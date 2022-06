Stiftung Platzda schenkt Sulgen einen Sportplatz.

SULGEN Ein Geschenk lässt die Herzen von Jung und Alt höher schlagen Die Stiftung Platzda schenkt der Gemeinde Sulgen einen multifunktionalen Sportplatz. Die Errichtung hat dieser Tage begonnen, die Inbetriebnahme soll noch vor den Sommerferien erfolgen. Hannelore Bruderer 02.06.2022, 16.30 Uhr

Die Kinder der 3./4. Klasse des Schulhauses Auholz wohnen dem Spatenstich bei. Bild: Hannelore Bruderer

Neben der Einfahrt in die Unterkunft für Luftschutztruppen an der Auholzstrasse stand ein Bagger, der von Passanten neugierig beäugt wurde. Am Tag darauf bohrte sich die Baggerschaufel dann bereits ins Erdreich, um das Fundament für den neuen, multifunktionalen Sportplatz zu legen.