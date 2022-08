Wohnraum für weitere 300 Einwohner

Gasmangellage Wann zwingt uns der Bundesrat, die Heizung runterzudrehen? Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten

Am Mittwoch präsentierte die Landesregierung, mit welchen Massnahmen sie verhindern will, dass die Schweiz zu wenig Gas hat. Und der Bundesrat skizzierte, wie er vorgehen will, wenn das Szenario einer Mangellage trotzdem eintritt. Das Wichtigste im Überblick.