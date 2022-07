Veränderung Reliefbauer Ernst Schefer zügelt sein Atelier von der Scheune auf dem Land nach Amriswil in die Stadt: «Ich habe mich eingelebt und bin hier zu Hause» Kunsthandwerker Ernst Schefer ist nach 15 Jahren von Biessenhofen nach Amriswil umgezogen. Er berichtet, wie er seinen Umzug erlebt hat und was sich seitdem bei ihm verändert hat. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 13.07.2022, 04.20 Uhr

Ernst Schefer arbeitet in seinem neuen Atelier in Amriswil an einem Relief. Bild: Felicitas Markoff

«In Amriswil werde ich meinen letzten Lebensabschnitt verbringen», sagt der 78-jährige Ernst Schefer. Anfang Juni ist der Kunsthandwerker nach 15 Jahren von Biessenhofen nach Amriswil umgezogen. Für ihn sei der Umzug ein gelungener Neustart gewesen. Er sagt: «Ich habe mich in Amriswil eingelebt und bin hier zu Hause.»

Mit Hilfe eines professionellen Zügelunternehmens wurde das Atelier innert fünf Stunden gezügelt. Da die Reliefobjekte gross und schwer sind, war auch ein Kran im Einsatz. Schefer sagt: «Der Zügeltag hat viele Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen, das war schon speziell für mich.» Da das alte Atelier in Biessenhofen in einer Scheune lag und nur über einen Raum verfügte, ist nach dem Umzug vieles anders: «Ich habe jetzt sieben helle und unterteilte Räume», sagt Schefer und wirkt zufrieden.

In der Stadt zu arbeiten, ist gewöhnungsbedürftig

Wer das neue Atelier in Amriswil zum ersten Mal betritt, findet im ersten Raum zwei grosse Reliefobjekte vor. Eines zeigt sieben Pässe, das andere präsentiert das Tessin sowie das Bündnerland. Dann gibt es noch den Sägeraum sowie weitere Räumlichkeiten mit verschiedenen Reliefs. Da das alte Atelier zuvor abgelegen war, ist es für Ernst Schefer gewöhnungsbedürftig, plötzlich im Stadtzentrum zu arbeiten. Er sagt:

«Früher musste ich immer mit dem Auto zur Arbeit fahren. Heute kann ich zu Fuss gehen oder ich nehme ab und zu das Fahrrad.»

Für ihn sei dieser Punkt entscheidend gewesen, weil er einerseits seinen ökologischen Fussabdruck gering halten möchte und andererseits seiner Gesundheit zuliebe. Schefer konnte sich inzwischen in Amriswil einrichten und die Räumlichkeiten nach seinen Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Er sagt: «Grundsätzlich ist alles fertig, es fehlt nur noch der Feinschliff.»

Die Reliefobjekte sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Hier sieht man ein Relief durch eine Lupe. Bild: Felicitas Markoff

Grösstes Herzensprojekt ist 2027 fertig

Obwohl Schefer bereits 2017 mit seinem Herzensprojekt angefangen hat, arbeitet er immer noch fleissig daran weiter. Es wird das grösste Relief sein, das er bisher hergestellt hat. Die schönsten 18 Pässe der Schweiz werden darauf zu sehen sein, auf fünf Tischen aufgeteilt. Er sagt:

«Ich bin alle Pässe mit meinem Fahrrad abgefahren und manchmal, wenn ich arbeite, mache ich gedanklich noch einmal eine Fahrt mit dem Velo.»

Das Projekt sei schweizweit einzigartig und dauere noch einige Jahre, bis es fertig ist. Während der Coronapandemie konnte Schefer besonders viel Zeit in dieses Projekt investieren. So habe er pro Tag mindestens acht Stunden im Atelier verbracht. 2027 sollte es dann endlich fertig sein.

«Ich nehme keine externen Aufträge mehr an, weil ich mich meinem langjährigen Herzensprojekt widme», sagt Schefer. Sein Ziel sei es, dass er am Ende alle fünf Tische im Paket verkaufen kann. Ab sofort seien auch sämtliche Objekte in der Ausstellung käuflich zu erwerben.

Genaues und exaktes Arbeiten ist für Ernst Schefer kein Problem. Für die Anfertigung der Reliefobjekte sind diese Eigenschaften besonders wichtig. Bild: Felicitas Markoff

Lernen, Auszeiten zu nehmen

«Um ein Relief herstellen zu können, braucht es Ausdauer, Geduld und eine ruhige Hand», sagt Schefer. Er hat früher als Werkzeugmacher gearbeitet, da seien diese Eigenschaften ebenfalls wichtig. Und er ergänzt:

«Mir sind bei der Arbeit noch nie Fehler passiert. Ich weiss aber nicht, ob das an meinen guten Augen lag oder ob es einfach pures Glück war.»

Bei der Planung hingegen habe er sich hier und da mal verzettelt, aber das sei nicht besonders schlimm gewesen. Über seine Motivation sagt Schefer: «Mit meiner Arbeit möchte ich den Menschen eine Freude machen.» Er habe aber auch lernen müssen, sich dennoch genügend Auszeiten zu nehmen. Denn es komme auch heute vor, dass er viele Stunden pro Woche im Atelier verbringt.

Neugierige Besucherinnen und Besucher kommen unangekündigt ins Atelier

Obwohl das Atelier von Schefer erst seit rund einem Monat in Amriswil ist, habe er schon einige Anmeldungen von Besucherinnen und Besuchern erhalten. Es habe sogar Leute gegeben, die so neugierig waren und einfach unangekündigt bei ihm ins Atelier vorbeigekommen sind. Das habe dazu geführt, dass er immer wieder bei seiner Arbeit unterbrochen worden ist, für die er sehr genau und konzentriert arbeiten muss. Aber dies sei inzwischen kein Problem mehr.

Wenn der Kunsthandwerker auf diese 15 Jahre in Biessenhofen zurückblickt, dann seien die vielen TV-Auftritte und die Ostschweizer «Fünf-Sterne»-Ausstellung, bei der er mitgemacht habe, das absolute Highlight gewesen. Es habe wegen seinen Reliefs einen grossen Andrang gegeben, erzählt er mit einem verschmitzten Lächeln. Aber er habe generell eine gute Zeit mit vielen Besuchen und Höhepunkten in Biessenhofen erlebt.

Ernst Schefer betrachtet mit der Lupe seine Miniberglandschaft. Bild: Felicitas Markoff

Wer Interesse hat, sich die Reliefs von Ernst Schefer vor Ort anzusehen, kann sich unter info@reliefbau.ch oder per Telefon unter 071 411 27 82 bei ihm melden.

