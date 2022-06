Food-Trucks und Fähnli für mehr Leben: Piazza Amriswil eröffnet

Street Food Food-Trucks und Fähnli für mehr Leben in Amriswil: Gastronomen von «Gustav Kahn» betreiben nun selber einen neuen Treffpunkt im Zentrum Am Donnerstagabend eröffnete das Ehepaar Sabrina und Michael Batt im Radolfzellerpark die «Piazza Amriswil». Obwohl die beiden bereits mit dem «Gustav Kahn» in Romanshorn oder den «Strandgarten» in Horn über genügend Erfahrungen im Gastrobereich mitbringen, bedeutet die Piazza dennoch auch etwas Neues für sie. Manuel Nagel 16.06.2022, 21.00 Uhr

Am Donnerstagabend machen es sich die ersten Gäste bereits kurz nach der Eröffnung auf der neuen «Piazza Amriswil» im Radolfzellerpark bequem. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. Juni 2022)

Eigentlich hat Sabrina Batt gar keine Zeit, denn sie hat kurz vor der Eröffnung noch einiges zu erledigen – und dennoch nimmt sie sich schnell ein paar Minuten für ein kurzes Gespräch. Sie und ihr Mann Michael sind die Betreiber der neuen «Piazza Amriswil» im westlichen Teil des Radolfzellerparks, die am Donnerstagabend eröffnet wurde.

Ein Stück weit ist die Piazza für die erfahrenen Gastronomen Neuland. Zwar sind sie zum Beispiel zuständig für das kulinarische Angebot von «Gustav Kahn» in Romanshorn oder den «Strandgarten» in Horn, oder sie betrieben selber an vielen Events die ganze Gastronomie, jedoch immer nur für ein paar Tage. Hier in Amriswil tritt das Ehepaar, das nebst seinem Unternehmen Rheintal Gastronomie auch fünf Restaurants führt, nun zum ersten Mal für eine längere Zeitspanne als Betreiber auf.

Bis zum 11. September soll die Piazza am Abend für mehr Leben in der Stadt Amriswil sorgen. Um 16 Uhr öffnen die Bar und der Food-Truck unter der Woche, am Wochenende bereits um elf Uhr vormittags. Gerade die verschiedenen Food-Trucks gehören zu den Prunkstücken im Fuhrpark von Michael und Sabrina Batt. «Früher hatten wir Zelte», sagt sie, doch die Investition in die Wagen und Anhänger habe sich gelohnt.

Das Essensangebot ist für viele eine Herausforderung

Eine weitere Spezialität der beiden Rheintaler sind die hausgemachten Burger aus Büffelfleisch – auch das stammt aus dem Rheintal, aus Sevelen. Beim kulinarischen Angebot profitieren Batts von ihren anderen Betrieben, dank derer sie stets frisches Essen anbieten können. «Eine Bar mit Getränken hinstellen ist schnell einmal möglich», sagt Sabrina Batt, doch gerade das Essen sei für viele Betreiber eine Herausforderung. Deswegen sei man auch seitens «Gustav Kahn» oder «Strandgarten» auf sie zugekommen.

Obschon die «Piazza Amriswil» bereits eröffnet ist, wollen es die Betreiber an diesem Wochenende noch etwas langsam angehen und erst nächste Woche dann so richtig starten. Von der Idee dieser Piazza bis zur Eröffnung am Donnerstagabend ist nicht viel Zeit vergangen. «Wir haben ziemlich Gas gegeben», sagt Sabrina Batt, doch man habe dabei auch auf die Unterstützung der Stadt zählen können, der es ebenfalls ein grosses Anliegen ist, dass der Radolfzellerpark belebt wird.