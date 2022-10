Start-up Millionendeal dank Sofas: Amriswiler Paar überzeugt Investoren in der Sendung «Die Höhle der Löwen» Das Amriswiler Unternehmerpaar Tamara und Sandro Haag konnte mit ihrer Möbelfirma Livom in der 3+-Sendung punkten – obschon die Verhandlungen hart waren, einigten sie sich schliesslich mit vier von fünf Investoren. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.05 Uhr

Die Investoren Roland Brack und Tobias Reichmuth nehmen Platz auf dem Sofa «Donna» von Sandro und Tamara Haag. Bild: Screenshot 3+

Ein halbes Jahr lang musste das Amriswiler Unternehmerpaar das süsse Geheimnis für sich behalten, seit Anfang März die Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» mit ihrer Beteiligung gedreht wurde. Gestern Abend ging das «Nichtssagendürfen» jedoch zu Ende, denn die ganze Schweiz konnte miterleben, wie Tamara und Sandro Haag gleich vier von fünf prominenten Investoren überzeugen konnten, bei ihrer Möbelvertriebsfirma Livom einzusteigen. Eine Million Franken boten die vier Löwen den Amriswilern für zehn Prozent ihres vor zwei Jahren gegründeten Unternehmens.

Somit besteht für das Paar gleich ein doppelter Grund zur Freude, denn es gibt noch ein weiteres süsses Geheimnis – wobei sich dieses seit einiger Zeit nicht mehr so gut verheimlichen liess wie der Millionendeal: Im Dezember werden Tamara und Sandro Haag erstmals Eltern.

Investorin Anja Graf sah «ein Klumpenrisiko»

Investorin Anja Graf wollte nicht einsteigen. Bild: Screenshot 3+

Doch in der gestrigen Sendung spielte die Beziehung des Paars keine Rolle – zumindest nicht bei vier der fünf Investoren. Denn «Löwin» Anja Graf wollte nicht einsteigen bei der Amriswiler Firma, weil sie ein «Klumpenrisiko» beim seit zwei Jahren verheirateten Paar, das schon seit zehn Jahren zusammen ist, ausmachte. Ihre Sorge war: Was passiert mit der Firma, sollten sich Haags einmal trennen.

Doch die übrigen vier Investoren kümmerte diese Frage nicht und sie wollten gleich alle zusammen ihr Geld Tamara und Sandro Haag zur Verfügung stellen, damit Livom in Europa expandieren kann («Thurgauer Zeitung» vom 11. Oktober). Das Paar aus Amriswil wollte für drei Prozent ihrer Firmenanteile 600'000 Franken, was einem Firmenwert von 20 Millionen entsprechen würde.

Das Sofa wird umgebaut von den beiden Firmengründern. Bild: Screenshot 3+

Mit dieser Bewertung waren die vier erfahrenen Unternehmer jedoch nicht einverstanden, sie boten aber eine Million Franken für zehn Prozent der Firma, Haags baten um eine kurze Bedenkzeit, und man konnte im Fernsehen hören, wie Sandro zu seiner Frau sagte, man solle sich doch in der Mitte treffen und für zehn Prozent 1,5 Millionen anstreben. Tamara Haag willigte ein, meinte aber, dass sie aber das Angebot unbedingt annehmen sollten, wenn sich die vier Investoren nicht bewegen würden – und so kam es dann auch. «Unsere Verhandlungstaktik ist da nicht wirklich ideal gewesen», sagt Sandro Haag rückblickend und lacht. Doch das spielte am Ende alles keine Rolle, denn viel wichtiger als die Differenz von 500'000 Franken war für das Paar, mit einem Deal nach Amriswil heimzukehren.

Die fünf Löwen diskutieren miteinander. Bild: Screenshot 3+

Vier Löwen steigen schliesslich ein. Bild: Screenshot 3+

