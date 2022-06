Schlossfestspiele Hagenwil Für diesen Stoff hätte er gemordet: Florian Rexer springt auf den «Orient-Express» auf Obwohl mitten in den Proben fürs aktuelle Stück, hat Regisseur Florian Rexer bereits die Schlossfestspiele 2023 aufgegleist. Manuel Nagel 20.06.2022, 16.30 Uhr

Florian Rexer im Locorama Romanshorn, wo ihm die Idee kam, «Mord im Orient-Express» in Hagenwil aufzuführen. Bild: Manuel Nagel (Romanshorn, 16. Juni 2022)

Regisseur Florian Rexer ist ein veritabler Coup gelungen. In den letzten Tagen wurden die Verträge unterzeichnet, die Tinte ist mittlerweile trocken: In etwas mehr als einem Jahr bringt er Agatha Christies «Mord im Orient-Express» auf die Bühne des Wasserschlosses Hagenwil. Amriswil wird nach Wien und Berlin – dort wird es zurzeit mit Katharina Thalbach als Hercule Poirot gespielt – erst der dritte Ort im deutschsprachigen Raum sein, wo das Stück als Theater aufgeführt wird.

Die Idee kam Rexer, als er für die 175-Jahr-Festivitäten der Schweizer Bundesbahnen einzelne Szenen für das Locorama in Romanshorn schrieb und dort den «Mostindien-Express» sah. Sofort dachte er an den «Orient-Express» und schlug das intern vor. «Die ersten Reaktionen von meinem Team waren alle positiv», verrät Florian Rexer – ausser bei einem.

Andi Angehrn ist der Schlossherr von Hagenwil. Bild: Manuel Nagel

«Mich nimmt ja schon wunder, wie du einen Zug in meinen Schlosshof bringst.»

Das habe Schlossherr Andi Angehrn zu ihm gesagt. Wie genau das Rexer dann machen wird, das weiss er selber noch nicht, aber er wird dabei, wie auch die letzten Jahre, auf den erfahrenen Bühnenbauer Peter Affentranger von «Karls kühne Gassenschau» zählen können.

Bis zu 20 Prozent gehen an die Erben Agatha Christies

Regisseur Rexer freut sich extrem auf das Stück, auch wenn er aktuell mit seinem Team voll in den Proben für die Schlossfestspiele 2022 mit «Amphytrion» und «Frau Holle» steckt. Schon immer wollte er mal ein Stück von Agatha Christie aufführen. Im Scherz meint er:

Florian Rexer ist Regisseur der Hagenwiler Schlossfestspiele. Bild: Manuel Nagel

«Dafür hätte ich wohl ebenfalls gemordet.»

Morden musste er nun zwar nicht dafür, aber doch etwas bluten, denn die Rechte an diesem Stück gibt es nicht umsonst. Der Regisseur verrät, dass für «Mord im Orient-Express» eigentlich 20 Prozent der Einnahmen in die Taschen der Familie Christie, die das Erbe von Agatha verwaltet, fliessen würden. «Das wäre für uns natürlich zu happig gewesen», sagt Rexer, und so habe man mit London für das «kleine Schweizer Theater» Sonderkonditionen aushandeln können. Genaue Zahlen will Florian Rexer nicht nennen, aber es sei immer noch deutlich ein zweistelliger Prozentsatz.

Zwar seien die Verhandlungen über die Agentur Felix Bloch Erben gelaufen, die im deutschsprachigen Raum die Erben von Agatha Christie vertritt, «aber entschieden hat letztlich die Familie Christie», erzählt Florian Rexer. Selbstverständlich sei diese daran interessiert, dass das Stück gespielt werde, da die Familie von den Tantiemen leben würde, doch den Erben sei auch die Qualität wichtig.

Schriftgrösse im Programm ist vertraglich festgelegt

Es sei deshalb auch nicht verwunderlich, dass ausgerechnet die Familie Christie zurzeit anfechte, dass die Rechte an den Stücken 60 Jahre nach dem Tod Agatha Christies – sie starb am 12. Januar 1976 – verloren gehen. Für die Erbenfamilien sei das eine riesige Einnahmequelle. Alleine die Erben von Elvis Presley würden jedes Jahr mehrere Hundert Millionen einsacken, weil dessen Filme und Lieder weiterhin im Fernsehen und am Radio gespielt würden, weiss Rexer.

Die Verhandlungen seien zwar ziemlich schnell über die Bühne gegangen – die Idee dazu hatte Rexer erst vor zwei Monaten – doch das Vertragswerk sei ziemlich dick. So stehe da nicht nur die finanzielle Beteiligung der Familie drin, es werde zum Beispiel auch genau festgelegt, in welcher Schriftgrösse Agatha Christie im Programmheft erwähnt werden müsse. Doch solche Kleinigkeiten werden eher leicht umzusetzen sein, im Vergleich dazu, wie denn nun bloss dieser «Orient-Express» in Andi Angehrns Schlosshof kommt.

