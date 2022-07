Wahlen Zwei Junge sollen die beiden Stadtratssitze der FDP Amriswil verteidigen Die FDP Amriswil präsentiert nach intensiver Suche ihre beiden designierten Kandidaten für die Stadtratswahl. Manuel Nagel 19.07.2022, 11.45 Uhr

Samuel Svec und Nicole Egli-Soller posieren in Räuchlisberg hoch über Amriswil für die offiziellen Pressefotos der FDP. Bild: Manuel Nagel

Ein Mann und eine Frau folgen auf zwei Männer. So sieht zumindest der Plan der FDP Amriswil für die Stadtratswahlen am 27. November aus. Samuel Svec und Nicole Egli-Soller sollen die Sitze von Richard Hungerbühler und Stefan Mayer in der Exekutive verteidigen.

Einfach war die Suche nicht für die Liberalen, denn parteiintern liess sich niemand finden. So musste die Findungskommission der FDP – wie bereits schon die SP mit Petra Soller – ausserhalb der Partei nach Personen mit dem entsprechenden Gedankengut Ausschau halten.

Und so klingelte im Mai das Telefon bei Nicole Egli-Soller. «Wie kommt ihr auf mich?», habe sie gefragt und erhielt als Antwort:

«Du hast einen gesunden Menschenverstand, ein Geschäft aufgebaut, eine Familie und bist hier verwurzelt.»

Die bald 37-Jährige besprach sich mit ihrem Mann, denn das Paar hat eine Tochter (1,5) und einen Sohn (4), und Nicole Egli-Soller war zunächst etwas vorsichtig, ob sie auch alles unter einen Hut bringe. Sie sagt:

Militärischer Background spiele wohl mit eine Rolle

«Es wird ein Spagat, aber diesen mache ich schon seit 14 Jahren. Ich bin das gewohnt», sagt sie lachend. Aufschlussreich sei auch ein Gespräch mit Stadtrat Richard Hungerbühler gewesen, der ihr aufgezeigt habe, welches Pensum auf sie zukomme. Zudem sei für ein solches Amt ihre Selbstständigkeit ein Vorteil.

Nicole Egli-Soller, designierte Stadtratskandidatin der FDP Amriswil. Bild: Manuel Nagel

«Mein Mann hat mich aber von der ersten Sekunde an unterstützt.»

Bei ihr sei es vor allem eine Frage der Organisation, sagt die Inhaberin von Wüthrich Pflanzen.

Auch Samuel Svec wurde vor rund zwei Monaten kontaktiert. Er fühlte bei einigen seiner Kollegen den Puls, ob sie ihn denn als Stadtrat sehen würden. «Alle haben sofort Ja gesagt», erzählt Svec, der am 1. August 32 Jahre alt wird. «Da spielt wohl auch mein militärischer Background eine Rolle», sagt der Betriebswirtschafter, der den Rang eines Hauptmanns hat. «Ich stehe halt auch gerne vor Leute hin und bin kommunikativ», beschreibt sich der Präsident der «Marktplatzpfuuser» und zudem Vorstandsmitglied der JCI Oberthurgau.

Doch die Politik ist für beide ein Sprung ins kalte Wasser, doch Svec stellt klar:

Samuel Svec, designierter Stadtratskandidat der FDP Amriswil. Bild: Manuel Nagel

«Diesen Sprung ins kalte Wasser will ich aber bewusst machen.»

Einst war er zwar bei den Jungfreisinnigen, ist jetzt aber neu in die FDP eingetreten. Eine Partei im Rücken zu haben sei wichtig bei einer solchen Wahl, sagt er und findet, man müsse sich auch für die Wähler politisch outen.

Wenn einer Partei beitreten, dann sicher der FDP

Nicole Egli-Soller ist ebenfalls neues FDP-Mitglied. Zu Beginn ihres Geschäftsaufbaus rieten ihr viele ab, einer Partei beizutreten. Für die Unternehmerin stand jedoch fest: wenn eine Partei, dann sicher die FDP. Man könne es eh nie allen recht machen, das habe sie gelernt in den letzten zehn Jahren. «Am besten mit gutem Gewissen den eigenen Weg gehen und dahinterstehen, was man macht», sagt sie.

Beide Kandidaten, die von der Partei am 18. August nominiert werden, wuchsen in Amriswil auf und wollen der Stadt auch etwas zurückgeben, wie sie beide als Motivationsgrund angeben. Und Svec findet, die mindestens fünf Neuen würden Schwung in den Stadtrat bringen, auch wenn der Know-how-Verlust sicher eine Herausforderung sei.

Eine gewisse Verantwortung spüren beide auch ihrer Partei gegenüber, die bisherigen Sitze nicht zu verlieren, denn von den aktuell neun Kandidaten für den achtköpfigen Stadtrat bleibt sicher einer überzählig. Kein Problem für Nicole Egli-Soller, die sagt:

«Wettbewerb belebt das Geschäft, dann entwickelt sich auch ein Kampfgeist. Mich reizt das, um noch mehr Gas zu geben. Es spornt mich eher an, als dass mich das erschreckt.»