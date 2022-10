Podium zur Stadtratswahl in Amriswil

Pentorama Neun Kandidierende für acht Sitze im Amriswiler Stadtrat: So verlief das Wahlpodium Im Pentorama stellten sich am Montagabend jene Personen der Öffentlichkeit vor, die ab Juni 2023 in der Exekutive der Stadt sitzen wollen. Manuel Nagel 25.10.2022, 17.15 Uhr

Gedränge auf der Bühne des Pentorama, wo sich acht der neun Kandidatinnen und Kandidaten für einen Sitz im Stadtrat und Stadtpräsident Gabriel Macedo (5. v. l.) dem Publikum präsentieren. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 24. Oktober 2022)

Samuel Svec hatte einen schweren Stand. Also nicht er, sondern sein Nachname. Mehrfach wurde dieser «Swetsch» ausgesprochen, obwohl es «Schwez» hiesse. «Wie Schweiz ohne i», sagte der Kandidat der FDP mit tschechischen Wurzeln lachend und nahm es mit Humor. Er ist damit in bester Gesellschaft, denn bei Parteikollege und Stadtpräsident Gabriel Macedo dauerte es eine Weile, bis er von allen richtig angesprochen wurde. Dessen Name ist jedoch portugiesischen Ursprungs und das C wird wie ein scharfes S ausgesprochen.

Ob Svec jedoch wirklich im achtköpfigen Amriswiler Stadtrat Einsitz nehmen wird und die richtige Aussprache seines Namens sich durchsetzt, das muss sich noch weisen. Denn eine der kandidierenden neun Personen wird am Ende leer ausgehen. Zugleich, es wird eine Person sein, die absolut fähig wäre, das Amt in der Exekutive der Stadt auszuüben, da waren sich viele der über hundert Anwesenden im Publikum einig. Niemand, der sich einen Lapsus erlaubt oder einen schlechten Eindruck gemacht hätte, so der Tenor der politisch Interessierten, die ins Pentorama gekommen waren.

Man muss aber auch konstatieren, dass Moderator und Interparteipräsident Benno Schildknecht (Die Mitte) bei den Kandidaten nicht in die Tiefe gehen und jeder oder jedem nur eine Frage stellen konnte. Einige von diesen hatten es jedoch in sich und hätten durchaus Potenzial gehabt, dass man auf dem politischen Glatteis hätte ausrutschen können.

«Die Mitte» will in vier Jahren wieder angreifen

Apropos Potenzial: Auch Benno Schildknecht erkannte an, dass da starke Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Podium standen. Das Publikum habe nun einen ersten Eindruck gewonnen von den sechs Neuen. «Es isch Potenzial ume», sagte er. Dies sei auch notwendig, denn mit den fünf abtretenden Stadträten würde auch sehr viel Know-how verloren gehen. Die Qualität sei aber da, um mit einem guten Team weiterzufahren – «zum Wohle der Stadt Amriswil», sagte Schildknecht.

Leider sei unter den Neukandidierenden keine Person seiner Partei dabei, sagte Benno Schildknecht. Der Ortsparteipräsident der Mitte versprach aber, dass man dann in vier Jahren wieder angreifen werde.

Zum Ende der Veranstaltung wurde dann noch ein kleiner Apéro in Angriff genommen und der Austausch zwischen Publikum und Kandidatinnen und Kandidaten war rege. Hingegen blieben die aufgebauten Marktstände mit den überdimensionalen Konterfeis der zukünftigen Mitglieder des Stadtrates und den Werbeflyern verwaist.

Hinweis

Die Wahl für das Stadtpräsidium und den Amriswiler Stadtrat findet am 27. November statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wäre dann erst im Frühjahr 2023.