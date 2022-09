Vor Gericht Er hatte Hunger und Eltern waren in den Ferien: Arboner Tankstellenräuber erhält 14 Monate auf Bewährung Ein heute 20-Jähriger Schweizer raubte im Juli 2021 die Coop Tankstelle an der Landquartstrasse in Arbon aus. Am Dienstag stand er vor dem Bezirksgericht. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.20 Uhr

Für den Überfall benutzte der Täter eine Attrappe einer Faustfeuerwaffe. Symbolbild: Keystone

«Vielleicht noch ein bisschen lauter», sagt Berufsrichter Ralph Zanoni zum 20-jährigen Beschuldigten, als dieser dem dreiköpfigen Gericht Auskunft über seinen aktuellen Gesundheitszustand gibt. Er spricht leise und wirkt dabei unsicher.

Der junge Schweizer stand am Dienstag vor dem Bezirksgericht Arbon, weil er am späten Nachmittag des 15. Juli 2021 den Coop-Tankstellenshop an der Landquartstrasse in Arbon ausgeraubt hatte. Dazu hatte er im Vorfeld zu Hause eine Attrappe einer Faustfeuerwaffe angefertigt und weitere Vorbereitungen getroffen, etwa andere Kleider und auch eine zweite Tasche mitgenommen, damit eine spätere Identifikation schwieriger würde. Kurz bevor er den Shop betrat, maskierte er sich mit einer Hygienemaske und ging dann zuerst zu den Lebensmitteln, von denen er einige in seiner Sporttasche verstaute.

Täter bedrohte Angestellte mit einer Attrappe

Der Täter wartete, bis er und die Angestellte alleine waren. Dann ging er zur Kasse, nahm auf dem Weg dorthin eine Packung Schokolade in die Hand und legte sie der Kassierin hin. «Ist das alles?», fragte die Frau, und Reto D.* antwortete:

«Gib mir alles Geld oder ich knall dich ab.»

Doch offensichtlich hatte die Angestellte dasselbe Problem wie Richter Zanoni bei der Verhandlung am Dienstag. Sie verstand den jungen Mann nicht und fragte nochmals, ob das alles sei – worauf der junge Mann, der in einer Nachbargemeinde von Arbon wohnt, seine Forderung etwas lauter vorbrachte. Dazu nahm er die Attrappe kurz hervor, richtete sie auf die Verkäuferin und steckte sie sogleich wieder ein.

Sie könne ihm kein Geld geben, sagte die Frau, weil sie die Kasse nicht öffnen könne, und Reto D. verlangte erneut nach Geld. Ob er denn überhaupt wisse, was er da mache, fragte die Verkäuferin den Teenager, und dieser erwiderte:

«Das ist mir egal.»

Doch die Angestellte erklärte dem Täter ein zweites Mal, dass sie ihm kein Geld geben könne.

Nur mit den drei Packungen Chips, den Gummibärchen, der einen Dose Energydrink und einer Flasche Schorle im Wert von 25.50 Franken wollte sich Reto D. jedoch nicht begnügen und aus dem Staub machen. Er wolle noch Zigaretten, forderte der Räuber. «Marlboro Gold», sagte er auf Nachfrage der Verkäuferin, welche Marke er denn wolle. Die in zwei Tranchen ausgehändigten sieben Packungen im Wert von 63 Franken steckte er ebenso in seine Sporttasche und floh mit der Beute von nicht ganz 90 Franken aus dem Tankstellenshop.

Von einem Passanten verfolgt und festgehalten

Als Richter Zanoni den Beschuldigten auffordert, nochmals die Gründe für die Tat zu nennen, erklärte dieser, dass er Hunger und kein Geld mehr gehabt habe, und dass seine Eltern in den Ferien gewesen seien. Richter Ralph Zanoni sagte:

«Ich würde mir Wurst und Brot nehmen, wenn ich Hunger hätte.»

