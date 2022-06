Rechnung 2021 der VSG Region Sulgen schliesst mit Gewinn ab.

SULGEN Schulbehörde will Land verkaufen und ein zusätzliches Klassenzimmer einrichten Die Volksschulgemeinde Region Sulgen schliesst das Rechnungsjahr 2021 bei einem Gesamtumsatz von gut 14 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von rund 331'000 Franken ab. Hannelore Bruderer 01.06.2022, 16.30 Uhr

Die Volksschulgemeinde Region Sulgen möchte einen Landspickel hinter dem Pavillon (Bildmitte) auf der anderen Seite des Tülebachs verkaufen. Bild: PD

«Erfreulich ist, dass wir in vielen Positionen der Aufwandseite eine Punktlandung gemacht haben», sagt Schulpräsident Christoph Stäheli. Einzig beim Personalaufwand Kindergarten sei es wegen der steigenden Schülerzahlen zu einer grösseren Abweichung gekommen.

Die Besserstellung gegenüber dem Budget von 365'000 Franken ist vor allem auf die rund 200'000 Franken Mehrertrag aus der Grundstückgewinnsteuer und die rund 100'000 Franken tieferen Ausgaben durch den Wegfall von Projekten und Exkursionen aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie zurückzuführen.

Steuerfusssenkung macht sich bemerkbar

Durch die Steuerfusssenkung von 96 auf 93 Prozent liegt der Steuerertrag rund 270'000 Franken tiefer als budgetiert. Dies wird jedoch durch einen um 290'000 Franken höheren Kantonsbeitrag wieder wettgemacht. Die Schulbehörde schlägt vor, den Ertragsüberschuss dem Eigenkapital zuzuweisen.

Mit dem Einverständnis der Stimmberechtigten will die Behörde der VSG Region Sulgen einen Landverkauf tätigen. Es betrifft das 1200 Quadratmeter grosse, dreieckige Landstück «Chesselwis» östlich der Kradolfer Schulanlage auf der anderen Seite des Tülebachs.

Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände zu Bach und Grundstücksgrenzen beträgt die bebaubare Fläche lediglich 330 Quadratmeter. Das angrenzende Grundstück gehört der Palme AG. Sie bietet der Schule für diese Teilparzelle 75'000 Franken, zusammen mit einer Mietoption für zwei Schulräume auf zehn Jahre, sobald sie in diesem Bereich die geplanten Neubauten erstellt hat. Christoph Stäheli sagt:

«Steigen die Schülerzahlen wie angenommen weiter, könnten wir mit diesen Schulzimmern – falls nötig – die Spitzen abdecken.»

«Mittels einer kleinen Brücke über den Tülebach wären die Schulzimmer direkt vom Schulareal aus erreichbar, ohne dass die Schüler der Hauptstrasse entlanggehen müssten», erklärt der Schulpräsident.

Aus Wohnung wird ein zusätzliches Schulzimmer

Die steigenden Schülerzahlen sind auch der Grund für ein weiteres Traktandum an der Gemeindeversammlung. Die Behörde beantragt einen Baukredit über 350'000 Franken für den Einbau eines zusätzlichen Klassenzimmers ins Schulhaus Kradolf.

Umgenutzt werden soll die Wohnung im ersten Obergeschoss, in welcher derzeit der Mittagstisch stattfindet. Dieser zieht im Sommer in den sanierten Pavillon. In der ehemaligen Wohnung müssen die Zwischenwände entfernt, die statisch notwendigen Abstützungen eingebaut und die aktuellen Brand- und Sicherheitsnormen erfüllt werden. Das historische Wandtäfer bleibt erhalten und wird, wo nötig, fachmännisch ergänzt. Die Nasszelle der Wohnung soll als Büro für den Hauswart umgebaut werden.

Versammlung der Volksschulgemeinde Region Sulgen: Dienstag, 7. Juni, 20 Uhr; Mehrzweckhalle in Kradolf.