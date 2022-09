Amriswil: Aufmerksame Werkhof-Mitarbeiter verhindern Fischsterben

Todeskampf Knapp an der Katastrophe vorbei: Aufmerksame Werkhof-Mitarbeiter verhindern Fischsterben in Amriswil Wegen einer Verkettung unglücklicher Umstände sank der Sauerstoffgehalt im Wasser des Ziegeleiweihers innert weniger Stunden dramatisch. Dank des schnellen Eingreifens des Fischereiaufsehers mussten nur wenige Fische sterben. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 09.09.2022, 17.00 Uhr

Kein Wasserspiel, sondern lebensnotwendige Massnahme: Drei solcher Propellerbelüfter sorgen aktuell im Ziegeleiweiher dafür, dass die Fische wieder genug Luft zum Atmen haben. Sie holen das sauerstoffarme Wasser von unten herauf und reichern es über der Wasseroberfläche mit Sauerstoff an. Bild: Manuel Nagel, (Amriswil, 8. September 2022)

Die Situation war dramatisch, als am Donnerstagmorgen die Mitarbeiter des Werkhofs beim Ziegeleiweiher ihre Runde drehten. «Hätten sie nicht so schnell reagiert, wären viele Fische verendet», sagt Fischereiaufseher Markus Zellweger. Der Werkhof habe ihn umgehend informiert, dass sich Schaum auf dem Wasser gebildet hatte und viele Fische nach Luft schnappten.

Dank dieser Aufmerksamkeit entgingen die Fische im Weiher einer Katastrophe, denn Markus Zellweger und das Amt für Umwelt waren schnell vor Ort. Sie konnten die Ursache eruieren und ein Fremdverschulden ausschliessen.

«Niemand kann etwas dafür, das ist einfach die Natur»

Das sagt Fischereiaufseher Markus Zellweger und erklärt die Zusammenhänge:

Buchstäblich über Nacht sei es dazu gekommen, wegen einer Verkettung unglücklicher Umstände. Es habe nach den warmen Tagen einen Temperatureinbruch gegeben und geregnet. Die Mikroorganismen im Weiher hätten mit der Zersetzung von «natürlichem Substrat am Weihergrund» begonnen, also Blätter, Schilf und dergleichen. Das habe viel Sauerstoff gebraucht und ihn so dem Wasser entzogen. Dieser wiederum habe dann den Fischen gefehlt.

Zwei weitere Propellerbelüfter sind im Einsatz. Bild: Manuel Nagel, (Amriswil, 8. September 2022)

Einige Fische erstickt

Der Sauerstoffgehalt lag am Donnerstagmorgen nur noch bei 1,2 Milligramm pro Liter. Für die Fische werde es bereits ab weniger als vier Milligramm pro Liter kritisch. Einige Fische, wie etwa der Hecht, die im Gegensatz zu den Karpfen nicht an der Wasseroberfläche Sauerstoff aufnehmen können, seien deshalb erstickt, sagt Zellweger.

Ein Propellerbelüfter aus der Nähe. Bild: Manuel Nagel

Dank des unmittelbaren Einbringens von Frischwasser durch die Stützpunktfeuerwehr Amriswil und mit den Propellerbelüftern der Romanshorner Fischbrutanlage, die das Wasser umschichten, konnte man die Situation stabilisieren und weiteres Fischsterben verhindern. Am Freitagnachmittag lag der Wert wieder bei 6,5 Milligramm, was laut dem Fischereiaufseher sehr gut sei. Dennoch würden die Propellerbelüfter nun noch einige Tage im Einsatz bleiben und man werde die Wasserqualität täglich prüfen.

Lob in Richtung Werkhof

Markus Zellweger spricht den Mitarbeitern des Werkhofs Amriswil ein Lob aus:

«Super, wie die Gemeinde reagiert hat.»

Denn am Mittwoch sei noch alles okay gewesen. Doch auch eine Gewässerbiologin habe ihm bestätigt, dass das ganze System innert weniger Stunden kollabieren könne, wenn alle Faktoren passen würden.

