der Organisation nachzeichnen: Mitte der 1980er-Jahre spaltete sich die St.Galler Gemeinde der freikirchlichen New-Life-Bewegung, aus der später der ICF (International Christian Fellowship) hervorging. Ein Teil der Gruppe wollte möglichst bibelgetreu leben. Ein Mitglied lud einen gewissen Klaus Pesch ein, dem man einen besonderen Zugang zur Heiligen Schrift nachsagte.

Pesch predigte dann jeweils an Sonntagen in einem Haus in Muolen, wo sich die Gemeinschaft versammelte. Er führte sogenannte «Rules and Regulations» ein: Frauen mussten lange Röcke tragen und durften nicht mit fremden Männern sprechen. Verliess ein Mitglied die Gruppe, sei der Kontakt zu diesem verboten worden.

Später wanderte ein Teil der Gemeinschaft nach Australien aus. Klaus Pesch soll dort in der Nachkriegszeit mit seiner ersten Frau Christel bei den Aborigines missioniert haben, weshalb er sich als König von Australien bezeichne. Team-Mitgliedern habe er erzählt, er hätte Fussballprofi werden können, Gott habe ihm aber befohlen, ein demütiges Leben zu führen. Er bezeichne sich als Sohn Gottes. Die Auserwähltheit sei von seiner Grossmutter auf ihn übergegangen, mit der er sich während des Zweiten Weltkrieges im Kugelhagel in einem hohlen Baumstamm über einen Fluss gerettet habe.

Klaus Pesch, Anführer von The Team, mit seiner ersten Frau Christel Ende der 1980er-Jahre. Bild:PD

Noch vor zwei Jahren ist Klaus Pesch Nachbarn zufolge jeweils in Wildhaus vorgefahren. Nachdem der «Beobachter» 2018 einen Artikel über die Bionarc-Genossenschaft veröffentlichte, habe er sich nicht mehr blicken lassen. Einem Bericht in der «Schaffhauser AZ» zufolge war er im Dezember in Stein am Rhein anzutreffen.

Ein Imperium heiliger Orte

Giovanni Della Vecchia hat bei Klaus Pesch eine spirituelle Lehre absolviert. Seine Stimme erklingt im Whats­appgespräch verzögert, seit über dreissig Jahren wohnt der St.Galler in Aus­tralien. Ausgewandert war er als Team-Mitglied, zusammen mit seiner Frau und sechs Kindern. Doch nach einem Jahr setzte er sich von der Gruppe ab, während sein Bruder noch Jahrzehnte mit seiner Familie dabeiblieb. Della Vecchia sagt:

«Wir haben damals gemerkt, dass es beim Team nur darum ging, Gläubige auszunutzen.»

Die Masche sei oft dieselbe: Klaus Pesch erkläre eine Liegenschaft für heilig. Mitglieder würden dann angewiesen, sich dort einzumieten und später die Liegenschaft mittels Kredit zu kaufen. Dann werde das Grundstück mit Gratisarbeit der Mitglieder umgebaut und dadurch aufgewertet. Später würden die Wohnungen an Mitglieder des Teams vermietet oder das Haus werde verkauft. «So wird Fronarbeit zu Geld.» Dieses fliesse zu Pesch und seiner Familie. Andere Ehemalige bestätigen das Muster. An heiligen Orten zu wohnen, sei für die Anhänger ein grosses Privileg. Denn nur dort sei man sicher, wenn dereinst die biblischen Plagen der Endzeit über die Welt hereinbrechen.

The Team hat über Jahre hinweg ein kleines Imperium heiliger Orte aufgebaut. Dazu gehört gemäss Aussteigern eine Villa in Stein am Rhein, eine Halle im deutschen Öhningen, ein mehrere hundert Hektare grosses Landstück im südlichen Zipfel Australiens – und das alte Gemeindehaus in Wildhaus.

