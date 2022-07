Schlossfestspiele Hagenwil Wenn Affentheater kein Schimpfwort, sondern ein Qualitätslabel ist Im Hof des Wasserschlosses Hagenwil entsteht zurzeit die Bühne für die Schlossfestspiele, die am 10. August beginnen. Manuel Nagel 30.07.2022, 04.00 Uhr

Franziska Grob und Peter Affentranger bauen schon seit vielen Jahren die Bühne der Schlossfestspiele Hagenwil.

Auf ihrem T-Shirt prangt das Wort «Affentheater». Franziska Grob läuft im Hof des Schlosses Hagenwil hin und her, während Schauspielerinnen und Schauspieler die Dialoge von «Amphitryon» proben. Doch das Affentheater bezieht sich nicht darauf und ist erst recht kein Schimpfwort – es ist viel mehr ein Qualitätslabel. Denn seit der zweiten Ausgabe der Schlossfestspiele Hagenwil ist Peter Affentranger und seine Firma «Affentheater» für die Bühne verantwortlich.

In diesem Jahr hat das Duo Affentranger/Grob die Aufgabe, das Publikum nach Griechenland zu entführen. Im letzten Sommer war es mit dem Stück Mirandolina noch Italien, und den Schlosshof verwandelten sie in ein Hotelgelände mit echtem Swimmingpool. Im Vergleich dazu wirkt die griechische Tempellandschaft in diesem Jahr geradezu nüchtern und minimalistisch. Kann sich da ein Bühnenbauer überhaupt verwirklichen?

Minimalistisch bedeutet nicht weniger komplex

Auch wenn es für einen Laien so aussehen mag, aber «die Bühne ist deshalb nicht weniger komplex», sagt Peter Affentranger. Franziska Grob bestätigt, dass etwa gerade die Papierbahnen, welche die Säulen des Tempels darstellen, eine Herausforderung bei der Befestigung seien. Man hört es im Gespräch mit den beiden heraus, dass ihnen dieser Auftrag mehr abverlangt was Kreativität betrifft. Für das Publikum mag das letztjährige Bühnenbild spezieller gewesen sein, für Affentranger hingegen war dies eher «etwas, was man in der Art erwarten konnte».

Während rund drei Tagen haben vier Leute von «Affentheater» den Tempel errichtet, der von Affentranger und Grob jetzt noch den Feinschliff erhält. Dabei achtet Affentranger auch auf Details, etwa die Position der Richtmikrofone, damit das Gesamtbild möglichst wenig beeinträchtigt wird. Doch er ist pragmatisch genug, dass Funktionalität vor Ästhetik kommt: «Wenn es sie dort braucht, dann braucht es sie dort», sagt Affentranger.