An Corona erkrankte Person feierte zuvor an Party in Riedt bei Erlen – Veranstalter informiert Gäste und sagt: «Wir haben uns nichts vorzuwerfen» Nach der Sause die Katerstimmung: Am vergangenen Wochenende feierte eine Person an der «Summer-End-Daytime» in Riedt bei Erlen, bei der kurz darauf das Coronavirus festgestellt wurde. Georg Stelzner 10.09.2020, 20.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Person, die am Wochenende an einer Party im Thurgau feierte, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Symbolbild: Fotolia

«Leider müssen wir dich hiermit informieren, dass eine Person, welche sich ebenfalls an diesem Anlass von 15 bis 17 Uhr bei uns aufgehalten hat, an Covid-19 erkrankt ist und bereits ansteckend war.»

Adressaten dieser unschönen Mitteilung sind jene Frauen und Männer, die am vergangenen Samstag auf einem Firmengelände in Riedt bei Erlen einige unbeschwerte Stunden genossen.

Da die realistische Möglichkeit einer Ansteckung besteht, werden die Partygänger vom Veranstalter jetzt eindringlich ersucht, ihren Gesundheitszustand genau zu überwachen und bei Symptomen, welche auf den neuen Coronavirus schliessen lassen, den Arzt aufzusuchen und allenfalls auch einen Test machen zu lassen.

Organisator der «Summer-End- Daytime» war die in Tägerwilen ansässige Katakombe Entertainment GmbH. Deren Inhaber ist Oliver Klinghoffer. Auf Anfrage sagt er:

«Wir waren uns bewusst, dass so etwas einmal passieren kann. Vorzuwerfen haben wir uns aber nichts, da bezüglich Vorkehrungen sogar mehr gemacht wurde, als im Moment gefordert wird. Besser machen kann man es nicht!»

Die Gäste nimmt Oliver Klinghoffer in Schutz. Seiner Meinung nach stelle jedes Hochzeitsfest, wo sich die Leute in den Armen liegen, eine wesentlich grössere Gefahr für die Gesundheit dar. Beschwerden seitens der Partybesucher gebe es nicht. Bisher zeigten alle Verständnis, weil sie wüssten, dass die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit beim Anlass in der Gemeinde Erlen punktgenau eingehalten wurden.

Mit der Umsetzung der in Coronazeiten nötigen Schutzmassnahmen war die Kreuzlinger City Watch Security GmbH beauftragt. Ein Sprecher der Firma verweist darauf, dass in Riedt genügend Desinfektionsmittel bereitstanden, kostenlos Schutzmasken abgegeben wurden und auch auf die Einhaltung des Mindestabstands geachtet wurde. Die Besucherzahl sei zudem laufend von Mitarbeitern kontrolliert worden, um die derzeit zulässige Limite von 300 Personen nicht zu überschreiten. «Wir verlassen uns da nicht auf die Elektronik», gibt die Sicherheitsfirma zu verstehen. Dem Eventveranstalter werden Rosen gestreut:

«Oliver Klinghoffer und sein Team haben einen tadellosen Job gemacht.»

Die Riedter Party war der letzte Sommeranlass, den die «Katakombe» heuer organisiert hat. Wie es weitergehen wird, steht in den Sternen. «Wir wissen nicht, ob und wie wir in den nächsten Monaten etwas auf die Beine stellen sollen», sagt Klinghoffer. Er verweist auf die Indoor-Location in Tägerwilen, gibt aber zu bedenken, dass es schon ein grosser Unterschied sei, ob eine Party drinnen oder draussen durchgeführt wird.

Drinnen hat etwa die Party im Gossauer «BBC» vergangene Woche stattgefunden. Wie sich nun herausstellte, haben sich dort mindestens drei Thurgauer mit dem Virus angesteckt.