Das Toggenburg sei für die Gruppe wohl ein «interessantes Pflaster», weil es dort viele Freikirchen gebe, sagt Sektenexperte Schmid. Denn in diesem Umfeld rekrutiere man neue Mitglieder. Beobachtern zufolge hat The Team ein Nachwuchsproblem. Der engere Kreis bestehe nur noch aus einer Handvoll Leuten. Zu den besten Zeiten gehörten rund 50 dazu, mehrheitlich Familien mit Kindern.

Guthaben auf dem Himmelskonto

Gerti Felder sitzt an ihrem Wohnzimmertisch und blättert in einem Fotoalbum. Die Bilder sehen ein bisschen aus wie aus einem Ferienlager: Kinder spielen Pingpong, Eltern essen Kuchen, stets scheint die Sonne. Auffällig sind die vielen Fotos von Baustellen. «Ja, Bauen war unser Leben», sagt Felders ältester Sohn, der zum Kaffee dazukommt. Dass auch die Buben nach der Schule auf den Baustellen halfen, sei normal gewesen. Zehnjährige schleppten Steine, legten Platten oder füllten Fugen. Der 31-Jährige sieht das heute positiv:

«Als andere mit Pokémonkarten spielten, wusste ich bereits, wie man ein Fundament legt.»

Es sei eigentlich eine schöne Kindheit gewesen. Nur habe man nie gewusst, wie man sich den Eltern gegenüber verhalten solle. «Manchmal waren sie einfach nur Mama und Papa. Doch manchmal waren sie eben verblendete Sektenmitglieder, die nur das machten, was ihnen der Guru sagte.» Im Team habe die Regel der «Züchtigung mit der eisernen Rute» gegolten. Männer seien angehalten gewesen, Kinder zu schlagen, wenn sie ihnen nicht gehorchten.

1991 ist die Familie Felder in ein kleines Häuschen an der australischen Westküste gezogen, um an der Team-Mission in Australien teilzunehmen. Über Jahre hinweg baute sie es zu einem doppelstöckigen Anwesen um, das schliesslich für 1,2 Millionen Dollar verkauft wurde. Ihren Anteil am Gewinn – in Aussicht gestellt waren 60'000 Dollar – hat die Familie nie gesehen. Sie erhielt ihn nur als Reduktion auf eine Liegenschaft, die sie der Gemeinschaft abkaufen musste.

Auch nahm die Familie für Klaus Pesch einen Privatkredit in Höhe von 30'000 Franken auf. «Er sagte, er würde uns später auch helfen.» Die Gunst des Auserwählten wollte das Paar nicht verlieren. Das Geld kam nie zurück. Später mussten sie für den Kredit eines anderen Paares bürgen – und zahlten die 50'000 Franken schliesslich ab. «Guthaben auf dem Himmelskonto» hätten sie dafür erhalten.

Zehn Prozent von Zeit und Geld der Familie Felder gingen ans Team. So bauten sie unter anderem in ihrer Freizeit für Klaus Pesch ein Anwesen ausserhalb der australischen Stadt Mandurah, das von zwei sechseckigen Türmen flankiert wird. In einem der Türme habe Pesch gewohnt. Im anderen der Heilige Geist. «Ausser Pesch durfte da niemand rein.»

Der Turm des Heiligen Geistes im Rohbau. Bild:PD

Die Bibel ruckartig aufschlagen

Ein Foto zeigt ein Baby, das mitten in einem Gurkenfeld im Kinderwagen schläft. «Jeden Morgen bin ich um 4 Uhr aufgestanden und habe auf Peschs Plantage gearbeitet, bis die Sonne aufging», sagt Gerti Felder. Die Kinder hat sie oft mitgenommen und danach direkt zum Schulbus gebracht. «Mit diesem Einsatz wollte ich meine Stellung in der Gruppe verbessern.»

Klaus Pesch habe innerhalb des Teams eine stets wechselnde Hierarchie geschaffen, in der alle versuchten, ihre Position zu verbessern, sagt Felder. Hauptsächlich anhand der Bibel. Das ging so:

«Wir mussten beten und dann die Bibel ruckartig aufschlagen. Die offene Seite sollte uns zeigen, wer wir sind und was Gott mit uns vorhat.»