Die geklauten Sachen seien ja nicht wirklich für den Hunger, «aber danach haben Sie ja Essen erhalten – vom Staat», sagte Zanoni lakonisch und spielte damit auf die Untersuchungshaft an. Denn Reto D. wurde nur Minuten nach seiner Tat verhaftet dank eines Passanten, der ihm folgte und ihn im nahe gelegenen Industriegebiet bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte.

Die Coop-Tankstelle an der Landquartstrasse in Arbon. Bild: Manuel Nagel

Wie denn aktuell das Verhältnis zu den Eltern sei, wollte das Gericht wissen. «Gut, ich gehe jeden Sonntag zu meiner Mutter essen», gab der Beschuldigte Auskunft. Weniger gern sprach er über seinen Konsum von Alkohol und Drogen. «Was hat das hier für eine Relevanz?», wollte Reto D. von Zanoni wissen, und der sagte:

«Wir möchten uns ein Bild von ihrem persönlichen Umfeld machen, damit wir entscheiden können, ob wir dem Urteilsvorschlag zustimmen, den ihr Verteidiger und der Staatsanwalt abgesprochen haben.»

Alkohol trinke er nur am Wochenende. «Mein Trinken habe ich im Griff. Ich bin nicht allzu betrunken, wenn ich betrunken bin», sagte Reto D., und Drogen nehme er eigentlich keine mehr. «Eigentlich?», hakte der Richter nach. Vor einem Monat habe er Gras geraucht, als es ihm gesundheitlich nicht gut gegangen sei, aber eigentlich wolle er es nicht mehr nehmen.

Ehrliche Antwort lässt Anwesende perplex zurück

Sein Arbeitgeber wisse nichts von dieser Sache. Er habe sich heute krankschreiben lassen, sagte Reto D.

«Ich hielt es für angebracht, meinen Arbeitgeber nicht zu informieren, sonst hätte er einen schlechten Eindruck von mir.»

Erstaunlich ehrlich war dann aber Reto D.s Antwort auf die Frage, was er denn machen würde, wenn er wieder in eine solche Situation käme und Hunger hätte: «Vielleicht beim Bauern Äpfel klauen.» Die Antwort liess nicht nur das Gericht, sondern auch Reto D.s Verteidiger etwas perplex zurück. Nach einigen Sekunden Stille versuchte er mit «das zu sagen, ist nicht strafbar, erst wenn er’s dann auch macht» zu retten, was noch zu retten war.

Verurteilter glaubte, er müsse ins Gefängnis

Trotz dieser kindlichen Naivität, oder vielleicht auch gerade deswegen, stimmte das Gericht dem abgekürzten Verfahren zu, das vorsieht, dass der Beschuldigte eine bedingte Haftstrafe von 14 Monaten mit zwei Jahren Probezeit erhält, 1000 Franken Busse und 4500 Franken Verfahrenskosten bezahlen muss. Diese fiel höher aus, weil er auch noch gegen das Betäubungsmittelgesetz verstiess. Während die Gerichtsschreiberin das Urteil verlies, sagte Reto D.:

«Hey, ich habe ja kein Geld.»

Die Busse könne er auch abstottern und sei nicht riesig, sagte Zanoni, worauf ihn der Verurteilte unterbrach: «Ja was, ich muss 1000 Franken bezahlen und noch zwei Jahre in den Knast.» «Sie müssen nicht in den Knast, deswegen wurde die Busse ja erhöht», klärte Zanoni das Missverständnis sogleich auf, stellte aber auch klar, dass die Probezeit ab sofort laufe und sich auch Delikte wie Diebstahl oder Verstösse im Strassenverkehr und gegen das Betäubungsmittelgesetz dazu führen könnten, dass Reto D. doch noch ins Gefängnis gehen muss. «Dieses Damoklesschwert hängt nun zwei Jahre lang über Ihnen», sagte Zanoni.

* Name des Täters geändert.

