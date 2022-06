Wir können das Risiko wohl nochmals eingehen Die Generalversammlung der ABA-Genossenschafter stand ganz im Zeichen des Abschieds zweier äusserst verdienter Persönlichkeiten. Manuel Nagel 17.06.2022, 16.00 Uhr

Der scheidende ABA-Präsident Jürg Peter Spring stösst nach der Wahl mit seinem Nachfolger Daniel Christen an. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. Juni 2022)

Die Finanzzahlen des Arbeitsheims für Behinderte Amriswil (ABA) waren an diesem Donnerstagnachmittag eher nebensächlich, obwohl sie Urs Bossart, im Vorstand zuständig für die Finanzen, wie gewohnt mit viel Witz und Verve präsentierte. Sein Fazit am Ende lautete, dass das ABA sehr solide dastehe. Insbesondere die Zunahme der flüssigen Mittel um beinahe 200'000 Franken freute ihn, und auch der Jahresgewinn von etwas mehr als «600'000 Stei», wie es Bossart etwas salopp sagte. Nur etwas trübte scheinbar seine Freude: «Der Kantonalbank müssen wir ‹die choge Zinse› schicken.» Dabei schaute er lächelnd zu seinem Vorstandskollegen Roland Walter, seines Zeichens Leiter der TKB-Geschäftsstelle Amriswil, und dieser nahm den nicht wirklich ernst gemeinten Seitenhieb mit eben so viel Humor.