Dazu habe man die einzelnen Verse nach einem bestimmten Muster lesen müssen: zuerst jenen oben links auf der Seite, dann den unten rechts, dann oben rechts, dann unten links, dann in der Mitte. Oft habe Pesch diese Verse laut vor allen anderen ausgelegt und erklärt, was Gott mit einem Mitglied vorhabe. «Wenn auf deinen Seiten etwas über Hurerei drin stand, hattest du eben Pech!», sagt Felder. «Es war so lächerlich», sagt ihr Sohn.

So habe jeder über den anderen gewusst, was Gott mit ihm vorhabe. Und jeder habe seine Position in diesem System verbessern wollen. «Und das konnte man, indem man arbeitete oder indem man zahlte.» Wer mehr Geld ablieferte, habe seine Stellung im Himmelreich verbessern können.

2008 verliess Gerti Felder die Gruppe. Ihre Söhne hätten ihr die Augen geöffnet, sagt sie. Diese seien erwachsen geworden, hätten rebelliert. Felder hat den Kontakt zur Gruppe abgebrochen. Die ersten Tage sass sie nur auf dem Sofa, strickte 82 Paar Socken, schaute fern und ass.

«Ich getraute mich nicht, ins Auto zu steigen, weil ich glaubte, Gott will mich umbringen.»

Was sagt die Bionarc-Genossenschaft zu solchen Geschichten? Klaus Pesch ist gemäss Gründungsbericht, der dieser Zeitung vorliegt, Mitglied der Genossenschaft. In Deutschland und Australien sind gleichnamige Gesellschaften eingetragen. Präsident von Bionarc in der Schweiz ist Patrick Rupf, gemäss Ehemaligen, Klaus Peschs rechte Hand. Am Telefon auf Fronarbeit und Kredite von Mitgliedern angesprochen, spricht Rupf von Lügen und Verleumdung. Dann klickt es in der Leitung – und unter der Nummer ist niemand mehr erreichbar. Eine schriftliche Bitte zur Stellungnahme bleibt unbeantwortet.

«Sie sagten, wir seien kugelsicher»

Wie Gerti Felders Kinder ist auch Giovanni Della Vecchias Neffe Valentin in der Sekte aufgewachsen. Heute ist er 45, Bauunternehmer in Australien. Seit gut zehn Jahren winde er sich aus seiner Vergangenheit, sagt er. Psychisch und finanziell. Valentin Della Vecchia ist bis über beide Ohren verschuldet. Mit 1,2 Millionen Dollar steht er bei privaten Investoren in der Kreide. Er hat mit anderen Mitgliedern des Teams in eine Biogasanlage investiert, die heute ungebraucht vor sich hin rostet, wie er sagt. Auf dem Anwesen, wo seine Tante einst frühmorgens Gurken pflückte.

Della Vecchia hat Geld, das er für den Bau seines Hauses von einer Bank geliehen hatte, in die Anlage gesteckt. Später bürgte er mit seinem Bruder für einen weiteren Privatkredit. «Pesch sagte, das sei nur vorübergehend, bis die Sache laufe.» Della Vecchia glaubte seinem geistlichen Führer, dem Mann, den seine Eltern für den Auserwählten hielten. Die Anlage aber habe nie rentiert. Er blieb auf den Schulden sitzen. Er könne sie derzeit geradeso bedienen, sagt der Familienvater. Wie er sie jemals abzahlen könne, wisse er nicht.

Als Kind hat Della Vecchia geglaubt, er sei unbesiegbar. «Sie sagten, wir seien kugelsicher.» Wer sich für auserwählt halte, habe automatisch das Gefühl, weltliche Regeln seien zweitrangig. Das sagt auch Gerti Felders Sohn. Früher sei er manchmal im Thurgau nachts zu schnell und ohne Sicherheitsgurt über die Landstrasse gedonnert. Er lacht. «Was sollte schon passieren? Schliesslich hatte ich vorher gebetet.»